คาเฟ่ดังเขาใหญ่ แฉดาราชายและภรรยาอาละวาด บังคับพนักงานไหว้ขอโทษ-หวิดทำร้ายเจ้าของ
เดือดส่งท้ายปี 2025 คาเฟ่ดังในเขาใหญ่โพสต์แฉ พฤติกรรมลูกค้าดาราสุด Toxic ไม่พอใจพนักงานไหว้ขอโทษกลางร้าน พบเคยมีข่าวทำร้ายร่างกาย
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai คาเฟ่ชื่อดังในเขาใหญ่ ได้โพสต์บอกเล่าเหตุการณ์ที่ทางร้านยกให้เป็นลูกค้าที่ “Toxic ที่สุดแห่งปี” หลังถูกดาราชายและภรรยาเข้ามาสร้างความวุ่นวายและแสดงพฤติกรรมคุกคามพนักงานและเจ้าของร้าน
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพนักงานของร้านได้แจ้งเตือนลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของดารา ว่าไม่อนุญาตให้เด็กเข้าไปในคอกคาปิบาร่าเพียงลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เพื่อความปลอดภัยตามกฎของร้าน โดยทางร้านยืนยันว่าพนักงานพูดจาสุภาพและยิ้มแย้มตามปกติ
แต่กลายเป็นว่าลูกค้าดารารายนี้กลับโวยวายเรียกหาเจ้าของร้าน แม้เจ้าของร้านจะกล่าวขอโทษไปหลายครั้งเพื่อตัดปัญหา แต่อีกฝ่ายไม่ยอมจบ บังคับให้เรียกพนักงานคนดังกล่าวมา “กราบเท้า” หรือไหว้ขอโทษต่อหน้าคนทั้งร้าน ซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้ลูกค้าด่าทอพนักงาน
ระหว่างการโต้เถียง ลูกค้าดารารายนี้พยายามใช้นิ้วจิ้มมาที่ใบหน้าเจ้าของร้านเพื่อคุกคาม โดยอ้างว่าพนักงานทำแบบนี้ใส่เธอก่อน แต่เมื่อเจ้าของร้านตรวจสอบกล้องวงจรปิดกลับพบว่าพนักงานไม่ได้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวเลย
เหตุการณ์บานปลายมากขึ้นเมื่อ “สามี” ของลูกค้า ซึ่งเป็นดาราชายที่มีชื่อเสียง เดินทางมาถึงร้าน โดยสามีรายนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น ได้ฟังความข้างเดียวจากภรรยาแล้วเดินเข้ามาหาเรื่องเจ้าของร้านทันที โดยยื่นมือมาเกือบจะตบโดนใบหน้าเจ้าของร้าน
หลังเกิดเหตุ ทางร้านตรวจสอบพบภายหลังว่าดาราชายรายนี้เคยมีข่าวฉาวเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายผู้หญิงมาก่อน ทำให้ทางร้านรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
ทางร้านได้พยายามเจรจาผ่านแชทและเสนอให้เปิดกล้องวงจรปิดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ แต่อีกฝ่ายกลับปฏิเสธและไม่ยอมรับผิด ล่าสุดทางร้านยืนยันว่าจะลงคลิปวิดีโอหลักฐานอย่างแน่นอนเพื่อปกป้องเกียรติของพนักงานและทางร้านเอง แต่ขอเวลาจัดการงานในช่วงเทศกาลที่มีลูกค้าเยอะก่อน
ทว่าล่าสุดวันนี้ (28 ธันวาคม) ทางร้าน Bucolic Khaoyai ได้โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กโดยบอกว่า ได้มีการเคลียร์ใจกับคู่กรณีแล้ว และได้มีการนัดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งแล้ว และมีการขอโทษกันทั้งสองฝ่าย
