กองทัพภาค 2 แถลงไทม์ไลน์ ทหารเหยียบทุ่นระเบิด รายที่ 11
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด วันที่ 29 ธันวาคม 2568
วันนี้ (29 ธ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่เขาสัตตะโสม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
โดยในขณะที่ กำลังพลของ ชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด พัน.ร.12 ได้เข้าทำการกวาดล้างทุ่นระเบิด เสริมสร้างความมั่นคง ณ.ที่หมาย ที่ฝ่ายเราเข้าควบคุมได้เพิ่มเติม ซึ่งมีทุ่นระเบิดฝั่งอยู่เป็นจำนวนมาก
โดยเมื่อเวลา 10.15 น. ขณะที่ จ.ส.ต.สุจินต์ จิตกรียาน หัวหน้าชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด ได้นำกำลังพลเจาะช่องและกวาดล้างทุ่นระเบิดตามเส้นทาง ภายในที่หมาย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ และนำส่งโรงพยาบาล กันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ กองทัพบกขอยืนยันว่า หลักฐานการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในทุกกรณี บ่งชี้ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงมีการใช้ทุ่นระเบิดซึ่งถือเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ การสะสม การผลิต และการโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการทำลายทุ่นระเบิดดังกล่าว (อนุสัญญาออตตาวา) อย่างร้ายแรง ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมสากลและเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกไม่อาจยอมรับได้.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ทหารไทย เหยียบทุ่นระเบิด ขณะเข้าเก็บกู่ที่สัตตะโสม เสียขารายที่ 11
- ธนาคารออมสิน ยกหนี้ปิดบัญชีทหาร-ตชด.พลีชีพเพื่อชาติ รวมหนี้ทายาท
- เปิดจดหมายแทนใจ เด็กเทคนิคพิษณุโลกส่ง โปสการ์ด ถึงทหารชายแดน ขอบคุณที่สู้เพื่อชาติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: