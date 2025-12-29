ข่าวต่างประเทศ

บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตดาราสาวฝรั่งเศส เซ็กซ์ไอคอนคนดัง เสียชีวิตวัย 91 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 08:17 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 08:17 น.
110
ภาพจากภาพยนตร์เรื่อง : And God Created Woman

บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตนักร้องและนักแสดงสาวฝรั่งเศส และเคยถูกยกว่าเป็น เซ็กซ์ไอคอน สัญลักษณ์การปลดแอกทางเพศ เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า บริจิตต์ บาร์โดต์ (Brigitte Bardot) อดีตนักแสดงและนักร้องสาวชาวฝรั่งเศส และเคยเป็น “เซ็กซ์ไอคอน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี อย่างไรก็ตามในรายงานไม่ได้ระบุว่าเธอเสียชีวิตเพราะเหตุใด แต่ระบุว่าเธอเสียชีวิตที่บ้านพักทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

โดย บริจิตต์ บาร์โดต์ นั้นกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล ภายหลังจากที่เธอเล่นภาพยนตร์ And God Created Woman ซึ่งมีฉากที่เธอเปลือยกายเต้นบนโต๊ะ และด้วยรูปร่างหน้าตาของเธอ ทำให้เธอกลายเป็นดาวดังอย่างรวดเร็ว จนทำให้เธอกลายเป็นเซ็กซ์ไอคอนและเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกทางเพศ

นอกจากนี้เธอยังปรากฎบนสแตมป์ เหรียญ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆอีกด้วย โดยเธอเล่นภาพยนตร์ไปกว่า 50 เรื่อง ก่อนจะหันหลังให้วงการบันเทิงในปี 2516 เพื่ออุทิศตนให้กับการดูแลสัตว์

จากการจากไปครั้งนี้ นายเอ็มมานูวเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เขียนอุทิศให้กับ นางบาร์โดต์ โดยระบุว่า “เธอเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศส เธอมีความเฉลียวฉลาดระดับสากล เธอได้สร้างความประทับใจให้แก่พวกเรา เราขอไว้อาลัยแด่ตำนานแห่งศตวรรษ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

บอย ภิษณุ ช็อกหนัก เจอลูกสาวพูดตรง ๆ ไม่อยากมาหาพ่อ ได้ยินแล้วอึ้ง

46 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 10 ข่าวคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 “ตึก สตง.ถล่ม” ครองแชมป์ ข่าวฉาวแห่งปี

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” เล่าเจอหน้า “ไอซ์-โรม” รับที่ด่าพรรคส้มไม่ได้โกรธ แต่ผิดหวัง

32 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ขบวนสุดท้ายกี่โมง ข่าว

ปีใหม่ 2569 รถไฟฟ้า BTS-MRT เที่ยวสุดท้าย ปิดกี่โมง? แจกพิกัดจอดรถฟรี

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษหลังผู้สมัคร สส.กทม. โดนหมายจับ เร่งเปลี่ยนตัวผู้สมัคร

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ เสียชีวิต 1 ศพ สาหัส 1 ราย (คลิป)

52 นาที ที่แล้ว
&quot;จ๋าย ไททศมิตร&quot; เหน็บแสบ อยากเรียนคอร์ส &quot;เทายังไงให้เจริญ&quot; จากนักการเมืองเทา บันเทิง

“จ๋าย ไททศมิตร” เหน็บแสบ อยากลงคอร์ส “เทายังไงให้เจริญ” จากนักการเมืองสีเทา

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พล.อ.ชัยพฤกษ์ รุดเยี่ยยมแนวหน้า ประกาศชัดแผ่นดินที่เหยียบ เป็นของลูกหลานชั่วกัลปวสาน

54 นาที ที่แล้ว
ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่

57 นาที ที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน ไลฟ์สไตล์

สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน คำอวยพรปีม้าทอง ความหมายมงคล ท่องง่ายใช้ได้ทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แรง! เปิดฉายาสภาปี 68 “รังหนอนสีเทา” ส่วนวุฒิสภาได้ฉายา “รังของหนู”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง เสียชีวิตกะทันหันในวัย 72 ปี บันเทิง

สิ้น ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง รางวัลเสาอากาศทองคำ เสียชีวิตวัย 72 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ชื่นชม “ไทย-กัมพูชา” เซ็นหยุดยิง อัด “UN” ไร้ประสิทธิภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอทศพร ประกาศลาออกพรรคเพื่อไทย เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทอ. จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา ขอให้มั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ร่ายยาว กัมพูชาหยุดยิงไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ เป็นการแสดงแนวทางสันติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตดาราสาวฝรั่งเศส เซ็กซ์ไอคอนคนดัง เสียชีวิตวัย 91 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2025 หวาน ๆ น่ารัก ๆ ซึ้ง ๆ ไลฟ์สไตล์

รวม 50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2026 สื่อรักได้ใจ หวาน ซึ้ง น่ารักๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ธ.ค. 2568 08:17 น.| อัปเดต: 29 ธ.ค. 2568 08:17 น.
110
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอย ภิษณุ ช็อกหนัก เจอลูกสาวพูดตรง ๆ ไม่อยากมาหาพ่อ ได้ยินแล้วอึ้ง

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568
Back to top button