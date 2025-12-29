ข่าว

กองทัพภาค 2 แถลงไทม์ไลน์ ทหารเหยียบทุ่นระเบิด รายที่ 11

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 17:29 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 17:29 น.
58

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แถลงเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด วันที่ 29 ธันวาคม 2568

วันนี้ (29 ธ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่เขาสัตตะโสม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

โดยในขณะที่ กำลังพลของ ชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด พัน.ร.12 ได้เข้าทำการกวาดล้างทุ่นระเบิด เสริมสร้างความมั่นคง ณ.ที่หมาย ที่ฝ่ายเราเข้าควบคุมได้เพิ่มเติม ซึ่งมีทุ่นระเบิดฝั่งอยู่เป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อเวลา 10.15 น. ขณะที่ จ.ส.ต.สุจินต์ จิตกรียาน หัวหน้าชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด ได้นำกำลังพลเจาะช่องและกวาดล้างทุ่นระเบิดตามเส้นทาง ภายในที่หมาย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ และนำส่งโรงพยาบาล กันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ กองทัพบกขอยืนยันว่า หลักฐานการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในทุกกรณี บ่งชี้ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงมีการใช้ทุ่นระเบิดซึ่งถือเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ การสะสม การผลิต และการโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการทำลายทุ่นระเบิดดังกล่าว (อนุสัญญาออตตาวา) อย่างร้ายแรง ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมสากลและเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกไม่อาจยอมรับได้.

ภาพ กองทัพภาคที่ 2

