กองทัพไทย ย้ำ หยุดยิงไม่กระทบต่ออธิปไตย ดำเนินการป้องกัน-เจรจาอย่างสมดุล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 11:17 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 11:17 น.
58

กองทัพไทย ย้ำ หยุดยิงไม่กระทบต่ออธิปไตยหรือจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นเขตแดน ดำเนินการป้องกัน-เจรจาอย่างสมดุล

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้ช่วย ผบ.ทอ. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา กล่าวย้ำจุดยืนของประเทศไทยต่อมาตรการหยุดยิง ท่ามกลางการเผยแพร่ถ้อยแถลง และข้อความจากฝ่ายกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลและกองทัพไทยยึดหลักความรับผิดชอบ ความรอบคอบ และมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ

เป้าหมายสูงสุดของประเทศไทยคือการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน การปกป้องอธิปไตยของชาติ และการลดความสูญเสียของทุกฝ่าย พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมมาตรการหยุดยิงทันที ณ จุดที่ตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 68 เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดน

อย่างไรก็ตาม การหยุดยิงดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิ อธิปไตย หรือจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นเขตแดน และไม่ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงใด ๆ ในพื้นที่ โดยรัฐบาลและกองทัพไทยยังคงตรึงกำลัง เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมดำเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกที่ตกลงร่วมกัน หากมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ย้ำว่า ประเทศไทยยึดข้อเท็จจริง หลักฐาน และกลไกตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นฐานในการดำเนินการ และสนับสนุนบทบาทของกลไกที่ตกลงร่วมกัน เพื่อให้การหยุดยิงเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และนำไปสู่การลดความตึงเครียดอย่างแท้จริง

พร้อมกันนี้ ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและมีวุฒิภาวะ โดยยืนยันว่าประเทศไทยจะสื่อสารข้อมูลอย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ และการดูแลความมั่นคงของชาติ

ประเทศไทยยืนยันว่า การเจรจา การหยุดยิง และการป้องกันประเทศ จะดำเนินควบคู่กันอย่างสมดุล เพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน โดยไม่ลดทอนศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติ

ทั้งนี้ ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ได้ชี้แจงกรณีถ้อยแถลงของผู้นำกัมพูชา เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชน โดยระบุว่า กรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างว่าถูกรุกราน จะไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบด้านภาพลักษณ์แต่อย่างใด เนื่องจากประเทศไทยไม่แข่งขันด้วยถ้อยคำหรือการกล่าวหา แต่ยึดข้อเท็จจริง หลักฐาน และกลไกตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงเอกสารร่วมและกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ เป็นฐานในการดำเนินการ

สำหรับกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาย้ำว่าการหยุดยิงไม่กระทบต่อเส้นเขตแดน พล.อ.อ.ประภาส ระบุว่า ประเทศไทยยึดหลักเดียวกัน คือ without prejudice โดยการหยุดยิงไม่กระทบต่อสิทธิ อธิปไตย หรือจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นเขตแดน และให้กลไกทางเทคนิคที่ตกลงร่วมกัน เช่น คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ยอมให้การหยุดยิงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในพื้นที่

พล.อ.อ.ประภาส ย้ำทิ้งท้ายว่า ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากเอกสารทางการของรัฐ และรายงานจากแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้เป็นหลัก เพื่อป้องกันความสับสน ความเข้าใจคลาดเคลื่อน และการบิดเบือนข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

