ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย
เปิดประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” หรือ สท.เต้ย ทนายความหนุ่มไฟแรง ดีกรีปริญญาโท จากพรรคภูมิใจไทย ผู้ท้าชิง สส. มหาสารคาม เขต 1
พรรคภูมิใจไทยสร้างความฮือฮาในสนามเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม ด้วยการเปิดตัว “นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สท.เต้ย” อดีตสมาชิกสภาเทศบาลคนหนุ่มไฟแรง ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 เพื่ออาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนในเวทีระดับชาติ โดยนายฤทธิรงค์พกพาความมุ่งมั่นและประสบการณ์การทำงานท้องถิ่นมาอย่างเต็มเปี่ยม
ประวัติ “นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์”
นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2538 ปัจจุบันอายุ 30 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานด้านกฎหมายอย่างแน่นปึ้ก โดยจบการศึกษาและผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ ดังนี้
- ประถมศึกษา: โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
- มัธยมศึกษา: โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
- ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรการอบรม
- อบรมหลักสูตรทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
- การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดี ฟอกเงินและอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี ประจำปี 2567
เส้นทางการทำงานของ นายฤทธิรงค์ ถือว่ามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายและการเมืองท้องถิ่น โดยมีประสบการณ์ดังนี้
- 2564-2568: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (สมัยที่ 1)
- 2568: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (สมัยที่ 2)
- 2566-ปัจจุบัน: ทนายความวิชาชีพ รุ่น 57
- 2568-ปัจจุบัน: คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ก่อนการเปิดตัวเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติอย่างเป็นทางการนั้น นายฤทธิรงค์ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภูมิปภัทร จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น
- สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker
- ประวัติ พลอย ณัฐธิดา หลานเนวิน ลงสนามการเมืองบุรีรัมย์ สาวน้อยวัย 25 ดีกรีไม่ธรรดา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: