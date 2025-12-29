บอย ภิษณุ ช็อกหนัก เจอลูกสาวพูดตรง ๆ ไม่อยากมาหาพ่อ ได้ยินแล้วอึ้ง

บอย ภิษณุ ตัดพ้อสุดช้ำ ลูกสาวไม่อยากมาหา ทำคนเป็นพ่อใจสลาย หลังหย่าภรรยา แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจล้นหลาม เผยเพิ่งประกาศขายบ้านหรู 70 ล้านเพื่อปรับวิถีชีวิตใหม่
แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ กรณีพิธีกรและนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี บอย ภิษณุ นิ่มสกุล ที่ปกติมักจะเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ จู่ ๆ กลับออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องงานหรือธุรกิจ แต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของหัวอกคนเป็นพ่อที่ต้องเผชิญกับคำพูดที่ไม่อยากได้ยินที่สุดจากปากลูกสาวสุดที่รักอย่าง น้องเฟรย่า
ล่าสุด บอย ภิษณุ ได้ระบายความรู้สึกผ่านทางไอจีสตอรี่ boy_pisanu โดยข้อความระบุถึงความกังวลและความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่า “ใจสลายเหมือนกันนะ เมื่อลูกบอกไม่อยากมาหาปาป๊า ไม่อยากมาบ้านปาป๊า ไม่รู้ลูกคิดอะไรอยู่ หรือพอเราไม่ได้เจอกันหลาย ๆ วัน ลูกคิดว่าเราไปไหน ไม่รักแล้วหรือยังไง พอได้ยินอึ้งเลย”
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หนุ่มบอยและอดีตภรรยาชาวสวีเดน อแมนดา เพอร์สสัน ได้ประกาศเลิกรากันอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยยืนยันจะทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีร่วมกัน
ไม่นานมานี้ เจ้าตัวได้ประกาศขายคฤหาสน์หรูใจกลางกรุงฯ มูลค่า 70 ล้านบาท มีเนื้อที่กว่า 268 ตร.ว. พร้อมสระน้ำแร่และโซลาร์เซลล์) ย้ำชัดว่าไม่มีดราม่า เพียงแค่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอยู่บ้านหลังเล็กที่ดูแลรักษาได้ง่ายกว่าให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน
งานนี้แฟนคลับต่างแห่ส่งกำลังใจให้หนุ่มบอยอย่างล้นหลาม เชื่อว่าความรักความผูกพันของพ่อลูกจะกลับมาแน่นแฟ้นเหมือนเดิมในเร็ววัน
