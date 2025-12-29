ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 10:06 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 10:06 น.
77

รู้ตัวคนทำแล้ว โลโก้ “พรรคประชาชน” เบอร์ 46 ออกแบบสวยจนต้องยกนิ้ว เปิดวาร์ป “นักแปลมือทอง” ผู้อยู่เบื้องหลังงานอาร์ต 5 นาทีเปลี่ยนโลก

กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ทันที ภายหลังจากการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2569 พรรคประชาชน จับได้หมายเลข 46 ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเลขอาจจำยาก แต่กลับมีภาพกราฟิกชิ้นหนึ่งที่ถูกแชร์ว่อนโซเชียลมีเดีย โดยการนำตัวเลข 46 มาดีไซน์ลายเส้นใหม่ จนสามารถอ่านเป็นคำว่า ประชาชน ได้อย่างแนบเนียนและสวยงาม

เปิดตัวเจ้าของผลงาน ประชาชน 46 นักแปลรุ่นเก๋า วาดขำๆ แค่ 5 นาที

ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Metee Thampipop ได้ออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าว พร้อมระบุข้อความติดตลกแกมประชดชีวิตเล็กน้อยว่า ตนเองทำงานแปลหนังสือมากว่า 60 เล่ม ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ยังไม่เคยได้รับคำชมท่วมท้นเท่ากับภาพนี้ที่ใช้เวลาวาดเพียงแค่ 5 นาที

“เนื่องจากพอจะแมสอยู่บ้าง ก็ขอเครดิตว่าฉันเป็นคนออกแบบเอง แปลหนังสือ 60 กว่าเล่มมาเกือบ 20 ปียังได้คำชมรวมกันไม่เท่าภาพนี้ที่วาด 5 นาทีเสร็จ”

คุณเมธี (เจ้าของโพสต์) เผยถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบว่า ทำไปเพราะใจรักและเชียร์พรรคส้ม โดยหวังเพียงให้ประชาชนจำหมายเลขพรรคได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่ได้หวังผลตอบแทนตำแหน่งทางการเมืองใดๆ

อย่างไรก็ตาม หลังจากภาพกลายเป็นไวรัล เจ้าของผลงานได้ออกมา Edit โพสต์เพื่อชี้แจงเรื่องลิขสิทธิ์การใช้งาน โดยระบุเงื่อนไขดังนี้

  • อนุญาตให้แชร์ทางออนไลน์ นำไปตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ หรือภาพหน้าปก (Cover) ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

  • แต่ห้ามนำภาพนี้ไปผลิตเป็นสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเพื่อใช้เอง จำหน่าย หรือแจกฟรี

งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้าไปกดไลก์กับคอมเมนต์ชื่นชมไอเดียสุดสร้างสรรค์นี้กันอย่างล้นหลาม ที่สามารถพลิกแพลงตัวเลขธรรมดาให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของพรรคได้อย่างน่าทึ่ง

ด้าน ช่อ พรรณิการ์ คณะก้าวหน้า ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “กำลังตามหาเจ้าของงานชิ้นนี้ ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ ออกแบบสวยงามลงตัวมาก พรรคอยากจะให้เครดิตจะได้มั้ยคะ”

ปัจจุบัน โพสต์นี้มีคนแชร์ไปกว่า 4.3 พันครั้ง

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว ให้เครดิต

Photo of Aindravudh

Aindravudh

