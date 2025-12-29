ปีใหม่ 2569 รถไฟฟ้า BTS-MRT เที่ยวสุดท้าย ปิดกี่โมง? แจกพิกัดจอดรถฟรี
เช็กตารางเดินรถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ปิดกี่โมง? พร้อมพิกัดจอดรถฟรี ตารางเชื่อมต่อขบวนสุดท้าย เที่ยวเคาท์ดาวน์อุ่นใจ กลับบ้านปลอดภัยแน่นอน
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ใครที่วางแผนจะออกไปนับถอยหลังเคาท์ดาวน์ตามจุดแลนด์มาร์กต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ สบายใจหายห่วงเรื่องการเดินทางขากลับได้เลย ล่าสุด กระทรวงคมนาคมจับมือกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามอบของขวัญปีใหม่ภายใต้แนวคิด H.N.Y 2569 ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขที่สุด
รถไฟฟ้าขยายเวลาปิดถึงตี 2 (คืน 31 ธ.ค. 68)
เพื่อรองรับคลื่นมหาชนที่จะออกมาร่วมเฉลิมฉลองในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รถไฟฟ้าทุกระบบพร้อมใจกันขยายเวลาให้บริการไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดเวลาขบวนรถสุดท้าย ดังนี้
1. รถไฟฟ้า BTS (สายสีเขียว)
- ทุกสถานี : เปิดให้บริการถึง 02.00 น.
- สายสุขุมวิท : ขบวนสุดท้ายออกจากสถานีต้นทาง คูคต (N24) และ เคหะฯ (E23) เวลา 02.00 น.
- สายสีลม : ออกจากสถานี สนามกีฬาแห่งชาติ (W1) เวลา 02.44 น. และ ออกจากสถานี บางหว้า (S12) เวลา 02.22 น.
- สถานีสยาม (CEN) : ขบวนสุดท้ายที่จะกระจายไปยังทุกสถานี จะออกจากสยามเวลา 02.45 น.
ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางเวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายของแต่ละสถานี ได้ที่ Application : THE SKYTRAINs และห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถใช้บัตรโดยสารได้หลากหลายประเภท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่ บัตรแรบบิท, บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) ที่สามารถซื้อไว้ล่วงหน้า เพื่อเดินทางไป – กลับ และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน (One-Day Pass) เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว และระยะทาง
2. รถไฟฟ้าสายสีทอง
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีทองขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทางในเวลา 02.25 น.คือ สถานีเจริญนคร (G2) และสถานีคลองสาน (G3)
3. รถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงิน / สีม่วง / สีเหลือง / สีชมพู)
- ขยายเวลาให้บริการถึง 02.00 น.
- รถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทาง/ปลายทาง ในเวลา 02.00 น.
จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย
สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางข้ามสาย BEM ได้เปิดตารางการเชื่อมต่อขบวนรถสุดท้าย (เฉพาะคืน 31 ธ.ค.) เพื่อให้วางแผนการเดินทางได้แม่นยำ ดังนี้
- สายสีม่วง : เชื่อมต่อสายสีน้ำเงิน (เตาปูน) และ สายสีชมพู (ศูนย์ราชการนนทบุรี) ได้ทัน
- สายสีน้ำเงิน : เชื่อมต่อ BTS: ทันขบวนสุดท้ายที่ หมอชิต, ศาลาแดง (สีลม), ห้าแยกลาดพร้าว, บางหว้า และ อโศก
- สายสีน้ำเงิน : เชื่อมต่อสายอื่น: ทันขบวนสุดท้าย ARL มักกะสัน และ สายสีเหลือง (ลาดพร้าว)
แนะนำให้ผู้โดยสารควรเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 5 นาที ก่อนถึงเวลารถเที่ยวสุดท้าย
พิกัดจอดรถฟรี & เปิดข้ามคืน
นอกจากขยายเวลารถไฟฟ้าแล้ว ยังมีการขยายเวลาให้บริการอาคารและลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ได้แก่
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (คืน 31 ธ.ค.)
- MRT สายสีม่วง : 4 อาคาร ได้แก่ คลองบางไผ่, สามแยกบางใหญ่, บางรักน้อยท่าอิฐ, แยกนนทบุรี 1
- MRT สายสีน้ำเงิน : 4 อาคาร ได้แก่ ลาดพร้าว, ศูนย์วัฒนธรรมฯ, หลักสอง และ 11 ลานจอดรถ กำแพงเพชร, รัชดาฯ, พระราม 9, สุขุมวิท, สามย่าน ฯลฯ
- สายสีส้ม (อนาคต) : อาคารจอดรถคลองบ้านม้า และ ลานจอดรถ รฟม.ฃ
ที่จอดรถเปิดให้บริการฟรี (เฉพาะช่วงปีใหม่)
- BTS สายสีเขียว : สถานีคูคต / แยก คปอ. / เคหะฯ: จอดฟรีตั้งแต่ 05.00 น. (31 ธ.ค.) – 03.00 น. (1 ม.ค.)
- BTS สถานีหมอชิต : จอดฟรีตั้งแต่ 05.00 น. (31 ธ.ค.) – 01.00 น. (2 ม.ค.)
- MRT สายสีเหลือง (ศรีเอี่ยม) : จอดฟรีตั้งแต่ 05.00 น. (31 ธ.ค.) – 01.00 น. (2 ม.ค.)
- MRT สายสีชมพู (มีนบุรี) : จอดฟรีตั้งแต่ 05.00 น. (31 ธ.ค.) – 02.00 น. (2 ม.ค.)
แนะนำให้ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า หรือใช้บัตร Rabbit / บัตรเครดิต (EMV Contactless สำหรับสายสีม่วง/น้ำเงิน/เหลือง/ชมพู) เพื่อลดความแออัดหน้าตู้จำหน่ายตั๋ว
ทั้งนี้ ห้ามนำวัตถุอันตราย อาวุธ ของมีคม ลูกโป่ง และ พลุดอกไม้ไฟ ทุกชนิดเข้าระบบรถไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระ และมอนิเตอร์กล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก : BEM Bangkok Expressway and Metro, prd และ รถไฟฟ้าบีทีเอส
