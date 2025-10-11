ทนายเกิดผล แฉ อินฟลูฯ เขมร ชีวิตพังหลังเผาสินค้าไทย ล่าสุดโดนผัวทิ้ง
ทนายเกิดผล แฉข้อมูลใหม่ อินฟลูฯ เขมร เผาสินค้าไทยโชว์รักชาติ ล่าสุดชีวิตพัง ผัวบอกเลิก-ไล่ออกจากบ้าน ต้องออกมาอัดคลิปร่ำไห้
จากกรณีดราม่าร้อนแรงที่อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวกัมพูชา “Sana Try” ได้อัดคลิปวีรกรรมสุดโต่ง เผาทำลายสินค้าไทย ที่ตนเองสต๊อกไว้ขาย เพื่อแสดงจุดยืนชาตินิยมของตนเอง จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล ล่าสุดดูเหมือนว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่ชีวิตของเธออย่างรุนแรง
ล่าสุด ทนายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดังของไทย ได้ออกมาโพสต์ความเคลื่ล่าสุอนไหวดชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์สาวรายนี้หลังจากทำการเผาสินค้าไทยทั้งสต็อก ผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า “*สาว “อินฟลู” เขมร..!! ที่ทำคลิป “เผาสินค้าไทย” เมื่อวันก่อน ล่าสุดโดน “ผัวบอกเลิก” ไล่ออกจากบ้าน ออกมาถ่ายคลิปร่ำให้”
หลังจากที่ทนายเกิดผลได้แชร์เรื่องราวล่าสุดออกไป ก็ได้มีชาวเน็ตไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลายถึงผลของการกระทำดังกล่าว
อ้างอิงจาก : FB เรื่องนี้ต้องรู้, ทนายเกิดผล แก้วเกิด
