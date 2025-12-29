ทหารไทย เหยียบทุ่นระเบิด ขณะเข้าเก็บกู่ที่สัตตะโสม เสียขารายที่ 11
ทหารไทย เหยียบทุ่นระเบิด ขณะเข้าเก็บกู้ที่สัตตะโสม ทำให้ขาซ้ายขาดและมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ตาซ้าย เป็นทหารนายที่ 11 ที่สูญเสียขา
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพบก ทันกระแส ได้รายงานแจ้งเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาที่ 11 โดยระบุว่า “สัตตะโสมอีกแล้ว ทหารไทยเหยียบกับระเบิดหลังเข้าเก็บกู้พื้นที่ (รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบต่อไป) กัมพูชาต้องชัดเจน เรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด!”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายละเอียดทำให้ทราบว่า ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด คือ จ.ส.ต.สุจินต์ จิตกรียาน สังกัด กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด เหยียบกับระเบิดสังหารบุคคลขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่กวาดล้างพื้นที่สัตตะโสมที่ยึดคืนมาได้ แรงระเบิดส่งผลให้ขาซ้ายขาดและมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ตาซ้าย
โดยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงมะลู ก่อนส่งต่อ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และประสานเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายด่วนไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อรักษาตัวต่อไป
ขณะที่ทางกองทัพภาค 2 ระบุว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานเหตุการณ์กรณีชุดตรวจค้นทุ่นระเบิดจากกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลขณะปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงในพื้นที่บริเวณเขาสัตตะโสม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส่งผลให้ จ.ส.ต. สุจินต์ จิตกรียาน ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสียขาซ้ายและมีบาดแผลบริเวณตาซ้าย ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งปฐมพยาบาลและนำตัวส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โฆษกกองทัพบก ระบุเพิ่มเติมว่า จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่ายังมีทุ่นระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาติดตั้งไว้ในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเข้าควบคุมก่อนมีการประกาศหยุดยิง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเก็บกู้ด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียด ซึ่งกองทัพบกจะส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดำเนินการชี้แจงต่อประชาคมระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายงานไปยังคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team: AOT) เพื่อให้ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงตามกรอบการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง
กองทัพบกขอยืนยันว่า หลักฐานการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในทุกกรณี บ่งชี้ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงมีการใช้ทุ่นระเบิดซึ่งถือเป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ การสะสม การผลิต และการโอนทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และการทำลายทุ่นระเบิดดังกล่าว (อนุสัญญาออตตาวา) อย่างร้ายแรง ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมสากลและเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกไม่อาจยอมรับได้
