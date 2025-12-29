“อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ
อนุทิน เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ ย้ำต้องดูแลสถานการณ์ชายแดน ไม่สบายใจกับบรรยากาศดีเบต
นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊ก อนุทิน เบอร์ 37 ได้เขียนข้อความว่า “พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ
นับจากวันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ กกต. ผมขอใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน เพื่อให้ท่านได้พิจารณานโยบาย แนวคิด และแนวทางการทำงานของผมและพรรคภูมิใจไทย ก่อนตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นะครับ
เรื่องแรกที่อยากจะบอก คือ ผมขออนุญาตไม่รับเชิญไปเวทีดีเบต ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
1. ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมมีหน้าที่ต้องบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งผมจะมีข้อจำกัด ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลใดๆ ที่จะกระทบต่อการทำงานของกองทัพและส่วนราชการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งอยู่เหนือกว่าประโยชน์ใดๆ และแม้ผู้สมัครท่านอื่นๆจะไม่มีข้อจำกัดนี้ ผมก็ขอวิงวอนให้ทั้งผู้จัดรายการและผู้ร่วมเวทีดีเบตได้ช่วยกันระมัดระวังในการนำเสนอ เพื่อไม่ให้กระทบต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และต่อความมั่นคงของชาติด้วยนะครับ
2. ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมยังมีหน้าที่ที่ต้องบริหารราชการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ การตอบรับไปร่วมเวทีดีเบตหรือให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆ เพื่อหาเสียง อาจจะส่งผลกระทบต่องานราชการได้ หากตอบรับแล้วต้องเลื่อนเพราะมีภารกิจด่วน ก็จะกระทบต่อการดำเนินการของผู้จัดรายการได้ ผมต้องขออภัยหลายๆรายการไว้ ณ โอกาสนี้ และขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติและปรารถนาดี ในการเปิดโอกาสให้ผมได้มีพื้นที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับ
ในช่วงเวลาเช่นนี้ ผมต้องทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีมากกว่าหัวหน้าพรรคการเมือง แต่พรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้จัดรายการทุกท่านด้วยการส่ง
สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย และผู้ช่วยหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยไปร่วมนำเสนอนโยบายในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ครับ
3. เป็นเหตุผลส่วนตัว จากประสบการณ์ ผมไม่สบายใจกับบรรยากาศของการดีเบต ที่บ่อยครั้งจะมีการสร้างวาทกรรมโจมตีกันไปมา ประกอบกับ ผมมีข้อจำกัดส่วนตัว ไม่สามารถพูดอย่างที่ตั้งใจได้ในเวลาสั้นๆเพียง 1-3 นาที เกรงว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
ผมเห็นว่าการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนพิจารณาตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น ต้องมีเวลาทั้งผู้พูดและผู้ฟัง ผมไม่ใช่คนพูดเก่งที่จะเหมาะกับเวทีดีเบตลักษณะนี้ จึงขอใช้เวลาไปกับการทำงานให้ประชาชน และขอให้ผลการทำงานของผมได้พูดแทนผมนะครับ
ด้วยเหตุผลที่เรียนมา ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมจึงขอใช้พื้นที่นี้เป็นช่องทางการสื่อสารหลักกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ขอให้ทุกท่านได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน และร่วมกันเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราได้ที่นี่ทุกวันนะครับ หากมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์และทำได้เลย ผมก็จะน้อมนำไปปฏิบัติทันที ไม่ต้องรอไว้ทำหลังเลือกตั้ง
ขอให้มั่นใจอนุทิน “พูดแล้วทำ”
