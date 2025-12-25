ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแห่เห็นใจ สาวคอสเพลเยอร์ญี่ปุ่น จัดงานจับมือ นั่งรอจนจบงาน แต่ไร้คนต่อคิว

Photo of Bas Basเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:17 น.
73

โพสต์ไวรัล สาวคอสเพลเยอร์ชาวญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน จัดงานจับมือ แต่กลับไม่มีใครมาต่อแถวเลยแม้แต่คนเดียว จบงานต้องออกมาโพสต์ขอโทษ

กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความเห็นใจไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อ “อาวะ มินามิ” (Awa Minami) นางแบบและคอสเพลเยอร์สาวชื่อดังชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีฐานผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) มากถึง 1.9 แสนคน ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในการจัดงานจับมือเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดชิบะ

มินามิเล่าผ่านโพสต์บน X ว่า เธอเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและตั้งใจรอพบปะกับแฟน ๆ แต่เมื่อถึงเวลาเริ่มงาน กลับไม่มีใครเดินเข้ามาต่อคิวเลยแม้แต่คนเดียว

ภาพถ่ายจากในงานเผยให้เห็นแนวกั้นรั้วสีแดงที่เตรียมไว้สำหรับจัดแถวแฟนคลับที่ว่างเปล่า โดยมินามินั่งรออยู่เพียงลำพังท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเชียบ จนสุดท้ายเธอต้องตัดสินใจประกาศยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมงาน

มินามิ ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอรู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจนถึงนาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อโพสต์บอกเล่าเหตุการณ์ของเธอมียอดเข้าชมพุ่งสูงกว่า 23 ล้านครั้ง และมียอดกดถูกใจกว่า 70,000 ครั้ง กลายเป็นกระแสไวรัลในชั่วข้ามคืน

ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ มีคนหนึ่งบอกว่า “คนติดตามตั้งเกือบ 2 แสน เป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีใครไปเลย” ส่วนอีกคนบอกว่า “หรือมีการสื่อสารผิดพลาดเรื่องสถานที่หรือเปล่า”

นอกจากนี้ยังมีคนที่เข้ามาให้กำลังใจว่า “ถึงแม้งานนี้จะเหงา แต่ตอนนี้คนทั้งโลกรู้จักคุณเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านคนเลยนะ สู้ๆ!”

แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยความเงียบเหงาในสถานที่จริง แต่กลับทำให้ชื่อของ “อาวะ มินามิ” ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากผู้คนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

อ้างอิง : X @miiitan_n

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชีวิตพังเพราะถูกหวย? หนุ่มญี่ปุ่นถูกหวย 320 ล้าน หมดเกลี้ยงใน 10 ปี เผยโดนสาวไทยหลอก-ลงทุนเจ๊ง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแห่เห็นใจ สาวคอสเพลเยอร์ญี่ปุ่น จัดงานจับมือ นั่งรอจนจบงาน แต่ไร้คนต่อคิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกรายงาน ทหารกัมพูชาเจ็บทะลุ 400 ตาย 13 ที่พระวิหาร ขณะที่รัฐบาลสั่งปิดข่าว ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกรายงาน ทหารกัมพูชาเจ็บทะลุ 400 ตาย 13 ที่พระวิหาร ขณะที่รัฐบาลสั่งปิดข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สปิริตแรง! &quot;อาชิน Mayday&quot; ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ ข่าวต่างประเทศ

สปิริตแรง! “อาชิน Mayday” ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ตารางแข่ง ฟุตบอลทีมชาติไทย U 23 ชิงแชมป์เอเชีย AFC U-23 Asian Cup 2026 รอบสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ บันเทิง

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์ ข่าวการเมือง

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้ ข่าว

ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฉลองพระองค์กิโมโนตัดเย็บจากไหมไทย ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดกิโมโน ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย สวยสง่างามเลอค่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ปปง.-ซีไอบี ยึดเรือยอชท์ ATLAS ของเมีย เบน สมิธ แฉเส้นทางเงินสีเทาโยงสแกมเมอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เดือดจัดซัดแฟนคลับ ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ฟาดไม่ยั้ง แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ เพ้อเจ้อ ปมขู่ฟ้องกรมแรงงาน อ้างถูกใช้งานหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้สุดเซ็กซี่ที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย บันเทิง

เปิดเซตภาพ แป้งสามป๋องซาว สวมชุดซานตี้ สวยแซ่บ จนต้องร้องขอชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ &quot;คดีพ่นสีกำแพง&quot; ข่าว

หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ “คดีพ่นสีกำแพง”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า ข่าว

วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กาน เวลไฟร์ ให้สัมภาษณ์อ้างว่าเป็นเหตุพลั้งมือในคดีที่เกาะช้าง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ กาน เวลไฟร์ อ้าง แค่พลั้งมือ ย้อนนาทีจนมุมใต้สะพาน เกาะช้าง หลัง ตร.ปูพรมล่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าวการเมือง

ธรรมนัส พูดแล้ว สัมพันธ์ เบน สมิธ สาเหตุฉะ อภิสิทธิ ทำไมต้องฟ้อง รังสิมันต์ โรม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

อาลัย “Epic Gamer Grandma” คุณยายเกมเมอร์คนดังใน TikTok เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 78 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม-เต๊นท์ หลุดใบ้นางเอกซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า บันเทิง

วงใน หลุดใบ้ ซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า ครองโสดนาน จ่อสวีตญี่ปุ่น ลุ้นข่าวดีสวมแหวน?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ก้อง ห้วยไร่” เปิดใจซึ้งถึง “โอม Cocktail” หลังจบคอนเสิร์ตทัวร์ 77 จังหวัด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้ขอโทษสังคมเกี่ยวกับคำทำนายไทย-กัมพูชา บันเทิง

หมอปลาย ขอโทษ ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมยองแด กูรู K-POP เสียชีวิตกะทันหันในวัย 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี ไม่ทราบสาเหตุ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. แจ้งหยุดเดินรถ 5 เส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่-1 ข่าว

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 11:17 น.
73
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตารางแข่ง ฟุตบอลทีมชาติไทย U 23 ชิงแชมป์เอเชีย AFC U-23 Asian Cup 2026 รอบสุดท้าย

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button