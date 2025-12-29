บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตดาราสาวฝรั่งเศส เซ็กซ์ไอคอนคนดัง เสียชีวิตวัย 91 ปี
บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตนักร้องและนักแสดงสาวฝรั่งเศส และเคยถูกยกว่าเป็น เซ็กซ์ไอคอน สัญลักษณ์การปลดแอกทางเพศ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า บริจิตต์ บาร์โดต์ (Brigitte Bardot) อดีตนักแสดงและนักร้องสาวชาวฝรั่งเศส และเคยเป็น “เซ็กซ์ไอคอน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี อย่างไรก็ตามในรายงานไม่ได้ระบุว่าเธอเสียชีวิตเพราะเหตุใด แต่ระบุว่าเธอเสียชีวิตที่บ้านพักทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
โดย บริจิตต์ บาร์โดต์ นั้นกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล ภายหลังจากที่เธอเล่นภาพยนตร์ And God Created Woman ซึ่งมีฉากที่เธอเปลือยกายเต้นบนโต๊ะ และด้วยรูปร่างหน้าตาของเธอ ทำให้เธอกลายเป็นดาวดังอย่างรวดเร็ว จนทำให้เธอกลายเป็นเซ็กซ์ไอคอนและเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกทางเพศ
นอกจากนี้เธอยังปรากฎบนสแตมป์ เหรียญ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆอีกด้วย โดยเธอเล่นภาพยนตร์ไปกว่า 50 เรื่อง ก่อนจะหันหลังให้วงการบันเทิงในปี 2516 เพื่ออุทิศตนให้กับการดูแลสัตว์
จากการจากไปครั้งนี้ นายเอ็มมานูวเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เขียนอุทิศให้กับ นางบาร์โดต์ โดยระบุว่า “เธอเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศส เธอมีความเฉลียวฉลาดระดับสากล เธอได้สร้างความประทับใจให้แก่พวกเรา เราขอไว้อาลัยแด่ตำนานแห่งศตวรรษ”
