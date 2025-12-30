เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?
ทนายคนดังโพสต์ภาพเตรียมเข้าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลเวชธานี เผยเป็นข่าวดีที่สุดหลังรอคอยมานาน พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและเตรียมกลับมาช่วยชาวบ้านหลังพักฟื้น
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 50 ปี บริบูณ์ไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา โดย ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองอีกครั้ง หลังเมื่อเร็วนี้ ๆ แอบเปรยว่า ได้รับข่าวดีจากโรงพยาบาลเวชธานี เป็นของขวัญวันเกิดและปีใหม่ 2569 “ขอให้สมหวัง ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเถิด สาธุ”
ขณะที่วานนี้ (29 ธ.ค.) ทนายเกิดผล ได้ลงรูปขณะกำลังเข้าแอดมิดที่รพ.แล้ว โดยระบุว่า .คืนนี้ผมแอดมิดเพื่อปลูกถ่ายไต ที โรงพยาบาลเวชธานี – Vejthani International hospital ตอนตี 2 และจะต้องอยู่ให้ปลอดเชื้ออีกประมาณ 3 วัน หลังจากนั้นมาพักฟื้นหอผู้ป่วย 7-10 วัน ระยะนี้ผมอาจไม่ได้รับโทรศัพท์หรือตอบข้อความนะครับ และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งความปราถนาดีและห่วงใยมาถึงผมทุกท่านครับ”
ในช่วงระยะเวลาของการรักษาและพักฟื้นนั้น ทนายเกิดผลแจ้งว่าต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือตอบข้อความจากผู้ที่ติดต่อเข้ามาได้ พร้อมทั้งกราบขอบพระคุณทุกความปรารถนาดีและความห่วงใยที่ส่งมาให้จากทุกช่องทาง
ทนายเกิดผลทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่นว่า หากการผ่าตัดครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและร่างกายกลับมาแข็งแรง จะรีบกลับมาทำหน้าที่ทนายความเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
ล่าสุด วันนี้ (30 ธ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 10.15 น. มีการอัปเดตอาการทนายเกิดผลผ่านบัญชีเฟซยุ๊กของเจ้าตัว โดยระบุว่า “การผ่าตัด เปลี่ยนไต โดยการดูแลของ คณะแพทย์ ผ่านไป ได้ด้วยดีครับ ปลอดภัยครับ พึ่งฟื้น ขอบคุณทุกท่านครับ”.
ทั้งนี้ ทนายเกิดผล เคยเปิดผย ผลวินิจฉัยของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เมื่อ 15 กันยายน 2565 ซึ่งตรวจพบว่าได้เข้าสู่สภาวะไตเสื่อมระยะสุดท้าย (ระยะที่ 5) ต้องวางท่อฟอกเลือด ฟอกไตเต็มระบบ.
