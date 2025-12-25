ชาวเน็ตแห่เห็นใจ สาวคอสเพลเยอร์ญี่ปุ่น จัดงานจับมือ นั่งรอจนจบงาน แต่ไร้คนต่อคิว
โพสต์ไวรัล สาวคอสเพลเยอร์ชาวญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามกว่า 2 แสนคน จัดงานจับมือ แต่กลับไม่มีใครมาต่อแถวเลยแม้แต่คนเดียว จบงานต้องออกมาโพสต์ขอโทษ
กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความเห็นใจไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อ “อาวะ มินามิ” (Awa Minami) นางแบบและคอสเพลเยอร์สาวชื่อดังชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีฐานผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม X (Twitter) มากถึง 1.9 แสนคน ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในการจัดงานจับมือเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดชิบะ
มินามิเล่าผ่านโพสต์บน X ว่า เธอเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและตั้งใจรอพบปะกับแฟน ๆ แต่เมื่อถึงเวลาเริ่มงาน กลับไม่มีใครเดินเข้ามาต่อคิวเลยแม้แต่คนเดียว
ภาพถ่ายจากในงานเผยให้เห็นแนวกั้นรั้วสีแดงที่เตรียมไว้สำหรับจัดแถวแฟนคลับที่ว่างเปล่า โดยมินามินั่งรออยู่เพียงลำพังท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเชียบ จนสุดท้ายเธอต้องตัดสินใจประกาศยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วมงาน
มินามิ ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอรู้สึกอับอายกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจนถึงนาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อโพสต์บอกเล่าเหตุการณ์ของเธอมียอดเข้าชมพุ่งสูงกว่า 23 ล้านครั้ง และมียอดกดถูกใจกว่า 70,000 ครั้ง กลายเป็นกระแสไวรัลในชั่วข้ามคืน
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ มีคนหนึ่งบอกว่า “คนติดตามตั้งเกือบ 2 แสน เป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีใครไปเลย” ส่วนอีกคนบอกว่า “หรือมีการสื่อสารผิดพลาดเรื่องสถานที่หรือเปล่า”
นอกจากนี้ยังมีคนที่เข้ามาให้กำลังใจว่า “ถึงแม้งานนี้จะเหงา แต่ตอนนี้คนทั้งโลกรู้จักคุณเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านคนเลยนะ สู้ๆ!”
แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยความเงียบเหงาในสถานที่จริง แต่กลับทำให้ชื่อของ “อาวะ มินามิ” ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากผู้คนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
