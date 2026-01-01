ลิเวอร์พูล พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69
1 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ ลีดส์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS ลีดส์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : แอนฟิลด์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – ลีดส์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค กับ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โจ โกเมซ, วาตารุ เอ็นโด และ สเตฟาน บายเซติช
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เคอร์ติส โจนส์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
ลีดส์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพยูงทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ จะไม่มีชื่อของ โจ โรดอน กับ ลูคัส เมช่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฌอน ลองสตาฟฟ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส แปร์รี่ พร้อมกองหลัง 3 คน เจย์เดน โบเกิล, ยาก้า บิโยล, ปาสกาล สเตราค์ แดนกลางเป็น อาโอะ ทานากะ, เบรนเดน อารอนสัน, อีธาน อัมปาดู, อันทอน ชตัค, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน ส่วนคู่กองหน้าเป็น โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน กับ โนอาห์ โอกาฟอร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS ลีดส์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 06/12/25 ลีดส์ 3-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 17/04/23 ลีดส์ 1-6 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/22 ลิเวอร์พูล 1-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 23/02/22 ลิเวอร์พูล 6-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 12/09/21 ลีดส์ 0-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
- 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
ลีดส์
- 28/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/12/25 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 06/12/25 เสมอ ลิเวอร์พูล 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/25 ชนะ เชลซี 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้
ลีดส์ (3-5-2) : ลูคัส แปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, ยาก้า บิโยล, ปาสกาล สเตราค์ – อาโอะ ทานากะ, เบรนเดน อารอนสัน, อีธาน อัมปาดู, อันทอน ชตัค, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน – โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล 2-1 ลีดส์
