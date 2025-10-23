โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

เร่เข้ามา ‘โดม ปกรณ์ ลัม’ เปิดประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก เจอกันในไลฟ์ ‘เจนนี่ รัชนก วันนี้ (23 ต.ค.68) 18.30 น. เงินทั้งหมดนำไปช่วยเหลือ ชาวเน็ตเมนต์แซวสนั่น
กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง สำหรับพระเอกหนุ่มหล่อตลอดกาล โดม ปกรณ์ ลัม ที่แม้ปัจจุบันจะอายุ 46 ปีแล้ว แต่ยังคงดูแลสุขภาพและรูปร่างได้ฟิตเปรี๊ยะ ล่าสุด เจ้าตัวตัดสินใจนำกางเกงขาวในตำนานที่เคยสร้างไวรัลโฟกัสผิดจุดเมื่อช่วงต้นปี กลับมาสวมอีกครั้ง พร้อมประกาศข่าวดีให้แฟน ๆ ได้ร่วมบุญกัน
โดม ปกรณ์ ลัม ได้โพสต์คลิปวิดีโอล่าสุดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Dome Pakorn Lam ขณะที่สวมชุดออกกำลังกายสีขาวรัดรูป โชว์สัดส่วนที่ดูแลมาอย่างดี พร้อมกับกางเกงขาสั้นสีขาวที่แฟน ๆ คุ้นเคยเป็นอย่างดี พร้อมกล่าวว่า “ใช่ครับตัวนี้แหละครับ กางเกงขาวในตำนาน วันนี้ 18.30 น. ผมจะไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ เปิดตัวสินค้าของผม อาหารเสริม D9 Domenine เดี๋ยววันนี้จะเอากางเกงตัวนี้ที่ใส่อยู่ไปประมูล นำเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยผู้ที่ต้องการ แล้วจะใส่ชุดนี้ไปไลฟ์ด้วย เจอกันนะครับ 18.30 น. บ้านน้องเจนนี่”
งานนี้พระเอกหนุ่มไม่เพียงแค่ประกาศนำกางเกงในตำนานมาประมูลเท่านั้น แต่เขายังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ เพิ่มความพิเศษให้กับการประมูลครั้งนี้อีกด้วย เผยว่า “ในไหนก็ชอบกันนัก มาประมูลกันให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมซะเลย”, “ใส่ถ่ายคลิปเมื่อกี้ แล้วเดี๋ยวต้องใส่ไปไลฟ์เย็นนี้ ประเด็นคือ ประมูลทั้งอย่างนี้เลยไม่ได้ซักครับ!!” และ “ต้องขออภัย สำหรับคนที่ ทานเจ อยู่นะครับ”
เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ ของหนุ่มโดมได้เป็นอย่างดี บางส่วนเข้ามาแซวว่าไม่ได้ฟังสิ่งที่เจ้าตัวพูดเลยเพราะมัวแต่โฟกัสผิดจุด ขณะที่ ‘ดัง พันกร’ ตอบกลับอย่างเป็นกันเองว่า “เอาห่อหมกไปไลฟ์หรอ” เจ้าตัวตอบกลับว่า “บะจ่างค่ะ”
