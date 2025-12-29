ข่าว

ทอ. จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา ขอให้มั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกัน

เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 08:44 น.
กองทัพอากาศ จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา หลังมีการหยุดยิง 72 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนมั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกันหากพบว่าเป็นการเติมเสบียง

จากกรณีที่เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความว่า “หลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง มีรายงานความเคลื่อนไหวทางอากาศที่น่าจับตา เมื่อพบเครื่องบินขนส่งสินค้าโมเดล Ilyushin IL-62M ไฟล์ท RDA2275 ทะเบียน EW-505TR ของสายการบินเบลารุส Rada Airlines บินเข้าสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางมาจาก ประเทศเบลารุส ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของรัสเซีย โดยมีการแวะพักที่เมืองมอมบาซา ประเทศเคนยา ก่อนจะมุ่งหน้าสู่กัมพูชา ทั้งนี้พบว่าเส้นทางการบินมีการ จงใจบินอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงน่านฟ้าไทย โดยเลือกบินผ่านน่านฟ้ามาเลเซียแทน” ทั้งนี้ไม่ทราบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวขนอะไรมานั้น และเกิดความกังวลว่าทางกัมพูชาได้เติมอาวุธและกระสุนนั้น

ล่าสุด พล.อ.ท.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า จากการเผยแพร่ภาพเครื่องบินขนส่งจากประเทศเบลารุส บินไปยังกรุงพนมเปญหลังมีการลงนามในแถลงการณ์หยุดยิงว่า ในกรณีที่เป็นข่าว ที่มีการวิเคราะห์ไปต่างๆ นานาก็ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพอากาศซึ่งเราทราบว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหน ปลายทางไปถึงจุดไหน ผ่านประเทศอะไรบ้าง และเครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกได้เท่าไหร่ มีพิสัยบินเท่าไหร่และมีควรมีอะไรบรรทุกอยู่ ในนั้นบ้าง ซึ่งเราดำเนินการต่อในแง่ของข่าวกรอง

ขอให้มั่นใจว่าแม้จะมีอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเติมกำลัง หรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้ามีการใช้ขึ้นมาเรามีมาตรการป้องกัน ดูแลพี่น้องประชาชน บางครั้งมันอาจจะเป็นข่าวที่เป็นข้อสงสัย ก็ส่งมาหลังไมค์สอบถามได้ ซึ่งเราพร้อมจะตอบ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านี้ที่เราจะให้ข้อเท็จจริงได้ ยืนยันว่าไม่ได้มีภัยคุกคามอะไร บางทีลือ หรือวิพากษ์วิจารณ์กันไป อาจจะเกิดการวิตกกังวลใจ ตอนนี้เราต้องการสร้างบรรยากาศในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งประชาชนสองประเทศได้รับผลกระทบ พร้อมเดินหน้าไปตามแถลงการณ์ดังกล่าว เพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

นาวาอากาศโท ณัฐนัย จันทร์เปล่ง ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า สำหรับ เครื่องบินขนส่งสินค้าIL62M ที่เดินทางไปที่กรุงพนมเปญนั้น ทางกองทัพอากาศติดตามความเคลื่อนไหวของเที่ยวบินนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอแสดงความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพอากาศยังเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุการณ์ขึ้น กองทัพอากาศก็ยังมีความพร้อม

