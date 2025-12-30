ปีใหม่ 2569 รถเมล์ขยายเวลาวิ่งถึงตี 2 รับส่ง 7 จุดเคานต์ดาวน์ดังทั่วกรุง
ขสมก. จัดทัพรถเมล์รับปีใหม่ 2569 เปิดชัตเทิลบัสเชื่อมสถานีกลางฯ-หมอชิต 2 พร้อมขยายเวลาวิ่งถึงตี 2 รองรับคลื่นมหาชน 7 จุดเคานต์ดาวน์-วัดดังทั่วกรุง ถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องกลัวตกค้าง
ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2569 กระทรวงคมนาคมเตรียมมอบของขวัญชิ้นใหญ่ภายใต้แนวคิด H.N.Y. 2569 – Happiness of All, Network of Care, Year of Safety เพื่อส่งมอบความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นำโดย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ประกาศความพร้อมเต็มสูบ จัดทัพรถเมล์อำนวยความสะดวกทั้งคนเดินทางกลับภูมิลำเนาและสายปาร์ตี้เคานต์ดาวน์ เน้นไฮไลต์สำคัญคือ ขยายเวลาเดินรถ และ เปิดเส้นทางพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้กลับบ้านและเฉลิมฉลองอย่างปลอดภัย ไร้กังวลเรื่องรถหมด
เส้นทางพิเศษ Shuttle Bus เชื่อมรถไฟฟ้า-บขส.
เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟและสถานีขนส่ง ขสมก. จัดรถโดยสารเฉพาะกิจเส้นทางวงกลม สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต – หมอชิต 2 ให้บริการ เที่ยวแรกเวลา 05.00น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 22.00 น. มีค่าโดยสาร 15 และ 20 บาท (ตามระยะทาง)
วนขวา เริ่มต้นจาก สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2 เชื่อมต่อสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ขึ้นสะพานรัชวิภา ลงถนนวิภาวดีรังสิต แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ MRT สวนจตุจักร แยกขวาไปตามถนนกําแพงเพชร สิ้นสุดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
วนซ้าย เริ่มต้นจาก สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไปตามถนนกําแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ MRT สวนจตุจักร แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แยกซ้ายไปตามถนนกําแพงเพชร 2 เชื่อมต่อสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2
สายเที่ยวต้องจด ขยายเวลารถวิ่งถึงตี 2 คืน 31 ธ.ค. 68
เอาใจสายเคานต์ดาวน์และสายบุญ ขสมก. ขยายเวลาเดินรถในเส้นทางที่ผ่านจุดจัดงานสำคัญ จนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2568 ครอบคลุมทั้งแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์และวัดดัง ดังนี้
7 พิกัดงานเคานต์ดาวน์ยอดฮิต
1. เซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 21 เส้นทาง ได้แก่ สาย 13 (3-38), 15 (4-2), 23E(3-4E), 23 (3-5), 24 (2-39), 50 (2-7), 54 (2-44), 73 (2-45), 73 (2-46), 76 (4-14), 79 (4-42), 93 (1-40), 204 (2-52), 501(1-53), 511 (3-22E), 511 (ทางด่วน), 514 (1-54), 536 (3-24E), A3, 2-2 และ 4-35
2. สยามพารากอน จำนวน 15 เส้นทาง ได้แก่ สาย 15 (4-2), 21E (4-7E), 24 (2-39), 37 (4-9), 50 (2-7), 54 (2-44), 73 (2-45), 73 (2-46), 79 (4-42), 93 (1-40), 141 (4-24E), 204 (2-52), 501 (1-53), 505 (2-24E) และ 2-2
3. วันแบงค์ค็อก จำนวน 13 เส้นทาง ได้แก่ สาย 13 (3-38), 22 (3-40), 47 (3-41), 50 (2-7), 62 (3-42), 67 (3-43), 76 (4-14), 141 (4-24E), 205 (3-51), 514 (1-54), 514 (1-55E), A3 และ 2-28
4. ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 59 (1-8), 95ก (1-11), 114 (1-21), 356, 510 (1-19), 510 (1-20E), 520 (1-68), 520 (ม.41), 522 (1-22E) และ 1-7E
5. ไอคอนสยาม จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3 (2-37), 105 (4-18), 111 (4-20), 505 (2-24E) และ 4-35
6. เมกาบางนา จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ สาย 108 (3-20E), 206 (3-30) และ 3-31
7. เอเชียทัค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 15 (4-2) และ 22 (3-40)
7 วัดดัง สำหรับสวดมนต์ข้ามปี
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) จำนวน 9 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3 (2-37), 15 (4-2), 25 (3-7E), 32 (2-5), 47 (3-41), 53 (2-9), 60 (1-38), 501 (1-53) และ 1-80E
2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) จำนวน 16 เส้นทาง ได้แก่ สาย 5, 15 (4-2), 21 (4-6), 47 (3-41), 49 (2-43), 59 (1-8), 60 (1-38), 70 (2-14), 79 (4-42), 509 (4-60), 511 (3-22E), 511 (ทางด่วน), A4, 1-7E, 1-80E และ 2-32E
3. วัดไร่ขิง จำนวน 1 เส้นทาง ได้แก่ สาย 556 (4-64)
4. วัดเทพลีลา จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 26ก (2-41) และ 95 (1-29)
5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ สาย 5, 59 (1-8), 70 (2-14), 72 (3-46) และ 4-69
6. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่ สาย 26 (1-36), 59 (1-8), 95 (1-10), 95 (1-29), 107 (1-12E), 129 (1-14E), 206 (3-30), 356, 522 (1-22E), 543 (1-25) และ 543ก (1-34)
7. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3 (2-37), 15 (4-2), 53 (2-9), 68 (4-12), 516 (2-25), A4, 4-35 และ 4-69
เสริมทัพรถเชื่อมต่อ สนามบิน-ขนส่ง-สถานีรถไฟ
สำหรับผู้ที่เดินทางออกต่างจังหวัด ขสมก. เพิ่มจำนวนรถในเส้นทางที่เข้าสู่สถานีขนส่งหลัก ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69
1. รถโดยสารเชื่อมต่อท่าอากาศยาน จำนวน 2 แห่ง
1) เชื่อมต่อท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย A1 A2 A3 และ A4
2) เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 1 เส้นทาง ได้แก่ สาย S1
2. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 3 สถานี
1) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร) หมอชิต 2 จำนวน 15 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3 (2-37), 5, 26 (1-36), 49 (2-43), 96 (1-42), 134 (2-20), 136 (3-3-47), 138 (4-22E), 145 (3-18), 204 (2-52), 509 (4-60), 536 (3-24E), 3-19E, 4-33E และ A1
2) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(สายใต้ใหม่) จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 79 (4-42), 511 (3-22E), 511 (ทางด่วน), 515 (ทางด่วน), 516 (2-25), 556 (4-64), 556 (เสริม), 2-28, 4-57 และ 4-69
3) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(เอกมัย) จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่สาย 23 (3-5), 72 (3-46), 501 (1-53), 511 (3-22E) และ 519 (1-57)
3. รถโดยสารเชื่อมต่อสถานีรถไฟ จำนวน 2 แห่ง
1) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวน 15 เส้นทาง ได้แก่ 3 (2-37), 5, 26 (1-36), 49 (2-43), 96 (1-42), 134 (2-20), 136 (3-3-47), 138 (4-22E), 145 (3-18), 204 (2-52), 509 (4-60), 536 (3-24E), A1, 3-19E และ 4-33E
2) สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 25 (3-7E), 37 (4-9), 49 (2-43), 53 (2-9) วนขวา, 73 (2-45) และ 501 (1-53)
รับวันแรกของปี ไหว้พระขอพร (1 ม.ค. 69)
1. ศาลหลักเมือง จำนวน 18 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3 (2-37), 15 (4-2), 25 (3-7E), 32 (2-5), 47 (3-41), 53 (2-9), 59 (1-8), 60 (1-38), 70 (2-14), 80 (4-43), 91, 91ก, 501 (1-53) A4, S1, 1-7E, 1-80E และ 2-32E
2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จำนวน 18 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3 (2-37), 15 (4-2), 25 (3-7E), 32 (2-5), 47 (3-41), 53 (2-9), 59 (1-8),60 (1-38), 70 (2-14), 80 (4-43), 91,91ก, 501 (1-53), A4, S1, 1-7E, 1-80E และ 2-32E
3. วัดชนะสงคราม จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3 (2-37), 15 (4-2), 32 (2-5), 47 (3-41), 53 (2-9), A4, S1 และ4-35
4. วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 25 (3-7E), 37 (4-9), 49 (2-43), 53 (2-9), 73 (2-45) และ 204 (2-52)
ทั้งนี้ ขสมก. ยืนยันมาตรการความปลอดภัยสูงสุด มีการตรวจเช็กสภาพรถและตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ 100% หากมีข้อสงสัยในการเดินทาง สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1348 หรือทางเพจเฟซบุ๊ก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
