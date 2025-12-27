เปิดคลิป “เหมยหมึกฯ” เล่านาทีดูกล้องสุดช้ำ สามียืนจกแคชเชียร์วัย 40 แบบสู้มือสุดๆ
สรุปดราม่า เหมยหมึกเป็นซาซิมิ จับได้สามีนอกใจ หลักฐานกล้องในร้านมัดตัว นัวเนียแคชเชียร์วัย 40 จบสัมพันธ์คนทรยศไล่ออกจากงานทันที ส่วนสามีให้โอกาสครั้งสุดท้าย
เล่นเอาชาวเน็ตและแฟน ๆ ร้าน “เหมยหมึกเป็นซาซิมิ” ถึงกับช็อกตาตั้งไปตาม ๆ กัน หลังเกิดดราม่าร้อนในช่วงปลายปี เมื่อสาวเหมยเจ้าของร้านดังออกมาไลฟ์สดเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตคู่ซึ่งจับได้ว่า สามีของเธอแอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ไม่ลับแล้วกับพนักงานภายในร้านของตัวเอง !
โดยมือที่สามไม่ใช่คนอื่นคนไกล คือ พนักงานตำแหน่ง “แคชเชียร์” วัย 40 ปี ที่ทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทางร้านมานานถึง 4 ปีเต็ม เรียกว่ากินอยู่ด้วยกันจนคุณเหมยไว้ใจ แต่สุดท้ายกลับมาแทงข้างหลัง แถมมีกระแสวงในระบุตัวพนักงานหญิงรายนี้จริงๆ มีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่ก่อนแล้วด้วย
ล่าสุด เหมย หมึกเป็นซาซิมิ เปิดใจเล่าละเอียดผ่านคลิปวีดิโอความยาว 03.22 นาที พร้อมกับระบุหลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดในร้าน โดยรายละเอียดบางช่วงบางตอนถึงกับมีการยืนยันว่า คลิปฉาวที่จับสามีนอกใจกับชู้ได้นั้นเธอเองบอกเลยว่า “ยืนจกกันไปมา” แบบสู้มือสุดๆ
ลำดับเหตุการณ์ เหมย หมึกเป็นซาซิมิ จับพิรุธสามีนอกใจ
ในส่วนของลำดับเหตุการณ์นั้น “เหมย หมึกเป็นซาซิมิ” เล่าไว้ชัดเจนว่า คืนเกิดเหตุเธอและสามีไปสังสรรค์กันตามปกติ ก่อนจะกลับเข้ามาที่ร้านช่วงตี 3 วันนั้นเธอเมามากจึงขอตัวไปนอน แต่ได้กำชับสามีว่า “ห้ามออกไปไหน” โดยเวลานั้นมีสามีกับแคชเชียร์และเชฟใหญ่ที่นั่งร่วมวงสังสรรค์กัน
อย่างไรก็ดี รุ่งเช้าตื่นมาเช็กกล้องวงจรปิดผ่านจอทีวีเห็นภาพบาดตา เมื่อแคชเชียร์สาววัย 40 ปี เดินเข้ามากอดและลูบหลังสามี เมื่อคาดคั้นถามความจริงฝ่ายชายก็อ้างน้ำขุ่นๆ ว่า “จะจ่ายโบนัสให้ น้องเลยดีใจเข้ามากอด” ตอนแรกคุณเหมยเลือกที่จะเชื่อและกลับไปนอนต่อ
แต่ความสงสัยไม่จบแค่นั้น เมื่อช่วงบ่ายได้มีการตัดสินใจย้อนดูคลิปอย่างละเอียดอีกครั้ง และความจริงจึงปรากฏ!
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยพฤติกรรมชัดเจน พนักงานหญิงรายนี้ไม่ยอมกลับบ้าน พยายามถ่วงเวลาให้เชฟใหญ่ออกจากร้านไปก่อน มีการเปลี่ยนรองเท้า ถอดกระเป๋า ถอดเสื้อ ก้มๆ เงยๆ ในลักษณะ “ยั่ววนเวียน” จนนำไปสู่ฉากสยิวที่มีการถึงเนื้อถึงตัวและ “ยืนจกกัน” อย่างไม่อายฟ้าดิน
ความเจ็บปวดไม่ได้ตกอยู่ที่คุณเหมยเพียงคนเดียว แต่ “ลูก” ของเธอก็รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมด ถึงขั้นมีอาการเครียดรุนแรง ปวดหัว คิ้วขมวด และหลุดปากพูดประโยครุนแรงด้วยความโกรธแค้นว่า “อยากเอา…ดไปแทงป้าคนนั้น” สร้างความสะเทือนใจให้คนเป็นแม่อย่างที่สุด
หลังเรื่องแดงก็มีข้อมูลผุดขึ้นมาว่า พนักงานแคชเชียร์รายนี้ประวัติไม่ธรรมดา เพราะเคยถูกร้านเก่าไล่ออกด้วยสาเหตุชู้สาวลักษณะเดียวกันมาแล้ว คือไปมีความสัมพันธ์กับสามีเจ้าของร้าน แต่ที่คุณเหมยไม่เคยระแวงเพราะเห็นว่าอายุมากแล้วและมีครอบครัวแล้ว จึงไว้ใจให้ดูแลร้านเหมือนญาติ
บทสรุปคุณเหมยตัดสินใจเด็ดขาด สั่ง “ไล่ออก” แคชเชียร์ทันที ตัดหางปล่อยวัดคนทรยศ พร้อมประกาศชัดเจนว่า “ร้านเหมย หมึกเป็นซาซิมิ” คือ กิจการของเธอแต่เพียงผู้เดียว ส่วนสามีที่สำนึกผิ ยอมรับสารภาพและขอโทษออกสื่อ คุณเหมยยอมใจอ่อน “ให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้าย” เพื่อเห็นแก่ลูกและครอบครัว แต่คาดโทษไว้แล้วว่า หากมีครั้งหน้า ยินดีให้ไปแต่ตัวแน่นอน (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @Siwaporn Itt (เหมยเอง)
