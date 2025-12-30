ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

บันเทิง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 09:35 น.
204
“โดม ปกรณ์ ลัม” งานเข้าหนัก หลังโผล่คอมเมนต์หื่นใส่ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวหญิงหน่อย เจ้าตัวรีบแจงไม่ได้ทำ พร้อมเร่งหาตัวคนโพสต์

กลายเป็นประเด็นดรามาสนั่นโซเชียลมีเดีย เมื่อ “ดิว วีรวัฒน์” ได้โพสต์ภาพของ “จินนี่ ยศสุดา” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยสร้างไทย เพื่อช่วยสร้างสีสันในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พร้อมแคปชันว่า “แม่หน่อยคร้าบ”

ดิว วีรวัฒน์ โพสต์ภาพ จินนี่ พร้อมแคปชัน แม่หน่อยคร้าบ
FB/ Viravat Dew

จากนั้น คุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “สวัสดีค่ะ ขอ x ไทยสร้างไทย 48 หัวใจม่วง ด้วยนะคะ” แต่กลับมีคอมเมนต์จากเพจเฟซบุ๊กของพระเอกหนุ่มชื่อดัง โดม ปกรณ์ ลัม เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูไม่เหมาะสมว่า “ดูไปดูมาเริ่มเ…นแล้วนะ เ…ย” จนทำให้ ดิว วีรวัฒน์ ต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์เบรกว่า “ใจเย็นลูกพี่”

ข้อความคอมเมนต์ที่เป็นประเด็นดราม่าของ โดม ปกรณ์ ลัม

ชาวเน็ตที่ได้เห็นข้อความดังกล่าวต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม โดยมองว่าการกระทำนี้เข้าข่ายการคุกคามทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง ทำให้ทัวร์ลงที่ โดม ปกรณ์ ลัม อย่างหนักทันที เพราะเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง อาทิ “ไหนบอกเล่นเองโพสเองทุกเม้นครับลุงโดม” , “กล้าทำกล้ารับหน่อยครับ ลูกผู้ชายไปเลยครับ อย่าไปกลัวสิ่งที่ทำครับ” , “เสียงในหัวอะเนาะลูกพรี่” , “ไม่ขอโทษก่อนล่ะครับ อย่างน้อยมันก็ Account ของคุณจริง ๆ นะ จะไม่รู้ไม่เห็นมันได้เหรอครับ”

ล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุข้อความว่า “สำหรับที่มีคอมเมนต์ผมในเพจคุณดิว ผมไม่ได้โพสต์นะครับ แต่อยากขอโทษ ต้องหาตัวก่อนว่าใครโพสต์”

โดม ปกรณ์ ลัม ชี้แจงดราม่าคอมเมนต์ผ่านเฟซบุ๊ก
FB/ Dome Pakorn Lam

แต่ทว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดม ปกรณ์ ลัม ก็เคยโพสต์ข้อความว่า “สำหรับคนที่สงสัยว่าผมเป็นคนโพสต์เองหรือว่ามีแอดมินโพสต์ ผมจะบอกว่าผมโพสต์เองครับ” ทั้งนี้ ยังระบุในช่องคอมเมนต์ว่า “โดยเฉพาะเรื่อง ลามก จกกระเปรต ผมเองครับ”

FB/ Dome Pakorn Lam

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

