ช็อก อดีตดาราเด็ก ไลอ้อนคิง ถูกแทงตายคาบ้าน อึ้ง มือแทงคือคนนี้ สยองคริสต์มาส

ช็อกวงการ อดีตดาราเด็ก “Lion King” บรอดเวย์ ถูกแทงเสียชีวิตคาบ้านก่อนคริสต์มาส แฟนหนุ่มตกเป็นผู้ต้องหา
เหตุสลดสะเทือนขวัญส่งท้ายปี อิมานี ไดอา สมิธ (Imani Dia Smith) วัย 26 ปี อดีตนักแสดงเด็กจากละครเวทีบรอดเวย์เรื่องดัง “The Lion King” ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตจากการถูกแทง ภายในบ้านพักที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (22 ธ.ค.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ เข้าตรวจสอบบ้านพักในเมืองเอดิสัน ก่อนจะพบร่างของอิมานีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากของมีคม แม้จะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสืบสวนนำไปสู่การจับกุม นายจอร์แดน แจ็คสัน-สมอลล์ วัย 35 ปี ซึ่งป้าของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า เขาคือแฟนหนุ่มของอิมานี ตำรวจระบุว่านี่ไม่ใช่การทำร้ายแบบสุ่ม
เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาหนักแก่ นายจอร์แดน ได้แก่ ฆาตกรรมโดยเจตนา (First-degree murder) การกระทำอันเป็นการเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของเด็กเนื่องบันจากมีเด็กอยู่ในเหตุการณ์ และครอบครองอาวุธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ อิมานี เคยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในบทบาท “นาลาตอนเด็ก” ในละครเวที The Lion King ช่วงปี 2011-2012 การจากไปอย่างกะทันหันในวัยเพียง 26 ปี สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวอย่างมาก โดยเฉพาะการที่เธอต้องทิ้ง ลูกชายวัย 3 ขวบ เอาไว้ลำพัง
ด้านครอบครัวได้เปิดระดมทุนผ่าน GoFundMe เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพและค่ารักษาเยียวยาจิตใจให้กับลูกชายตัวน้อยที่ต้องสูญเสียแม่ไป ซึ่งขณะนี้มียอดบริจาคช่วยเหลือแล้วกว่า 48,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
