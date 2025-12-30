ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 10:29 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 10:37 น.
52
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery
แฟ้มภาพ

ทนายคนดังโพสต์ภาพเตรียมเข้าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลเวชธานี เผยเป็นข่าวดีที่สุดหลังรอคอยมานาน พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและเตรียมกลับมาช่วยชาวบ้านหลังพักฟื้น

ก่อนหน้านี้เพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 50 ปี บริบูณ์ไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา โดย ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองอีกครั้ง หลังเมื่อเร็วนี้ ๆ แอบเปรยว่า ได้รับข่าวดีจากโรงพยาบาลเวชธานี เป็นของขวัญวันเกิดและปีใหม่ 2569 “ขอให้สมหวัง ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเถิด สาธุ”

ขณะที่วานนี้ (29 ธ.ค.) ทนายเกิดผล ได้ลงรูปขณะกำลังเข้าแอดมิดที่รพ.แล้ว โดยระบุว่า .คืนนี้ผมแอดมิดเพื่อปลูกถ่ายไต ที โรงพยาบาลเวชธานี – Vejthani International hospital ตอนตี 2 และจะต้องอยู่ให้ปลอดเชื้ออีกประมาณ 3 วัน หลังจากนั้นมาพักฟื้นหอผู้ป่วย 7-10 วัน ระยะนี้ผมอาจไม่ได้รับโทรศัพท์หรือตอบข้อความนะครับ และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งความปราถนาดีและห่วงใยมาถึงผมทุกท่านครับ”

ในช่วงระยะเวลาของการรักษาและพักฟื้นนั้น ทนายเกิดผลแจ้งว่าต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือตอบข้อความจากผู้ที่ติดต่อเข้ามาได้ พร้อมทั้งกราบขอบพระคุณทุกความปรารถนาดีและความห่วงใยที่ส่งมาให้จากทุกช่องทาง

ทนายเกิดผลทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่นว่า หากการผ่าตัดครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีและร่างกายกลับมาแข็งแรง จะรีบกลับมาทำหน้าที่ทนายความเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

ล่าสุด วันนี้ (30 ธ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 10.15 น. มีการอัปเดตอาการทนายเกิดผลผ่านบัญชีเฟซยุ๊กของเจ้าตัว โดยระบุว่า “การผ่าตัด เปลี่ยนไต โดยการดูแลของ คณะแพทย์ ผ่านไป ได้ด้วยดีครับ ปลอดภัยครับ พึ่งฟื้น ขอบคุณทุกท่านครับ”.

ทั้งนี้ ทนายเกิดผล เคยเปิดผย ผลวินิจฉัยของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เมื่อ 15 กันยายน 2565 ซึ่งตรวจพบว่าได้เข้าสู่สภาวะไตเสื่อมระยะสุดท้าย (ระยะที่ 5) ต้องวางท่อฟอกเลือด ฟอกไตเต็มระบบ.

ทนายเกิดผลปลูกถ่ายไต
ภาพ Facebook @thnay.keid.phl.k.w.keid
ภาพ Facebook @thnay.keid.phl.k.w.keid

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

