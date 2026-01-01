ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลิเวอร์พูล พบ ลีดส์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 ม.ค. 69

เผยแพร่: 01 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 11:16 น.
116

1 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูล พบ ลีดส์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลิเวอร์พูล VS ลีดส์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลิเวอร์พูล VS ลีดส์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : แอนฟิลด์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล ลิเวอร์พูล – ลีดส์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพหงส์แดง ของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะไม่มีชื่อของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค กับ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ติดภารกิจทีมชาติ นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ โจ โกเมซ, วาตารุ เอ็นโด และ สเตฟาน บายเซติช

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เคอร์ติส โจนส์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

ลีดส์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพยูงทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ จะไม่มีชื่อของ โจ โรดอน กับ ลูคัส เมช่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ฌอน ลองสตาฟฟ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส แปร์รี่ พร้อมกองหลัง 3 คน เจย์เดน โบเกิล, ยาก้า บิโยล, ปาสกาล สเตราค์ แดนกลางเป็น อาโอะ ทานากะ, เบรนเดน อารอนสัน, อีธาน อัมปาดู, อันทอน ชตัค, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน ส่วนคู่กองหน้าเป็น โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน กับ โนอาห์ โอกาฟอร์

Credit : Leeds United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลิเวอร์พูล VS ลีดส์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 06/12/25 ลีดส์ 3-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/04/23 ลีดส์ 1-6 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/22 ลิเวอร์พูล 1-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/02/22 ลิเวอร์พูล 6-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/09/21 ลีดส์ 0-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล

  • 27/12/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/25 ชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ ลีดส์ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)

ลีดส์

  • 28/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/12/25 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/25 เสมอ ลิเวอร์พูล 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/12/25 ชนะ เชลซี 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Liverpool FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – เจเรมี่ ฟริมปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เคซ – เคอร์ติส โจนส์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก – โดมินิค โซบอสไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – ฮูโก้ เอกิติเก้

ลีดส์ (3-5-2) : ลูคัส แปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, ยาก้า บิโยล, ปาสกาล สเตราค์ – อาโอะ ทานากะ, เบรนเดน อารอนสัน, อีธาน อัมปาดู, อันทอน ชตัค, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน – โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์

Credit : Leeds United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล 2-1 ลีดส์

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

