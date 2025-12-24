ข่าวดาราบันเทิง

รู้สาเหตุ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อม ‘ทนายแก้ว’ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 15:51 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 15:51 น.
78
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ขึ้นศาลพร้อมทนายแก้ว

ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ พร้อม ทนายแก้ว บุกศาลฟ้องแบรนด์ดังเบี้ยวค่าตัวพรีเซ็นเตอร์ พร้อมแชร์ข้อคิดคดีสุดท้ายของปี 68 สิ่งที่คุมไม่ได้คือ เวลา-เงิน-ผลลัพธ์ แถมเสียสุขภาพจิต

วันนี้ (24 ธันวาคม 2568) นางเอกสาวดีกรีนางงาม ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล ขึ้นศาลเพื่อทวงคืนความยุติธรรม งานนี้เจ้าตัวไม่ได้มาเล่น ๆ ควงทนายความชื่อดัง ทนายแก้ว มนต์ชัย ขึ้นศาลแพ่ง หลังถูกคู่กรณีผิดสัญญาจ้างงาน ทำเอาแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันยกใหญ่

ปุ๊กลุก โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก Fonthip watcharatrakul official ขณะยืนสง่าคู่กับทนายแก้วที่หน้าป้ายศาลแพ่ง พร้อมระบุแคปชั่นที่ทำเอาหลายคนถึงบางอ้อว่าทำไมเธอถึงต้องมาที่นี่ ระบุว่า “ปุ๊กลุกเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์หนึ่งแต่ไม่รับเงินการว่าจ้างตามสัญญา ขอบคุณพี่แก้วที่มาทำคดีนี้ให้ปุ๊กลุกนะค้างานนี้แฟนคลับต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจให้สาวปุ๊กลุกได้รับความเป็นธรรม

ด้าน ทนายแก้ว มนต์ชัย คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่านี่คือ “คดีสุดท้ายแห่งปีนี้เลย”

ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ไม่ได้รับเงินค่าจ้างพรีเซนเตอร์
ภาพจาก Facebook : Fonthip watcharatrakul official

นอกจากการต่อสู้ทางกฎหมายแล้ว วันนี้ยังมีการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นจึงได้นำแง่คิดดี ๆ จากผู้พิพากษาอาวุโสมาฝากแฟนเพจอีกด้วย ระบุว่า “คดีสุดท้ายแห่งปีนี้ 2568 #ปุ๊กลุกฝนทิพย์ ได้แง่คิดดี ๆ มาฝาก วันนี้ไกล่เกลี่ย พ.อาวุโส พูดเตือนสติว่า สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อสืบคดีกัน1.เวลา 2.ค่าใช้จ่าย 3.ผลลัพธ์ ก็จริงแต่พี่แก้วพูดเสริมว่า ยังมีสุขภาพจิตอีกครับ ท่านอือ ยิ้มเลย555 #ทนายแก้ว @pooklook_fonthip”

ทนายแก้ว เมนต์ใต้โพสต์ ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์
ภาพจาก Facebook : Fonthip watcharatrakul official
ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ไม่ได้รับเงินค่าจ้างพรีเซนเตอร์-2
ภาพจาก Facebook : ทนายแก้ว
ภาพจาก Facebook : Fonthip watcharatrakul official
ภาพจาก Facebook : Fonthip watcharatrakul official
ภาพจาก Facebook : Fonthip watcharatrakul official

