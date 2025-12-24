ไรเดอร์เซ็ง มนุษย์ป้าแกะพัสดุ จนกล่องยับก่อนปฏิเสธของ หัวเราะร่า บอกให้ใส่ถุงคืน
ไรเดอร์เซ็ง เจอมนุษย์ป้าแกะกล่องพัสดุจนพังยับเยิน ก่อนปฏิเสธไม่รับสินค้า พอท้วงติงกลับหัวเราะ บอกให้ใส่ถุงคืนร้านไปเลย
24 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้โพสต์คลิปของไรเดอร์รายหนึ่งที่ได้ไปส่งพัสดุให้กับหญิงรายหนึ่ง ซึ่งหญิงรายดังกล่าวได้แกะกล่องเพื่อตรวจเช็กสินค้าที่สั่งมา แต่ทว่าเธอได้ฉีกตัวกล่องจนมีสภาพขาดยับเยิน ก่อนที่จะคืนกลับไป ทำให้ไรเดอร์ต้องถ่ายคลิปเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการที่ลูกค้าคืนสินค้าด้วยสภาพกล่องพัสดุที่ชำรุด
จากคลิปดังกล่าว เพจ ท่านเปา ได้ระบุข้อความบรรยายว่า “การแกะพัสดุก่อนชำระเงินเพื่อดูสินค้า “ไม่ผิด” เพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อแต่ไม่ควรแกะให้กล่องเละเทะ พังเสียหาย อยากให้คิดถึงตอนที่ตีกลับ เพราะหากเราไม่รับของ คนที่เดือดร้อนก่อนคือ พนักงานและตามมาด้วยร้านค้า
ถ้าจำเป็นต้องแกะเพื่อตรวจดูสินค้าที่เราสั่งควรเตรียมคัตเตอร์หรือกรรไกรไว้ไม่ใช่อยากดึง อยากฉีกก็ทำเพราะถ้าไม่เอาจริงๆ ก็ควรคืนของกลับร้านในสภาพเดิม” โดยทางไรเดอร์ได้พูดกับหญิงที่อยู่ในคลิปว่า
ไรเดอร์: อ่าว พี่ไม่เอาผมจะเอากล่องที่ไหนซ่อมให้เขา ถ้าแกะแบบนี้
หญิงในคลิป: ไม่เป็นไร เพราะว่าพี่คุยกับเขาแล้ว เขาโทรมาเย็นเมื่อวาน
ไรเดอร์: ก็ผมรู้แล้ว ถ้าพี่ปฏิเสธผมจะเอากล่องที่ไหนแพ็กให้เขา แกะแบบนี้
หญิงในคลิป: (หัวเราะ) ใส่ถุงให้เขาเลย
ไรเดอร์: บ้ารึเปล่า ไม่ได้ ทีหลังถ้าพี่จะแกะพี่เตรียมมีดเตรียมอะไรออกมาเลย ผมไม่ว่าหรอกให้แกะ แต่พี่แกะพี่ต้องนึกถึงเวลาพี่ไม่เอาด้วย เพราะว่าถ้าพี่ไม่เอา ผมแพ็กไปแบบนี้งานเข้าผมเลย … แล้วผมจะทำยังไง ต้องไปซื้อกล่องแพ็กให้เขาอีก แล้วผมก็อะไรกับเขาไม่ได้ด้วย
ในระหว่างที่ไรเดอร์กำลังพูดกับหญิงในคลิป เธอก็กำลังแกะกล่องสินค้าพร้อมกับเสียงหัวเราะ และพูดในระหว่างดูสินค้าประมาณว่า ตัวสินค้ามีขนาดเล็กเกินไป ไม่ใช่ขนาดใหญ่ตามที่เธอต้องการ จากนั้นหญิงในคลิปนำสินค้าใส่กลับเข้ากล่อง พร้อมกับพูดว่า “พี่ไม่เอานะ” แล้วคืนให้กับไรเดอร์ โดยระหว่างนั้นไรเดอร์ได้พูดว่า
ไรเดอร์: ไม่เอา แพ็กดี ๆ ด้วยพี่ ใส่ให้มันถูกต้องเหมือนเดิม แล้วผมจะกล่องที่ไหนให้เขา ผมจะเอากลับไปแบบนี้ไม่ได้นะ … เรารู้ว่าจะแกะของต้องเอามีดเอากรรไกรออกมาเลย จะมาเอาที่ผมได้ไง ผมไม่มี แล้วผมก็ต้องไปทุเรศ ๆ แบบนี้ แล้วถ้าของเขาหาย ผมต้องรับผิดชอบอีก เนี่ย ผมก็ถ่ายให้ร้านดูว่าป้าแกะแบบนี้ ผมไม่รู้เรื่อง เพราะผมมีวิดีโอหมด
