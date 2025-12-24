เอวา ปวรวรรณ ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน

รวยแบบหยุดไม่อยู่! เอวา ปวรวรรณ โพสต์คลิป ประกาศข่าวดี เตรียมมีบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 สมฐานะคุณหนูหมื่นล้าน ทายาทธุรกิจยาเจ้าดัง
นิยามคำว่า “รวย” ไม่รู้ว่าจะไปสุดอยู่ที่ตรงไหน สำหรับ เอวา ปวรวรรณ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง เจ้าของฉายา “คุณหนูหมื่นล้าน” ทายาทแห่งธุรกิจยา “ไทยนครพัฒนา” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาในประเทศไทยมายาวนาน ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปพูดถึงบ้าน 13 ชั้นของตระกูลเธออีกครั้งลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้มันเคยเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้ทุกคนทั้งประเทศรู้จัก เอวา ปวรวรรณ
เอวา ปวรวรรณ ระบุแคปชั่นประกอบคลิปว่า “เกิดอะไรขึ้นกับบ้าน 13 ชั้นของเอวา?! ปล: มีเฉลยตอนจบค่ะ อยากดูคอนเท้นอะไรต่อคอมเม้นมาบอกนะคะ”
เนื้อหาในคลิปเผยให้เห็นกิจกรรมภายในครอบครัวเอวา รวมถึงพี่น้องลูกหลานตระกูลวีระภุชงค์กำลังผลัดกันจับฉลาก ซึ่งอากง (คุณปู่) ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้หลาน ๆ ทุกคนด้วยการแจกห้องในบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 ให้ โดยแต่ละคนจะต้องจับฉลากว่าใครจะได้อยู่ชั้นไหน สำหรับ เอวา ปวรวรรณ จับได้สีแดง จะได้อยู่ยูนิต 1 ชั้นที่ 5-6
เอวา บอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ รวมถึงเหตุผลที่อากงแจกจ่ายชั้นให้หลาน ๆ ในบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 ของครอบครัวว่า “ขอบคุณอากงมาก ๆ นะคะ องกงจะบอกเสมอว่า เหตุผลที่สร้างบ้าน 13 ชั้นหลังที่ 2 ครั้งนี้ เพราะอยากให้ลูกหลานอยู่อย่างสุขสบาย ต่อให้วันนึงอากงจะไม่อยู่แล้ว อากงมาประเทศไทยแบบไม่มีอะไรเลย จากคนขับรถส่งยาสู่เจ้าของธุรกิจยา และวันนี้ลูกหลานมีชีวิตสุขสบายได้เพราะอากง อากงสอนเอวาว่า ไม่ว่าเราจะยืนสูงขึ้นแค่ไหน เท้าเราต้องติดดินเสมอ”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เอวา เปิดตัวโรงแรมหรู 100 ล้านของครอบครัว อลังการมาก โอบล้อมด้วยภูเขา ทะเลกระบี่
- ประวัติตระกูล “เอวา ปวรวรรณ” ทายาทหมื่นล้าน 4 สาวสวย เก่ง ติดดิน เคลียร์ชัดๆ ไม่ได้รวยเวอร์
- เอวา ทายาทธุรกิจดัง สานฝันไรเดอร์ พาไปเจอลูกที่พลัดพราก เล่าโมเมนต์น้ำตาซึม
อ้างอิงจาก : IG sunflowava
ติดตาม The Thaiger บน Google News: