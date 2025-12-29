ข่าว

วงจรปิดมัด พังป้ายหาเสียงผู้สมัครสส.กทม. พรรคเพื่อไทย ล่าสุดแจ้งเอาผิดแล้ว

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 13:59 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 14:00 น.
พังป้ายหาเสียงเพื่อไทย
ภาพ Fb. @icepongsakornr

พงศกร ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 14 เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย (พท.) แจ้งความสน.ลาดพร้าว หลังถูกกลุ่มคนทำลายป้ายหาเสียง เพื่อนำของอีกพรรคการเมืองมาติดแทน

วันที่ 29 ธ.ค.2568 นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา สส.กทม.เขต 14 บางกะปิ-วังทองหลาง (แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทย (พท.) ออกมาเปิดเผยถึงกลุ่มคนที่ไม่หวังดีแอบลักลอบถอดป้ายหาเสียงในพื้นที่ของตัวเองแล้วนำป้ายของ “พรรคคู่แข่ง” มาติดแทนที่ ซึ่งล่าสุดเรื่องนี้เจ้าตัวยืนกรานว่าเดินทางไปแจ้งความเอาผืดผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้ว

“#วงจรปิดชัด #อย่าทำกันแบบนี้เลยครับ ป้ายหาเสียง ถูกทำลาย ผมเป็นผู้เสียหาย ขออนุญาตแจ้งความตามกฎหมาย นะครับ”

“ผมได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่าป้ายหาเสียงของผมถูกทำลาย บริเวณปากซอยนวมินทร์ 21 จึงไปตรวจสอบ พบว่าป้ายถูกกระชากและทำลาย แล้วเอาป้ายของผู้สมัคร พรรคการเมืองอื่น มาติดทับแทนที่ โดยที่ป้ายของผมพังยับเยิน ติดคาอยู่ที่เสา ผมจึงได้เข้าแจ้งความ ที่ สน.ลาดพร้าว ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญา ฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา358) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

“เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิด ซึ่งภาพกล้องวงจรปิด เป็นหลักฐานชี้ชัดว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 00.19 น. มีกลุ่มบุคคลจำนวน 4 คน เป็นทีมงานติดป้ายจากพรรคการเมืองหนึ่ง ลงจากรถกระบะสีขาว เดินเข้าไปกระชากและทำลายป้ายหาเสียงของผมจนเสียหาย” (ดูคลิป).

