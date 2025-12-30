ข่าวการเมือง

“นิด้า” แถลง ไม่สนับสนุนให้บุคลาการแสดงความเห็นเหยียดหยาม-หมิ่นศักดิ์ศรี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 12:38 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 12:47 น.
261

นิด้า ออกแถลง ไม่สนับสนุนให้บุคลาการแสดงความเห็นเหยียดหยาม-หมิ่นศักดิ์ศรี หลังจากที่ สส.ไอซ์ ได้ตั้งถามยกคำพูดบุคลากรในสถาบัน

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กฝากถึง รศ.ดร.อานนท์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า (NIDA) ภายหลังจากที่ รศ.ดร.อานนท์ ได้เขียนข้อความมาถึงพ่อแม่ของ สส.ไอซ์ โดยระบุว่า “แม่เธอน่าจะเป็น sex worker” จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

ล่าสุดทาง นิด้า ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “จากกรณีการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานต่อสาธารณะ และได้มี ประชาชนส่วนหนึ่งสะท้อนความคิดเห็นและความห่วงใยมาถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันได้รับทราบและขอแจ้งว่า สถาบันมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาและให้บริการทาง วิชาการที่กอปรด้วยความรู้ คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญ ต่อเสรีภาพทางวิชาการ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของสถาบัน แต่ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ดังกล่าว ต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงไม่วิพากษ์วิจารณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ

สถาบันสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของสถาบันยึดมั่นในการสร้างปัญญา เพื่อการพัฒนา การยึดมั่นในความถูกต้อง การสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ การเข้าใจที่ให้ความเคารพในความคิดเห็นและความแตกต่างของบุคคลอื่น สถาบันไม่เคยสนับสนุน หรือส่งเสริมให้บุคลากรทำผิดกฎหมาย หรือแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารไม่ว่าจะผ่าน ช่องทางใด ๆ ที่มีลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นคุณค่า พื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

ในท้ายนี้ สถาบันจะธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม และจะพิจารณา ข้อเท็จจริงตามระเบียบต่อไป สถาบันขอยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและยึดหลักการ เป็นสำคัญ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

