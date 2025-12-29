ข่าวการเมือง

สมชัย ชี้เบอร์เลือกตั้ง 69 ทำสับสน กาผิดเยอะ พรรคเลข 1-6 ตัดชุดสส.รอได้เลย

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 11:13 น.
89

สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. มองก่อนเลือกตั้ง 69 เบอร์พรรค เบอร์คน คนละเบอร์ ทำคนสับสน ถ้ากาผิดมากปาร์ตี้ลิสต์พรรคเลข 1-6 ตัดชุดสส. รอได้เลย

วันนี้ (29 ธ.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต. ออกมาแสดงความเห็นหลังมีการจับสลากหมายเลขเพื่อลุยศึกเลือกตั้ง 2569 ออกมาครบถ้วนแล้วทั้ง 52 พรรคการเมือง

อย่างไรก็ดีมุมนักวิชาการระบุ การที่เลือกตั้งปีหน้าที่จะมาถึงในวันที่ 8 ก.พ.2569 นั้น เลือกจัดรูปแบบเบอร์พรรคกับเบอร์ผู้สมัครที่ใช้หาเสียงเป็นคนละเบอร์ก็อาจทำให้เกกิดความสับสนขึ้นได้

“เบอร์พรรค เบอร์คน คนละเบอร์ อย่าด่า กกต. ให้ด่า ?” หลังจบประโยคจั่วหัวในบรรทัดแรก สมชัย ศรีสุทธิยากร ร่ายยาวต่อว่า

“ความวุ่นวายสับสนในเรื่องเบอร์พรรคกับเบอร์ผู้สมัครเขตของพรรคเป็นคนละเบอร์ ทำให้เป็นความยากลำบากแก่ประชาชนในการจดจำ ลำบากต่อ พรรคในการหาเสียง และลำบากต่อ กกต.ในการจัดการเลือกตั้ง เรื่องนี้ อย่าด่า กกต.ฝ่ายเดียว แต่ต้องด่าใครบ้าง”

ย้อนไปรัฐธรรมนูญ 2560 ออกแบบให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว มาตรา 90 จึงเขียนว่า พรรคที่ส่ง สส.เขต แล้ว จึงสามารถส่ง สส.บัญชีรายชื่อ

พอปี 2564 มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ ก็ไม่มีการแก้ไขมาตรา 90 เพื่อยกข้อความที่เป็นปัญหาออก

การเลือกตั้งปี 66 จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีบัตร 2 ใบ คนละเบอร์ ชาวบ้านกาผิดกาถูกประมาณ 1 ล้านคน ที่กาบัตรสองใบเบอร์เดียวกัน กาให้ผู้สมัครขาใหญ่ที่ได้เบอร์ต้น ๆ ผลคือ พรรคเบอร์ 1 -6 จะชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่ ได้ไป พรรคละแสนกว่าถึงสองแสนกว่าคะแนน ได้ สส.บัญชีรายชื่อฟรี พรรคละคน

สภาผู้แทน ฯ ในช่วงหลังเลือกตั้ง 2566 แม้รู้ปัญหา ก็กลับไม่สนใจแก้ โดยให้น้ำหนักไปกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ จะมี ไม่มี สสร. ไม่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขรายมาตรา ซึ่งง่ายกว่าและไม่ต้องทำประชามติ

วุฒิสภา ในฐานะสภาผู้ทรงวุฒิ แม้ไม่สามารถริเริ่มแก้เอง ก็กลับไม่ส่งเสียงให้ดังให้เห็นความจำเป็นในการต้องแก้ไข

ครม. ซึ่งริเริ่มเสนอแก้ไขได้ ก็มีแต่เรื่องอยากจะแจกเงินหมื่น อยากจะตั้ง คาสิโน และวุ่นวายกับการแก้ต่างคดีนายก 2 คน และออกตัวว่า เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ

กกต. ในฐานะผู้จัดการเลือกตั้ง ก็สมควรรู้ว่า การออกแบบการเลือกตั้งแบบนี้ ทำให้สับสนไม่สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้ของประชาชนว่าจะเลือกใคร ก็ทำเงียบเฉย ราวกับไม่ใช่หน้าที่

เลือกตั้ง 69 ความวุ่นวายสับสนจึงตามมา เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องจำให้ดี อย่ากาผิด มิเช่นนั้น ก็จะเป็นดั่งคำทำนายของเหล่ากูรู คือ ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์แรกของพรรคหมายเลข 1-6 เตรียมตัดชุด สส. รอได้เลย

ตอนท้ายโพสต์ นายสมชัยย้ำเรื่องนี้ ต้องด่ากราด อย่าด่า กกต. ฝ่ายเดียว.

