ปู มัณฑนา กลั้นน้ำตาส่งพ่อสู่สุคติ เผยไม่ต้องห่วง เอ่ยคำสัญญาสุดท้าย

ปู มัณฑนา โพสต์ซึ้งส่งพ่อสู่สุคติ ขอบคุณทุกกำลังใจจากกองพันทหารและเพื่อนร่วมรุ่น พร้อมให้คำมั่น ไม่ต้องห่วงลูกสาวคนนี้ ย้ำสัจธรรมลูกหลานทหารต้องเข้มแข็ง-อดทน
นับเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของนักแสดง ปู มัณฑนา หิมะทองคำ ที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับ ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความอำลาคุณพ่อผู้เป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมคำมั่นสัญญาที่จะดูแลตัวเองให้ดี เพื่อให้บิดาจากไปอย่างหมดห่วง
หลังจากที่ได้แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของคุณพ่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ล่าสุด ปู มัณฑนา ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pou Mantana เพื่อส่งดวงวิญญาณของ จ่าสิบเอก ณรงค์ โห่ศิริ ไปสู่สุคติ ข้อความที่กินใจที่สุดคือการย้ำเตือนตนเองด้วยแฮชแท็ก #ลูกหลานทหารต้องอดทนและมีใจเข้มแข็งค่ะ พร้อมระบุข้อความถึงคุณพ่อว่า “ส่งคุณพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งไปสู่สุคติ จ่าสิบเอก ณรงค์ โห่ศิริ เกิด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2492 มรณะ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2568 คุณพ่อไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงลูกสาวคนนี้อีกแล้วนะคะ ปูขอกราบขอบพระคุณ”
ก่อนหน้านี้เธอโพสต์แสดงความอาลัยถึงคุณพ่อผู้เป็นที่รัก เผยว่า “กราบลาคุณพ่อ หลับให้สบายนะคะ ไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงลูกอีกแล้วนะคะ”
ในวาระสุดท้ายนี้ ปู มัณฑนา ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในชีวิตราชการของคุณพ่อ และได้มาร่วมแสดงความอาลัย รวมถึงมอบกำลังใจแก่ครอบครัวของเราด้วยความเมตตาในยามยากลำบาก ได้แก่ กองพันทหารสื่อสารที่ 5 และ สายใยรัก ส.พัน.5, เพื่อนร่วมรุ่น นนส.พวต. 1/11 ส., เพื่อนร่วมรุ่นกลุ่มเขาชะโงก, ครอบครัวทหาร-ตำรวจ รวมถึงเพื่อน พี่น้อง และญาติสนิททุกท่าน
