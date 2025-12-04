\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27 '\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e39\u0e07' \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e14\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38 \u0e06\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e48\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 36 \u0e1b\u0e35 \u0e02\u0e13\u0e30\u0e16\u0e36\u0e07\u0e08\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e22\u0e2d\u0e14 \u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e1b\u0e2a\u0e30\u0e40\u0e17\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e19\u0e47\u0e15 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e14\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e14\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e38\u0e21 \u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32 \u0e19\u0e32\u0e22\u0e14\u0e27\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19 \u0e0b\u0e32\u0e07 (\u0110o\u00e0n V\u0103n S\u00e1ng) \u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 57 \u0e1b\u0e35 \u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e19 \u0e43\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e10\u0e32\u0e19\u0e06\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e08\u0e15\u0e19\u0e32 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1e\u0e1a\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e22\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e06\u0e32\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e19\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e0b\u0e27\u0e19 \u0e14\u0e32\u0e17 (Nguy\u1ec5n Xu\u00e2n \u0110\u1ea1t) \u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38 36 \u0e1b\u0e35 \u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e04\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e14\u0e19\u0e32\u0e21\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e1a\u0e48\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2568 \u0e27\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e1d\u0e49\u0e32\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e25\u0e34\u0e1b\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e38\u0e19\u0e41\u0e23\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e06\u0e32\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e42\u0e0b\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e25\u0e21\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22 \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e37\u0e48\u0e19\u0e15\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e27\u0e07\u0e01\u0e27\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e43\u0e19\u0e04\u0e25\u0e34\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e27\u0e34\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e02\u0e13\u0e30\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e43\u0e04\u0e23\u0e48\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e21\u0e35\u0e06\u0e32\u0e15\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e21\u0e35\u0e14\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e22\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e16\u0e36\u0e07\u0e08\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e22\u0e2d\u0e14 \u0e08\u0e19\u0e15\u0e32\u0e22\u0e04\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e0a\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e30\u0e28\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 https:\/\/thethaiger.com\/th\/news\/1442837\/ \u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e02\u0e22\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e25 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e42\u0e0b\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e25\u0e21\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e21\u0e32\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e1b\u0e35 2020 \u0e08\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 25 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21 2025 \u0e19\u0e32\u0e22\u0e14\u0e27\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19 \u0e0b\u0e32\u0e07 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e0b\u0e27\u0e19 \u0e14\u0e32\u0e17 \u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e15 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e22 \u0e25\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e1b\u0e34\u0e14 \u0e2d\u0e33\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e07\u0e28\u0e1e\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e1a\u0e40\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 28-29 \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e02\u0e49\u0e19 \u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e23\u0e16\u0e14\u0e39\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e01\u0e39\u0e25\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e1a\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e08\u0e19\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e02\u0e31\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0d\u0e32 \u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e32 123 \u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e06\u0e32\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e04\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e48\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e14 \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1c\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48 \u0e41\u0e0a\u0e23\u0e4c \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e25\u0e34\u0e1b\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e30\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e14\u0e31\u0e07\u0e01\u0e25\u0e48\u0e32\u0e27\u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e14\u0e47\u0e14\u0e02\u0e32\u0e14 