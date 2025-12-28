ข่าว

คาเฟ่ดังเขาใหญ่ แฉดาราชายและภรรยาอาละวาด บังคับพนักงานไหว้ขอโทษ-หวิดทำร้ายเจ้าของ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 28 ธ.ค. 2568 12:34 น.
925

เดือดส่งท้ายปี 2025 คาเฟ่ดังในเขาใหญ่โพสต์แฉ พฤติกรรมลูกค้าดาราสุด Toxic ไม่พอใจพนักงานไหว้ขอโทษกลางร้าน พบเคยมีข่าวทำร้ายร่างกาย

วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai คาเฟ่ชื่อดังในเขาใหญ่ ได้โพสต์บอกเล่าเหตุการณ์ที่ทางร้านยกให้เป็นลูกค้าที่ “Toxic ที่สุดแห่งปี” หลังถูกดาราชายและภรรยาเข้ามาสร้างความวุ่นวายและแสดงพฤติกรรมคุกคามพนักงานและเจ้าของร้าน

เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพนักงานของร้านได้แจ้งเตือนลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของดารา ว่าไม่อนุญาตให้เด็กเข้าไปในคอกคาปิบาร่าเพียงลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เพื่อความปลอดภัยตามกฎของร้าน โดยทางร้านยืนยันว่าพนักงานพูดจาสุภาพและยิ้มแย้มตามปกติ

แต่กลายเป็นว่าลูกค้าดารารายนี้กลับโวยวายเรียกหาเจ้าของร้าน แม้เจ้าของร้านจะกล่าวขอโทษไปหลายครั้งเพื่อตัดปัญหา แต่อีกฝ่ายไม่ยอมจบ บังคับให้เรียกพนักงานคนดังกล่าวมา “กราบเท้า” หรือไหว้ขอโทษต่อหน้าคนทั้งร้าน ซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้ลูกค้าด่าทอพนักงาน

ระหว่างการโต้เถียง ลูกค้าดารารายนี้พยายามใช้นิ้วจิ้มมาที่ใบหน้าเจ้าของร้านเพื่อคุกคาม โดยอ้างว่าพนักงานทำแบบนี้ใส่เธอก่อน แต่เมื่อเจ้าของร้านตรวจสอบกล้องวงจรปิดกลับพบว่าพนักงานไม่ได้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวเลย

เหตุการณ์บานปลายมากขึ้นเมื่อ “สามี” ของลูกค้า ซึ่งเป็นดาราชายที่มีชื่อเสียง เดินทางมาถึงร้าน โดยสามีรายนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น ได้ฟังความข้างเดียวจากภรรยาแล้วเดินเข้ามาหาเรื่องเจ้าของร้านทันที โดยยื่นมือมาเกือบจะตบโดนใบหน้าเจ้าของร้าน

หลังเกิดเหตุ ทางร้านตรวจสอบพบภายหลังว่าดาราชายรายนี้เคยมีข่าวฉาวเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายผู้หญิงมาก่อน ทำให้ทางร้านรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย

ทางร้านได้พยายามเจรจาผ่านแชทและเสนอให้เปิดกล้องวงจรปิดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ แต่อีกฝ่ายกลับปฏิเสธและไม่ยอมรับผิด ล่าสุดทางร้านยืนยันว่าจะลงคลิปวิดีโอหลักฐานอย่างแน่นอนเพื่อปกป้องเกียรติของพนักงานและทางร้านเอง แต่ขอเวลาจัดการงานในช่วงเทศกาลที่มีลูกค้าเยอะก่อน

ทว่าล่าสุดวันนี้ (28 ธันวาคม) ทางร้าน Bucolic Khaoyai ได้โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กโดยบอกว่า ได้มีการเคลียร์ใจกับคู่กรณีแล้ว และได้มีการนัดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งแล้ว และมีการขอโทษกันทั้งสองฝ่าย

อ้างอิง : Facebook Bucolic Khaoyai

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

บอย ภิษณุ ช็อกหนัก เจอลูกสาวพูดตรง ๆ ไม่อยากมาหาพ่อ ได้ยินแล้วอึ้ง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์” ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคประชาชน เขต 33

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ปีใหม่ 2569 อากาศหนาวฟินข้ามปี กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 10 ข่าวคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 “ตึก สตง.ถล่ม” ครองแชมป์ ข่าวฉาวแห่งปี

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” เล่าเจอหน้า “ไอซ์-โรม” รับที่ด่าพรรคส้มไม่ได้โกรธ แต่ผิดหวัง

33 นาที ที่แล้ว
รถไฟฟ้า BTS-MRT ปีใหม่ 2569 ขบวนสุดท้ายกี่โมง ข่าว

ปีใหม่ 2569 รถไฟฟ้า BTS-MRT เที่ยวสุดท้าย ปิดกี่โมง? แจกพิกัดจอดรถฟรี

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขอโทษหลังผู้สมัคร สส.กทม. โดนหมายจับ เร่งเปลี่ยนตัวผู้สมัคร

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ เสียชีวิต 1 ศพ สาหัส 1 ราย (คลิป)

52 นาที ที่แล้ว
&quot;จ๋าย ไททศมิตร&quot; เหน็บแสบ อยากเรียนคอร์ส &quot;เทายังไงให้เจริญ&quot; จากนักการเมืองเทา บันเทิง

“จ๋าย ไททศมิตร” เหน็บแสบ อยากลงคอร์ส “เทายังไงให้เจริญ” จากนักการเมืองสีเทา

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พล.อ.ชัยพฤกษ์ รุดเยี่ยยมแนวหน้า ประกาศชัดแผ่นดินที่เหยียบ เป็นของลูกหลานชั่วกัลปวสาน

54 นาที ที่แล้ว
ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่ ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่

58 นาที ที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน ไลฟ์สไตล์

สวัสดีปีใหม่ 2569 ภาษาจีน คำอวยพรปีม้าทอง ความหมายมงคล ท่องง่ายใช้ได้ทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แรง! เปิดฉายาสภาปี 68 “รังหนอนสีเทา” ส่วนวุฒิสภาได้ฉายา “รังของหนู”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง เสียชีวิตกะทันหันในวัย 72 ปี บันเทิง

สิ้น ชรัมภ์ เทพชัย นักร้องลูกกรุง รางวัลเสาอากาศทองคำ เสียชีวิตวัย 72 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ชื่นชม “ไทย-กัมพูชา” เซ็นหยุดยิง อัด “UN” ไร้ประสิทธิภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หมอทศพร ประกาศลาออกพรรคเพื่อไทย เปิดใจเบื้องหลังการตัดสินใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทอ. จับตาเครื่องบินเบลารุส เข้ากัมพูชา ขอให้มั่นใจ กองทัพมีมาตรการป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ร่ายยาว กัมพูชาหยุดยิงไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ เป็นการแสดงแนวทางสันติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริจิตต์ บาร์โดต์ อดีตดาราสาวฝรั่งเศส เซ็กซ์ไอคอนคนดัง เสียชีวิตวัย 91 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ แจง 3 เหตุผล ไม่ไปดีเบตเลือกตั้งนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพตอบ ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานไม่ได้ ตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2025 หวาน ๆ น่ารัก ๆ ซึ้ง ๆ ไลฟ์สไตล์

รวม 50 แคปชั่นอวยพรปีใหม่กับแฟน 2026 สื่อรักได้ใจ หวาน ซึ้ง น่ารักๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 10:04 น.| อัปเดต: 28 ธ.ค. 2568 12:34 น.
925
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอย ภิษณุ ช็อกหนัก เจอลูกสาวพูดตรง ๆ ไม่อยากมาหาพ่อ ได้ยินแล้วอึ้ง

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

“อนุทิน” เผย “สีหศักดิ์” เข้าคุยกับจีน ทิศทางดี เผยได้รับข้อเสนอ 20 ล้านเหมือนกัน

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย เผยเหตุผลพักสอยคิว โผล่ลุยการเมืองหนแรก

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568

รู้ตัวแล้ว คนออกแบบ พรรคประชาชน เบอร์ 46 สวยจนต้องยกนิ้ว นักแปลรุ่นเก๋า

เผยแพร่: 29 ธันวาคม 2568
Back to top button