ปีใหม่ 2569 รถไฟฟ้า BTS-MRT เที่ยวสุดท้าย ปิดกี่โมง? แจกพิกัดจอดรถฟรี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 10:02 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 10:02 น.
57
รถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ขบวนสุดท้ายกี่โมง

เช็กตารางเดินรถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ปิดกี่โมง? พร้อมพิกัดจอดรถฟรี ตารางเชื่อมต่อขบวนสุดท้าย เที่ยวเคาท์ดาวน์อุ่นใจ กลับบ้านปลอดภัยแน่นอน

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ใครที่วางแผนจะออกไปนับถอยหลังเคาท์ดาวน์ตามจุดแลนด์มาร์กต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ สบายใจหายห่วงเรื่องการเดินทางขากลับได้เลย ล่าสุด กระทรวงคมนาคมจับมือกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามอบของขวัญปีใหม่ภายใต้แนวคิด H.N.Y 2569 ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้าครอบคลุมทุกเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขที่สุด

รถไฟฟ้าขยายเวลาปิดถึงตี 2 (คืน 31 ธ.ค. 68)

เพื่อรองรับคลื่นมหาชนที่จะออกมาร่วมเฉลิมฉลองในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รถไฟฟ้าทุกระบบพร้อมใจกันขยายเวลาให้บริการไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียดเวลาขบวนรถสุดท้าย ดังนี้

1. รถไฟฟ้า BTS (สายสีเขียว)

  • ทุกสถานี : เปิดให้บริการถึง 02.00 น.
  • สายสุขุมวิท : ขบวนสุดท้ายออกจากสถานีต้นทาง คูคต (N24) และ เคหะฯ (E23) เวลา 02.00 น.
  • สายสีลม : ออกจากสถานี สนามกีฬาแห่งชาติ (W1) เวลา 02.44 น. และ ออกจากสถานี บางหว้า (S12) เวลา 02.22 น.
  • สถานีสยาม (CEN) : ขบวนสุดท้ายที่จะกระจายไปยังทุกสถานี จะออกจากสยามเวลา 02.45 น.

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางเวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายของแต่ละสถานี ได้ที่ Application : THE SKYTRAINs และห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สามารถใช้บัตรโดยสารได้หลากหลายประเภท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่ บัตรแรบบิท, บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) ที่สามารถซื้อไว้ล่วงหน้า เพื่อเดินทางไป – กลับ และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน (One-Day Pass) เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว และระยะทาง

2. รถไฟฟ้าสายสีทอง

ส่วนรถไฟฟ้าสายสีทองขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทางในเวลา 02.25 น.คือ สถานีเจริญนคร (G2) และสถานีคลองสาน (G3)

3. รถไฟฟ้า MRT (สายสีน้ำเงิน / สีม่วง / สีเหลือง / สีชมพู)

  • ขยายเวลาให้บริการถึง 02.00 น.
  • รถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทาง/ปลายทาง ในเวลา 02.00 น.
รถไฟฟ้าบีทีเอส - สายสีทอง ขยายเวลาให้บริการถึงตี 2 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
ภาพจาก Facebook : รถไฟฟ้าบีทีเอส

จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางข้ามสาย BEM ได้เปิดตารางการเชื่อมต่อขบวนรถสุดท้าย (เฉพาะคืน 31 ธ.ค.) เพื่อให้วางแผนการเดินทางได้แม่นยำ ดังนี้

  • สายสีม่วง : เชื่อมต่อสายสีน้ำเงิน (เตาปูน) และ สายสีชมพู (ศูนย์ราชการนนทบุรี) ได้ทัน
  • สายสีน้ำเงิน : เชื่อมต่อ BTS: ทันขบวนสุดท้ายที่ หมอชิต, ศาลาแดง (สีลม), ห้าแยกลาดพร้าว, บางหว้า และ อโศก
  • สายสีน้ำเงิน : เชื่อมต่อสายอื่น: ทันขบวนสุดท้าย ARL มักกะสัน และ สายสีเหลือง (ลาดพร้าว)

แนะนำให้ผู้โดยสารควรเผื่อเวลาการเดินทางอย่างน้อย 5 นาที ก่อนถึงเวลารถเที่ยวสุดท้าย

พิกัดจอดรถฟรี & เปิดข้ามคืน

นอกจากขยายเวลารถไฟฟ้าแล้ว ยังมีการขยายเวลาให้บริการอาคารและลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ได้แก่

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (คืน 31 ธ.ค.)

  • MRT สายสีม่วง : 4 อาคาร ได้แก่ คลองบางไผ่, สามแยกบางใหญ่, บางรักน้อยท่าอิฐ, แยกนนทบุรี 1
  • MRT สายสีน้ำเงิน : 4 อาคาร ได้แก่ ลาดพร้าว, ศูนย์วัฒนธรรมฯ, หลักสอง และ 11 ลานจอดรถ กำแพงเพชร, รัชดาฯ, พระราม 9, สุขุมวิท, สามย่าน ฯลฯ
  • สายสีส้ม (อนาคต) : อาคารจอดรถคลองบ้านม้า และ ลานจอดรถ รฟม.ฃ

ที่จอดรถเปิดให้บริการฟรี (เฉพาะช่วงปีใหม่)

  • BTS สายสีเขียว : สถานีคูคต / แยก คปอ. / เคหะฯ: จอดฟรีตั้งแต่ 05.00 น. (31 ธ.ค.) – 03.00 น. (1 ม.ค.)
  • BTS สถานีหมอชิต : จอดฟรีตั้งแต่ 05.00 น. (31 ธ.ค.) – 01.00 น. (2 ม.ค.)
  • MRT สายสีเหลือง (ศรีเอี่ยม) : จอดฟรีตั้งแต่ 05.00 น. (31 ธ.ค.) – 01.00 น. (2 ม.ค.)
  • MRT สายสีชมพู (มีนบุรี) : จอดฟรีตั้งแต่ 05.00 น. (31 ธ.ค.) – 02.00 น. (2 ม.ค.)

แนะนำให้ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า หรือใช้บัตร Rabbit / บัตรเครดิต (EMV Contactless สำหรับสายสีม่วง/น้ำเงิน/เหลือง/ชมพู) เพื่อลดความแออัดหน้าตู้จำหน่ายตั๋ว

ทั้งนี้ ห้ามนำวัตถุอันตราย อาวุธ ของมีคม ลูกโป่ง และ พลุดอกไม้ไฟ ทุกชนิดเข้าระบบรถไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระ และมอนิเตอร์กล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กตารางเวลาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย วันสิ้นปี 2569
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro
เช็กตารางเวลาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย วันสิ้นปี 2569-2
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro
เช็กตารางเวลาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย วันสิ้นปี 2569-3
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro
เช็กตารางเวลาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย วันสิ้นปี 2569-4
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro
เช็กตารางเวลาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย วันสิ้นปี 2569-5
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro
เช็กตารางเวลาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย วันสิ้นปี 2569-6
ภาพจาก Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metr

ข้อมูลจาก : BEM Bangkok Expressway and Metro, prd และ รถไฟฟ้าบีทีเอส

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

