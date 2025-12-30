คลิปเต็ม “ไอซ์ สารวัตร” ฝันเห็น “นัทปง” 29 วันที่ล่วงลับ ของสำคัญที่ให้ยังเก็บเสมอ
ไอซ์ สารวัตร เปิดใจในรายการพุทธ Talk เล่าความฝันถึง นัทปง ช่างภาพคู่ใจที่จากไปครบ 1 เดือน เผยนาทีสวมกอดและหอมลา ยันเพื่อนมาหาด้วยสีหน้าสงบเพื่อสื่อสารว่าไม่ได้ตั้งใจให้เหตุสลดเกิดขึ้น
ล่าสุดในรายการ PhuttaTalk ของ พุทธ อภิวรรณ ได้เผยแพร่ช่วงเวลาสุดสะเทือนใจ เมื่อ ไอซ์ สารวัตร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังออกมาเปิดเผยถึงความฝันครั้งแรกและครั้งเดียวถึง นัทปง (นัท ณัฐวุฒิ) เพื่อนร่วมงานและคนสนิทที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา
ในรายการระบุ นับจากวันที่นัทปงจากไปถึงปัจจุบันที่รายการได้ไลฟ์สดครบ 29 วันซึ่งใกล้จะครบ 1 เดือนเต็มพอดี ไอซ์เล่าว่า ตั้งแต่นัทปงจากไปจนถึงงานฌาปนกิจ ตนไม่เคยฝันถึงเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากไปทำบุญร่วมกับพุทธ อภิวรรณ และมีการพูดแซวกันในรายการว่า “ถ้าจะไปหาใคร ให้ไปหาไอซ์นะ พี่พุทธสะดวกแค่ทำบุญ” คืนนั้นเองในช่วงเช้ามืด ไอซ์ก็ได้พบกับนัทปงในความฝัน ซึ่งเป็นฝันที่เขารู้ตัวตลอดเวลาว่า “นี่คือความฝัน” อาจจะมาขอส่วนบุญ ร่ำลา ไม่ได้คิดว่าจะมาหลอก
ในฝันนั้น ไอซ์เห็นนัทปงยืนอยู่ท่ามกลางคนมากมายด้วยชุดสบายๆ แต่ที่ชัดเจนที่สุดคือ “สีหน้าแจ่มใสและสงบ” ต่างจากภาพสุดท้ายที่จากไป
ไอซ์พยายามอธิบาว่าในฝันนัทปงได้สื่อสารผ่านความรู้สึก ไม่ได้เป็นคำพูดอะไรที่ชัดๆ ทำนองว่า “พี่ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลย ไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น” ซึ่งเป็นการตอบปมในใจของทุกคนถึงการจากไปอย่างกะทันหัน
ไอซ์ สารวัตร เล่าต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า ในฝันเขาได้ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทำตอนมีชีวิต คือการเข้าไป จับมือนัทปงเหมือนวันรดน้ำศพ สวมกอด จับหน้า และหอมเพื่อนรัก 1 ครั้ง เพื่อบอกลาด้วยความคิดถึง ก่อนจะบอกให้นัทปงเดินไปตามเส้นทางของตัวเอง และทั้งคู่ก็แยกทางกันด้วยรอยยิ้ม
ไอซ์ยืนยันว่าความฝันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่กลับทำให้เขารู้สึกอิ่มใจและดีใจ เพราะได้พูดในสิ่งที่อยากพูด และได้รับรู้ว่าเพื่อนรักไปสู่สุคติในที่ที่ดีแล้วจริงๆ
“เป็นครั้งเดียวที่ฝันถึง และเชื่อว่านั่นคือการมาลาจริง ๆ” — ไอซ์ สารวัตร กล่าวทิ้งท้ายพร้อมอาการขนลุกตลอดการเล่า โดยช่วงหนึ่งยังเปิดเผยด้วยว่า พี่นัทเคยให้ของขวัญวันเกิดขิ้นหนึ่งตอนอยู่บ้านเก่า เป็นพระพุทธรูปชิ้นเล็กๆ ซึ่งวางไว้บนหึ้งพระและจะเห็นพระองค์นี้ตลอดเวลา ความรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายยังอยู่ด้วยเสมอ.
ขอบคุณคลิป : Phutta Talk
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เพจดังยกสรุปปิดคดีนัทปง อุทาหรณ์นักสืบโซเชียล ขอเพียงได้พื้นที่-ได้กระแส
- ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ
- ชีวิตปัจจุบัน ไอซ์ สารวัตร นักข่าวขุดความจริงบ้านกกกอก สู่ผู้ประกาศเลือดใหม่ไฟแรง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: