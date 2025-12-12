ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 19:00 น.
185

ลูกสาวไม่ได้หายไปไหน แต่ “ไม่กล้ากลับบ้าน” เพราะคำพูดเดียว เผยชีวิตรันทดโดนโกงจนหมดตัว แอบดูพ่อลำบากแต่ไม่กล้าสู้หน้า จนคำถามไร้เดียงสาของหลานชายดึงสติกลับมา

จุดเริ่มต้นของฝันร้ายเกิดขึ้นในวันฝนพรำปี 2009 เมื่อ จาง เหวิน (Zhang Wen) ลูกสาววัย 18 ปี นำเงินเก็บก้อนสุดท้ายของครอบครัวจำนวน 8,000 หยวน (ราว 40,000 บาท) ขึ้นเครื่องบินเพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่คุนหมิง แต่หลังจากเครื่องขึ้น เธอก็ขาดการติดต่อนับตั้งแต่นั้น ข้อมูลเที่ยวบินว่างเปล่า ไร้เงาเช็คอิน สิ่งเดียวที่หลงเหลือคือกระเป๋าเป้ใบเก่าที่ถูกทิ้งไว้

ตลอด 14 ปี นายจาง พ่อของ จาง เหวิน ตัดสินใจขายบ้าน ลาออกจากงาน และตระเวนไปทั่วประเทศพร้อมรูปถ่ายลูกสาว เขาต้องอาศัยหลับนอนใต้สะพานและเก็บของเก่าประทังชีวิต ผมที่เคยดำสนิทเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลน แต่ความหวังที่จะได้เจอลูกไม่เคยจางหาย

จนกระทั่งวันหนึ่ง บุรุษไปรษณีย์ได้นำจดหมายลงทะเบียนจ่าหน้าซองว่า “ถึงคุณจาง เจี้ยนกั๋ว” มาส่ง เมื่อเขาเห็นชื่อผู้ส่งระบุว่า “ลูกสาวจาง เหวิน” เข่าของชายชราก็อ่อนแรงจนทรุดลง แว่นตาตกลงบนตัก มือสั่นเทาขณะเปิดซองจดหมายด้วยความกลัวว่าจะเป็นข่าวร้าย

สิ่งที่ปรากฏคือภาพถ่ายของลูกสาวคู่กับชายหนุ่มและเด็กน้อย พร้อมข้อความลายมือขยุกขยิกที่คุ้นเคย เนื้อความในจดหมายเปรียบเสมือนมีดที่กรีดลงกลางใจผู้เป็นพ่อ

“พ่อคะ หนูขอโทษ หนูไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปคุนหมิง ปีนั้นหนูแอบเปลี่ยนที่เรียนไปสมัครโรงเรียนเอกชนในปักกิ่ง แต่พอไปถึงกลับพบว่าเป็นแก๊งต้มตุ๋น เงินทั้งหมดถูกขโมยไปเกลี้ยง หนูไม่กล้าโทรหาพ่อ กลัวโดนด่าว่าไม่เชื่อฟัง และกลัวพ่อจะผิดหวังในตัวหนู…”

จาง เหวิน สารภาพว่าเธอต้องทำงานล้างจานและแบกหามเพื่อเอาชีวิตรอด จนได้พบรักและสร้างครอบครัว เปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ชีวิตเริ่มลงตัว แต่ความรู้สึกผิดยังคงกัดกินใจ

“ทุกปีหนูแอบกลับไปดูพ่อ เห็นพ่อเก็บผักเหลือทิ้งที่ตลาด เห็นพ่อแจกใบปลิวตามหาคน หนูแอบร้องไห้หลังต้นไม้แต่ไม่กล้าเข้าไปหา จนเมื่อเดือนก่อน ลูกชายถามหนูว่า ‘คุณปู่อยู่ไหน?’ หนูถึงรู้ว่าหนูหนีความจริงต่อไปไม่ได้แล้ว… พ่อคะ ถ้าพ่อยกโทษให้ มาหาพวกเราได้ไหมคะ”

หลังจากอ่านจบ นายจางนั่งนิ่งไปสิบนาทีก่อนจะปล่อยโฮออกมาเหมือนเด็ก ความแค้นเคืองและความทุกข์ทรมานตลอด 14 ปี มลายหายไปเหลือเพียงประโยคเดียว “เด็กโง่เอ๊ย!” เขานึกย้อนไปถึงวันที่เคยตวาดลูกด้วยความโมโหว่า “ฉันไม่มีลูกดื้อด้านแบบแก!” คำพูดนั้นเองที่กลายเป็นกำแพงขังลูกสาวไว้ในความกลัว

บ่ายวันนั้น นายจางจับรถไฟมุ่งหน้าสู่ปักกิ่งทันที เมื่อไปถึงร้านของลูกสาว ทันทีที่จาง เหวิน เห็นพ่อ เธอก็โผเข้ากอดและร้องไห้โฮ นายจางได้แต่ลูบหัวลูกสาวและให้อภัยทุกอย่าง ปัจจุบันเขาได้ย้ายมาอยู่กับลูกสาว ช่วยดูแลร้านและรับส่งหลานไปโรงเรียนอย่างมีความสุข

เรื่องราวนี้นำไปสู่บทสรุปที่ศาสตราจารย์หลี่ จากสถาบันวิจัยครอบครัว มหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง ได้ฝากข้อคิดไว้ว่า “พ่อแม่หลายคนใช้อำนาจนำหน้าความเข้าใจ เมื่อลูกทำผิด คำตำหนิจะกลายเป็นกำแพง แต่ความเข้าใจคือกุญแจไขประตูหัวใจ ไม่มีอุปสรรคใดในครอบครัวที่ความรักและความเข้าใจจะข้ามผ่านไม่ได้”

