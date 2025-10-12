ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก “เฮลิคอปเตอร์” หมุนเคว้งก่อนโหม่งโลกต่อหน้าฝูงชน พบเจ็บ 5 ราย

เผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 11:44 น.
เฮลิคอปเตอร์ตกที่แคลิฟอร์เนีย
เฮลิคอปเตอร์ตก หมุนเคว้งกลางท้องฟ้าก่อนดิ่งพสุธากลางชายหาดฮันติงตัน แคลิฟอร์เนีย เหตุสูญเสียการควบคุมจนร่วงกระแทกพื้นรุนแรงต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมาก บาดเจ็บรวม 5 ราย รีบส่งโรงหมอ

บ่ายวันเสาร์อันแสนสงบ ณ ชายหาดฮันติงตัน แคลิฟอร์เนีย ได้แปรเปลี่ยนเป็นฉากแห่งความโกลาหลในชั่วพริบตา เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเกิดสูญเสียการควบคุมและร่วงหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างรุนแรงต่อหน้าสายตาของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 5 ราย และมีเด็กน้อยอีก 1 คนถูกหามส่งโรงหมอด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันเสาร์ที่ผ่านมา (11 ต.ค.68) ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฮันติงตันบีชรายงานว่าจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับชายหาด

ภาพจากวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ได้โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เผยให้เห็นภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่ในตอนแรกกำลังบินนิ่งๆ อยู่เหนือชายหาด ก่อนที่ในวินาทีต่อมา มันจะเริ่มหมุนคว้างอย่างรุนแรงและไร้การควบคุม เสียงกรีดร้องด้วยความตกใจ “โอ้ พระเจ้า!” ของผู้คนที่อยู่บนชายหาดดังขึ้นพร้อมๆ กับที่ร่างของจักรกลเหล็กได้ดิ่งพสุธาลงมากระแทกกับแนวต้นปาล์มเบื้องล่าง

ภาพ @AP
ภาพ @AP
ภาพ @AP
ภาพ @AP

เจ้าหน้าที่เมืองได้ยืนยันกับสำนักข่าว CBS ว่า บุคคล 2 คนที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ได้ถูกช่วยเหลือออกมาจากซากเครื่องได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีผู้คนบนพื้นดินได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย โดยผู้บาดเจ็บทั้ง 5 รายได้ถูกนำตัวส่งโรงพพยาบาลอย่างเร่งด่วน

นอกจากคนเจ็บทั้งห้ารายดังกล่าวแล้ว มีรายงานเพิ่มเติมว่ายังตรวจสอบพบเด็กเล็กอีก 1 ราย ซึ่งถูกนำตัวส่งรพ.

ขณะที่ตำรวจทำการปิดจุดพักรถบริเวณถนนฮันติงตันสตรีท และถนนบีชบูเลอวาร์ด หลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันใน 1 ชม.ต่อมา และยังมีการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและใช้เส้นทางอื่นเป็นเวลาหลายชั่วโมง เช่นเดียวกับที่เวลานี้จนท.กำลังเริ่มสืบสวนเหตุการณ์เครื่งบินตกลงมาดิ่งโลกครั้งนี้อย่างละเอียดเพื่อสืบทราบสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดอีกครั้ง.

