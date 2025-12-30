ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 09:59 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 10:00 น.
62
ประวัติ "ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์" ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

เปิดประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” หรือ สท.เต้ย ทนายความหนุ่มไฟแรง ดีกรีปริญญาโท จากพรรคภูมิใจไทย ผู้ท้าชิง สส. มหาสารคาม เขต 1

พรรคภูมิใจไทยสร้างความฮือฮาในสนามเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม ด้วยการเปิดตัว “นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สท.เต้ย” อดีตสมาชิกสภาเทศบาลคนหนุ่มไฟแรง ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 เพื่ออาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องประชาชนในเวทีระดับชาติ โดยนายฤทธิรงค์พกพาความมุ่งมั่นและประสบการณ์การทำงานท้องถิ่นมาอย่างเต็มเปี่ยม

ประวัติ “นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์”

นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2538 ปัจจุบันอายุ 30 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานด้านกฎหมายอย่างแน่นปึ้ก โดยจบการศึกษาและผ่านการอบรมหลักสูตรสำคัญ ดังนี้

  • ประถมศึกษา: โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
  • มัธยมศึกษา: โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
  • ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการศึกษาและการทำงานของ ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์
FB/ เต้ย ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ – Rittirong Bhumisawasdi

หลักสูตรการอบรม

  • อบรมหลักสูตรทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
  • การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดี ฟอกเงินและอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี ประจำปี 2567

เส้นทางการทำงานของ นายฤทธิรงค์ ถือว่ามีความเชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายและการเมืองท้องถิ่น โดยมีประสบการณ์ดังนี้

  • 2564-2568: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (สมัยที่ 1)
  • 2568: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (สมัยที่ 2)
  • 2566-ปัจจุบัน: ทนายความวิชาชีพ รุ่น 57
  • 2568-ปัจจุบัน: คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ก่อนการเปิดตัวเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติอย่างเป็นทางการนั้น นายฤทธิรงค์ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ภูมิปภัทร จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างเต็มที่

นายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร สส. พรรคภูมิใจไทย มหาสารคาม
FB/ เต้ย ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ – Rittirong Bhumisawasdi

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป้ายหาเสียง อบต.ดงบัง เบอร์ 1 ชื่อ &#039;หำ&#039; งัดสโลแกนเด็ด ทำโซเชียลฮาสนั่น ข่าว

ขยี้ตารัว ๆ ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ชื่อเล่นแย่งซีน งัดสโลแกนเด็ด จำแม่นทั้งตำบล

17 วินาที ที่แล้ว
ปูติน ลอบสังหาร ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียโวย ยูเครนส่งโดรน 91 ลำถล่มบ้าน ปูติน “เซเลนสกี” ซัดกลับ โกหกทั้งเพ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

5 นาที ที่แล้ว
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

16 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

22 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

30 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

37 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

46 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

46 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 09:59 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 10:00 น.
62
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปูติน ลอบสังหาร

รัสเซียโวย ยูเครนส่งโดรน 91 ลำถล่มบ้าน ปูติน “เซเลนสกี” ซัดกลับ โกหกทั้งเพ

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button