ดารา AV ไลฟ์สด อาสาใช้มือช่วยคนพิการ คนดูสดนับหมื่น แห่ชื่นชมนางฟ้าตัวจริง

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 14:39 น.
จื่อซวน นางเอก AV ไต้หวันใช้มือบำบัดหนุ่มผู้พิการ

เปิดใจนางฟ้า AV ไต้หวัน ร่วมภารกิจผู้พิทักษ์ ใช้มือบำบัดหนุ่มผู้พิการ ไลฟ์สดคนดูสดนับหมื่นแห่ชื่นชม ย้ำสิทธิทางเพศคือเรื่องพื้นฐานของมนุษย์

กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึง กรณีแพลตฟอร์มหาคู่สำหรับผู้ใหญ่ WHyWHy ผุดโปรเจกต์สุดท้าทายศีลธรรมแต่เปี่ยมไปด้วยความหมายกับภารกิจ Hand Guardian หรือผู้พิทักษ์ด้วยสองมือ ที่ดึงตัวนางเอก AV ชื่อดังมาร่วมทำภารกิจปลดปล่อยความต้องการทางเพศให้กับผู้พิการจนกลายเป็นไลฟ์สดที่เรียกน้ำตาและความซาบซึ้งให้กับผู้ชมเฉียดหมื่นคน พร้อมทลายกำแพงอคติเรื่องเพศของผู้บกพร่องทางร่างกาย

เรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดผ่าน จื่อซวน (Zhixuan) หรือ แคนดี้ (Candy) ที่พาผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังโครงการที่ผสมผสานระหว่างความรักและการกุศลในรูปแบบที่แปลกใหม่ โดยมีแกนหลักคือการใช้มือเพื่อส่งมอบความรักและช่วยบรรเทาความต้องการทางเพศให้กับผู้ที่มีปัญหา

นางฟ้า AV ไต้หวัน พลิกบทบาทช่วยผู้พิการ

จื่อซวน ตั้งคำถามสำคัญผ่านคลิปวิดีโอนี้ว่า “ทำไมผู้พิการถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกรักหรือได้รับการปลอบประโลม?” โดยเนื้อหานำเสนอฉากวาบหวิว และยังพาไปสำรวจสภาพจิตใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในการถ่ายทำไม่ได้มีเพียงแค่นางเอก AV และผู้พิการ แต่ยังมีทีมงานของแพลตฟอร์มหลายคนเฝ้าดูอยู่ ซึ่งถือเป็นโจทย์ยากที่ผู้เข้าร่วมต้องก้าวข้ามความเขินอายไปให้ได้

ภารกิจนี้ไม่ใช่แค่การใช้มือช่วยให้เสร็จกิจ แต่คือกระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ดี เธอตั้งคำถามว่าสังคมมักตัดสินเรื่องเพศด้วยกรอบศีลธรรมแต่สำหรับผู้พิการ นี่คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ถูกมองข้ามมาตลอด ภารกิจครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการได้รับการยอมรับในความเป็นมนุษย์อีกครั้ง

จื่อซวน นางฟ้า AV
ภาพจาก Instagram : candy_muwanna_0903

สำหรับผู้ที่มารับหน้าที่ Hand Guardian ในครั้งนี้คือ จื่อซวน (Zhixuan) นางเอก AV ดาวรุ่งไต้หวัน เจ้าของส่วนสูง 177 เซนติเมตร ที่มาพร้อมใบหน้าสวยเก๋และรูปร่างระดับนางแบบจนได้รับฉายาจากแฟนคลับว่า เรียวขาที่แข็งแกร่งที่สุด เธอมีผลงานในวงการสะสมมาแล้วเกือบร้อยเรื่องในเวลาเพียงไม่กี่ปี

นางฟ้า AV เปิดใจถึงความรู้สึกที่ต้องมารับบทบาทสุดท้าทายนี้ว่า “ตอนแรกยอมรับว่าฉันรู้สึกประหม่ามากค่ะ แต่พอคิดว่าถ้าสิ่งที่ทำนี้ สามารถทำให้คนคนหนึ่งได้รู้สึกกลับมาเห็นคุณค่าในร่างกายของตัวเองอีกครั้ง มันก็เป็นสิ่งที่ฉันอยากจะทำค่ะ”

ไลฟ์สดดังกล่าวสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจ โดยมีผู้ชมเฝ้าดูพร้อมกันเกือบ 10,000 คน นอกจากความตื่นเต้นในแง่ของเนื้อหาแล้ว ยังสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมหันกลับมาทบทวนเรื่องสิทธิทางเพศและความเท่าเทียมทางร่างกายของผู้พิการในมุมมองใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้น

จื่อซวน นางฟ้า AV-5
ภาพจาก Instagram : candy_muwanna_0903
จื่อซวน นางฟ้า AV-4
ภาพจาก Instagram : candy_muwanna_0903
จื่อซวน นางฟ้า AV-3
ภาพจาก Instagram : candy_muwanna_0903
จื่อซวน นางฟ้า AV-2
ภาพจาก Instagram : candy_muwanna_0903

ข้อมูลจาก : star.ettoday

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 14:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

