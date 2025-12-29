ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” โพสต์ขอประชุม JBC ไม่รับการเปลี่ยนเส้นเขตแดน จากการใช้กำลัง

ฮุนเซน โพสต์แถลง ขอให้มีการประชุม JBC ในช่วงสัปดาห์แรกของมกราคม ลั่นไม่รับการเปลี่ยนเส้นเขตแดน จากการใช้กำลัง

สมเด็จ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์แถลงสำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา หรือ SSBA โดยระบุว่า “สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา ขอเรียนแจ้งต่อพี่น้องร่วมชาติและประชาชนทั่วไปว่า ตามบันทึกการประชุมที่ตกลงร่วมกัน (Agreed Minutes) ของการประชุมพิเศษคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบกระหว่างกัมพูชา–ไทย (Joint Commission on Demarcation for Land Boundary: JBC) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2025 ณ จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย และตามแถลงการณ์ร่วมของการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา–ไทย (General Border Committee: GBC) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2025 ณ จุดผ่านแดนนานาชาติปรุม (ไพลิน ประเทศกัมพูชา) – บ้านปักกาด (จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย) นั้น

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบก JBC (ฝ่ายกัมพูชา) ได้มีหนังสือทางการทูตถึงคณะกรรมาธิการ JBC (ฝ่ายไทย) เพื่อเสนอให้จัดการประชุมพิเศษเร่งด่วนของคณะกรรมาธิการร่วมกัมพูชา–ไทยว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบก ในช่วง สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2026 ณ เมืองเสียมราฐ เพื่อหารือและเดินหน้าการสำรวจและการปักปันเขตแดนต่อไป ดังนี้

1. เพื่อกลับมาดำเนินความคืบหน้าของการสำรวจและการติดตั้งหลักเขตชั่วคราวในพื้นที่ภาคสนาม ในช่วงระหว่าง หลักเขตแดนหมายเลข 42–47 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านชูกเจย และหมู่บ้านเปรยจัน ตำบลโอเบยจร อำเภอโอจร็อ จังหวัดบันเตียเมียนเจย และในช่วงระหว่าง หลักเขตแดนหมายเลข 52–59 ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบึงเรียง และตำบลกำเรียง อำเภอกำเรียง จังหวัดพระตะบอง

2. เพื่อหารือเกี่ยวกับการสำรวจและการติดตั้งหลักเขตชั่วคราวในพื้นที่ภาคสนาม ในช่วงระหว่าง หลักเขตแดนหมายเลข 33–37 (พื้นที่บึงตรากวน) บริเวณจุดผ่านแดนนานาชาติทมอดา (ตำบลทมอดา อำเภอแวลแวง จังหวัดโพธิสัตว์) พื้นที่ชายแดนโอพลึกดมเรย (ตำบลทมอดา อำเภอแวลแวง จังหวัดโพธิสัตว์) พื้นที่ชายแดนจอรี (ตำบลทมอดา อำเภอแวลแวง จังหวัดโพธิสัตว์) และพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ

3. เพื่อจัดส่งคณะสำรวจร่วมลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดน ในช่วงระหว่างตำแหน่งที่ตกลงกันอย่างชัดเจนของหลักเขตแดน (แนวลำธารและแนวเส้นตรง) ตามเจตนารมณ์ของบันทึกการประชุมที่ตกลงร่วมกันของการประชุมครั้งที่ 6 ของคณะกรรมาธิการร่วมกัมพูชา–ไทยว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบก (JBC) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2025 ณ กรุงพนมเปญ

ในโอกาสนี้ สำนักเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการพรมแดน ขอเน้นย้ำต่อพี่น้องร่วมชาติและประชาชนทั่วไปว่า คณะกรรมาธิการ JBC (ฝ่ายกัมพูชา) ยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในการพิทักษ์รักษาเขตแดนระหว่างประเทศกัมพูชา–ไทย ตามที่สืบทอดมาจากคณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนกับสยาม โดยเคารพอย่างครบถ้วนต่อกฎหมายระหว่างประเทศ หลักความไม่อาจแตะต้องได้ของพรมแดน (Uti possidetis juris) อนุสัญญาและสนธิสัญญาฝรั่งเศส–สยาม แผนที่และบันทึกการประชุม (procès-verbaux) ของคณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนกับสยาม ตลอดจนข้อตกลงและเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันทั้งหมด

ในเรื่องนี้ คณะกรรมาธิการ JBC (ฝ่ายกัมพูชา) จะเดินหน้าดำเนินการสำรวจที่ดินและการปักปันเขตแดนร่วมกับคณะกรรมาธิการ JBC (ฝ่ายไทย) โดยเร็วที่สุด เพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน และจะ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของเส้นเขตแดนที่เกิดจากการใช้กำลัง

สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชาขอเรียกร้องต่อพี่น้องร่วมชาติและประชาชนทั่วไป ให้มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างเต็มที่ต่อ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบก JBC (ฝ่ายกัมพูชา) ซึ่งยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยมาตรฐานสูงสุดด้านความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญสูงสุดต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพิทักษ์รักษาความครบถ้วนแห่งดินแดนและอธิปไตยของชาติ”

