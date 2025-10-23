ข่าวดาราบันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 16:38 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 16:41 น.
61

เร่เข้ามา ‘โดม ปกรณ์ ลัม’ เปิดประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก เจอกันในไลฟ์ ‘เจนนี่ รัชนก วันนี้ (23 ต.ค.68) 18.30 น. เงินทั้งหมดนำไปช่วยเหลือ ชาวเน็ตเมนต์แซวสนั่น

กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อตลอดกาล โดม ปกรณ์ ลัม ที่แม้ปัจจุบันจะอายุ 46 ปีแล้ว แต่ยังคงดูแลสุขภาพและรูปร่างได้ฟิตเปรี๊ยะ ล่าสุด เจ้าตัวตัดสินใจนำกางเกงขาวในตำนานที่เคยสร้างไวรัลโฟกัสผิดจุดเมื่อช่วงต้นปี กลับมาสวมอีกครั้ง พร้อมประกาศข่าวดีให้แฟน ๆ ได้ร่วมบุญกัน

โดม ปกรณ์ ลัม ได้โพสต์คลิปวิดีโอล่าสุดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Dome Pakorn Lam ขณะที่สวมชุดออกกำลังกายสีขาวรัดรูป โชว์สัดส่วนที่ดูแลมาอย่างดี พร้อมกับกางเกงขาสั้นสีขาวที่แฟน ๆ คุ้นเคยเป็นอย่างดี พร้อมกล่าวว่า “ใช่ครับตัวนี้แหละครับ กางเกงขาวในตำนาน วันนี้ 18.30 น. ผมจะไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ เปิดตัวสินค้าของผม อาหารเสริม D9 Domenine เดี๋ยววันนี้จะเอากางเกงตัวนี้ที่ใส่อยู่ไปประมูล นำเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยผู้ที่ต้องการ แล้วจะใส่ชุดนี้ไปไลฟ์ด้วย เจอกันนะครับ 18.30 น. บ้านน้องเจนนี่”

โดม ปกรณ์ เปิดประมูลกางเกงวิ่งในตำนาน
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam

งานนี้พระเอกหนุ่มไม่เพียงแค่ประกาศนำกางเกงในตำนานมาประมูลเท่านั้น แต่เขายังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ เพิ่มความพิเศษให้กับการประมูลครั้งนี้อีกด้วย เผยว่า “ในไหนก็ชอบกันนัก มาประมูลกันให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมซะเลย”, “ใส่ถ่ายคลิปเมื่อกี้ แล้วเดี๋ยวต้องใส่ไปไลฟ์เย็นนี้ ประเด็นคือ ประมูลทั้งอย่างนี้เลยไม่ได้ซักครับ!!” และ “ต้องขออภัย สำหรับคนที่ ทานเจ อยู่นะครับ”

เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ ของหนุ่มโดมได้เป็นอย่างดี บางส่วนเข้ามาแซวว่าไม่ได้ฟังสิ่งที่เจ้าตัวพูดเลยเพราะมัวแต่โฟกัสผิดจุด ขณะที่ ‘ดัง พันกร’ ตอบกลับอย่างเป็นกันเองว่า “เอาห่อหมกไปไลฟ์หรอ” เจ้าตัวตอบกลับว่า “บะจ่างค่ะ”

โดม ปกรณ์ ลัม - 2
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
โดม ปกรณ์ ลัม - 2
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
ชาวเน็ตเมนต์แซวโดม ปกรณ์ ลัม
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
ดัง พันกร แซว โดม ปกรณ์ ลัม
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
โดม ปกรณ์ ลัม ชวนประมูลกางเกงวิ่งในตำนาน
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam

