Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 08:55 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 08:55 น.
72

หมอทศพร ประกาศลาออกพรรคเพื่อไทย เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจ แนวทางไม่ตรงกับพรรคเพื่อไทย ก่อนย้ายซบพรรคโอกาสใหม่

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศลาออกจากพรรคและไม่ลงสมัคร สส. กับเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดใจ โดยระบุว่า “ผมไม่ลงเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่จังหวัดแพร่

พี่น้อง ประชาชน มิตรสหาย ที่รักและเคารพครับ

สองปีกว่าที่ผ่านมา ผมได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดแพร่ ในนามพรรคเพื่อไทย ผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุก ท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความรักและสนับสนุนผม

ด้วยผลของรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยสภาพการเมืองที่มีความผันผวนอย่างหนัก ผมอาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนัก มีการลงมติหลายครั้งที่สวนกับมติพรรค มีการอภิปรายหลายครั้งไม่ตรงกับแนวทางของพรรค และมีการกระทำหลายครั้ง ที่ดูเหมือนจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองที่อยู่ตรงกันข้ามกับพรรค ซึ่งก็อาจจะทำให้หลายๆคนในพรรค ไม่สบายใจนัก และด้วยขอบเขตจำกัดในการทำงานในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎ ดังกล่าว ทำให้ผมต้องทบทวนบทบาทการทำหน้าที่ของผม

ผมจึงตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า เป็นการตัดสินใจ ที่ยากยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตของผม เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ผมผูกพัน มีความทรงจำดี ๆ และมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ผมเคารพรักอยู่

หลังจากการลาออก ผมได้รับการติดต่อจากหลายพรรค ต้องขอขอบพระคุณยิ่งที่ให้ความกรุณา และท้ายสุด ผมได้ตัดสินใจที่จะไปทำงานร่วมกับ “ พรรคโอกาสใหม่ ” เพราะได้เปิดโอกาสที่จะทำให้ผมได้ทำงาน ในเรื่อง คนยากจน ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และ งานสาธารณสุข อย่างเต็มที่

เพื่อเป็นการ แสดงความเคารพ และขอบคุณต่อ “ พรรคเพื่อไทย ” ผมจะไม่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ที่เขต 1 จังหวัดแพร่ แข่งกับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ “ พรรคเพื่อไทย ” ได้ส่งตัวบุคคลที่เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนผม และขออวยพรให้พรรคเพื่อไทยประสบชัยชนะ

ไม่ว่าผมจะอยู่ในบทบาทใด ผมยังคงเป็นคนแพร่คนหนึ่ง ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนเสมอ และจะยังคงทำงานเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าที่ไหนในประเทศไทย

ขอขอบพระคุณจากใจ สำหรับทุกความรัก ความผูกพัน และกำลังใจที่พี่น้องมอบให้ผมเสมอมา ด้วยความเคารพอย่างสูง”

