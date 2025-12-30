บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 10:08 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 10:08 น.
54
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน
ภาพจาก รายการ Phutta Talk

ไอซ์ สารวัตร เปิดใจในรายการพุทธ Talk เล่าความฝันถึง นัทปง ช่างภาพคู่ใจที่จากไปครบ 1 เดือน เผยนาทีสวมกอดและหอมลา ยันเพื่อนมาหาด้วยสีหน้าสงบเพื่อสื่อสารว่าไม่ได้ตั้งใจให้เหตุสลดเกิดขึ้น

ล่าสุดในรายการ PhuttaTalk ของ พุทธ อภิวรรณ ได้เผยแพร่ช่วงเวลาสุดสะเทือนใจ เมื่อ ไอซ์ สารวัตร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังออกมาเปิดเผยถึงความฝันครั้งแรกและครั้งเดียวถึง นัทปง (นัท ณัฐวุฒิ) เพื่อนร่วมงานและคนสนิทที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา

ในรายการระบุ นับจากวันที่นัทปงจากไปถึงปัจจุบันที่รายการได้ไลฟ์สดครบ 29 วันซึ่งใกล้จะครบ 1 เดือนเต็มพอดี ไอซ์เล่าว่า ตั้งแต่นัทปงจากไปจนถึงงานฌาปนกิจ ตนไม่เคยฝันถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากไปทำบุญร่วมกับพุทธ อภิวรรณ และมีการพูดแซวกันในรายการว่า “ถ้าจะไปหาใคร ให้ไปหาไอซ์นะ พี่พุทธสะดวกแค่ทำบุญ” คืนนั้นเองในช่วงเช้ามืด ไอซ์ก็ได้พบกับนัทปงในความฝัน ซึ่งเป็นฝันที่เขารู้ตัวตลอดเวลาว่า “นี่คือความฝัน” อาจจะมาขอส่วนบุญ ร่ำลา ไม่ได้คิดว่าจะมาหลอก

ในฝันนั้น ไอซ์เห็นนัทปงยืนอยู่ท่ามกลางคนมากมายด้วยชุดสบายๆ แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือ “สีหน้าแจ่มใสและสงบ” ต่างจากภาพสุดท้ายที่จากไป

ภาพ รายการPhutta Talk

ไอซ์พยายามอธิบาว่าในฝันนัทปงได้สื่อสารผ่านความรู้สึก ไม่ได้เป็นคำพูดอะไรที่ชัดๆ ทำนองว่า “พี่ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลย ไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น” ซึ่งเป็นการตอบปมในใจของทุกคนถึงการจากไปอย่างกะทันหัน

ไอซ์ สารวัตร เล่าต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ในฝันเขาได้ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำตอนมีชีวิต คือการเข้าไป จับมือนัทปงเหมือนวันรดน้ำศพ สวมกอด จับหน้า และหอมเพื่อนรัก 1 ครั้ง เพื่อบอกลาด้วยความคิดถึง ก่อนจะบอกให้นัทปงเดินไปตามเส้นทางของตัวเอง และทั้งคู่ก็แยกทางกันด้วยรอยยิ้ม

ไอซ์ยืนยันว่าความฝันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่กลับทำให้เขารู้สึกอิ่มใจและดีใจ เพราะได้พูดในสิ่งที่อยากพูด และได้รับรู้ว่าเพื่อนรักไปสู่สุคติในที่ที่ดีแล้วจริงๆ

“เป็นครั้งเดียวที่ฝันถึง และเชื่อว่านั่นคือการมาลาจริง ๆ” — ไอซ์ สารวัตร กล่าวทิ้งท้ายพร้อมอาการขนลุกตลอดการเล่า โดยช่วงหนึ่งยังเปิดเผยด้วยว่า พี่นัทเคยให้ของขวัญวันเกิดขิ้นหนึ่งตอนอยู่บ้านเก่า เป็นพระพุทธรูปชิ้นเล็กๆ ซึ่งวางไว้บนหึ้งพระและจะเห็นพระองค์นี้ตลอดเวลา ความรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายยังอยู่ด้วยเสมอ.

ขอบคุณคลิป : Phutta Talk

ภาพ รายการPhutta Talk
ภาพ รายการPhutta Talk
ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ-2
แฟ้มภาพ Facebook @Sarawat Kijpanit

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป้ายหาเสียง อบต.ดงบัง เบอร์ 1 ชื่อ &#039;หำ&#039; งัดสโลแกนเด็ด ทำโซเชียลฮาสนั่น ข่าว

ขยี้ตารัว ๆ ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ชื่อเล่นแย่งซีน งัดสโลแกนเด็ด จำแม่นทั้งตำบล

33 วินาที ที่แล้ว
ปูติน ลอบสังหาร ข่าวต่างประเทศ

รัสเซียโวย ยูเครนส่งโดรน 91 ลำถล่มบ้าน ปูติน “เซเลนสกี” ซัดกลับ โกหกทั้งเพ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

5 นาที ที่แล้ว
Lawyer Kerdphol Kaewkird underwent surgery ข่าว

เปิดภาพ “ทนายเกิดผล” เข้าแอดมิดปลูกถ่ายไต พร้อมอัปเดตต้องรอพักฟื้นนานแค่ไหน?

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษ เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียงเสียหาย ยันไม่ใช่ทีมงานพรรค

17 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ธ.ค. ร่วงหนัก เปิดตลาดหายวูบ 1,300 บาท ทองรูปพรรณเหลือ 66,000 บาท รับวันสิ้นปี

22 นาที ที่แล้ว
ไแดอลเกาหลีบุกทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา เข้าพบ รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันความปลอดภัย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึงบอยแบนด์เกาหลี กู้ภาพลักษณ์ประเทศ การันตีเที่ยวปลอดภัย

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“โดม ปกรณ์” ขอโทษ ยันไม่ได้เป็นคนเขียน ปมโพสต์หื่นใส่ “จินนี่”

31 นาที ที่แล้ว
Phutta Talk นัทปงครบรอบ 1 เดือน บันเทิง

คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ

38 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่ง งวด 2 มกราคม 2569 มีเลขชุด 3068 ที่น่าสนใจ เลขเด็ด

เลขเด็ด “แม่น้ำหนึ่ง” ประเดิมงวดปีใหม่ 2 ม.ค. 69 เคาะชุด 4 ตัวเน้นๆ ระวังเลขกลับหัว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปักธงชาติไทย พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ปกป้องคนไทยบ้านหนองจาน

46 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์&quot; ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย ข่าว

ประวัติ “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ทนายหนุ่มไฟแรง ว่าที่ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย

46 นาที ที่แล้ว
น้ำแข็ง ทิพวรรณ ประสบอุบัติเหตุ บันเทิง

น้ำแข็ง ทิพวรรณ รถตู้ชนยับ นาทีควันโขมง แพนิค-หายใจไม่ออก แฟน ๆ แห่ห่วง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถวิชช์ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อรรถวิชช์ ยันนโยบาย “คุกกลางทะเล” ไม่ใช่แฟนซี หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชา เปิดภาพ สะพานจัยจุมเนี้ยะ ซ่อมเสร็จแล้ว หลังโดนไข่ F-16

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “โดม ปกรณ์ ลัม” จากเจ้าหนูโฆษณา สู่ฉายาหล่อขั้นเทพ และนักธุรกิจร้อยล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถล่มยับ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; โผล่เมนต์หื่นใส่ &quot;จินนี่&quot; ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ บันเทิง

ชาวเน็ตถล่มยับ “โดม ปกรณ์ ลัม” โผล่เมนต์หื่นใส่ “จินนี่” ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี ข่าว

ไอซ์ รักชนก ประวัติชีวิตคนไม่รู้ โตในสลัม ไม่ยอมแพ้ชะตา สอบเข้ามธ. สู่สส.น้ำดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร สั่งห้ามบินโดรนทั่วประเทศ หลังพบ 250 ลำล้ำเข้าอธิปไตยไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ เผยพบทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรี เขมรละเมิดกฎหมายชัดเจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิสามัญ คนร้ายขนยาบ้า หลังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พบของกลาง 2.5 ล้านเม็ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฟอร์บส์” ประกาศให้ “บียอนเซ่” นักร้องดัง เป็นมหาเศรษฐีพันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสามฝ่าย จีน-กัมพูชา-ไทย มุ่งสร้างความไว้ใจอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ ฝากถึง อานนท์ หลังถูกเหยียด กล่าวหาแม่เป็น Sex Worker

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 10:08 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 10:08 น.
54
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป้ายหาเสียง อบต.ดงบัง เบอร์ 1 ชื่อ &#039;หำ&#039; งัดสโลแกนเด็ด ทำโซเชียลฮาสนั่น

ขยี้ตารัว ๆ ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2569 ชื่อเล่นแย่งซีน งัดสโลแกนเด็ด จำแม่นทั้งตำบล

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
ปูติน ลอบสังหาร

รัสเซียโวย ยูเครนส่งโดรน 91 ลำถล่มบ้าน ปูติน “เซเลนสกี” ซัดกลับ โกหกทั้งเพ

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

เช็กด่วน! 5 ข้อควรรู้ ก่อนกลับบ้าน ปีใหม่ 2569 ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568

กกต. ไฟเขียว “เท่าพิภพ” ลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.กทม. เขต 33 ใช้เบอร์เดิม

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button