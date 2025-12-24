ททท. จ่อปล่อยโฆษณา “ลิซ่า” ต้นมกราคม 69 ปลุกกระแสเที่ยวไทยฟีเวอร์รอบใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เดินหน้าโปรเจกต์ใหญ่รับปี 2569 ผนึกกำลังกับ ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า ศิลปินระดับโลก ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador เตรียมสร้างปรากฏการณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวครั้งใหม่ หวังเปลี่ยนทุกพิกัดในไทยให้กลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่นักเดินทางต้องมาเยือน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยถึงแผนงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าอิทธิพลของลิซ่าจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้แข็งแกร่ง และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางทั่วโลกอยากเก็บกระเป๋ามาสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยด้วยตัวเอง
ททท. วางแผนปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์โฆษณา (Teaser) ในช่วง ต้นเดือนมกราคม 2569 เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องและส่งสัญญาณให้ทั่วโลกรับรู้ถึงแคมเปญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยตั้งเป้าสร้างกระแส Big Impact กระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริง ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยกับชาวต่างชาติ
พลังจากเสียงเชียร์ชาวเน็ตสู่โฆษณาจริง
แคมเปญนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่เกิดจากการฟังเสียงของคนไทย หลังจาก ททท. ประกาศเปิดตัวลิซ่ารับตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ชาวโซเชียลต่างพากันนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยที่อยากให้ลิซ่าไปเยือน
ททท. จึงนำไอเดียเหล่านี้มาต่อยอดเป็นชิ้นงานโฆษณา เพื่อให้คนไทยรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชิญชวนให้ทุกคนออกไปค้นพบเมืองไทยในมุมมองใหม่ผ่านเรื่องราวที่ลิซ่าจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ย้อนรอยความสำเร็จปรากฏการณ์ LISA Effect
ที่ผ่านมา ลิซ่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทุกการเคลื่อนไหวของเธอสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นได้อย่างมหาศาล ดังนี้
-
มิวสิกวิดีโอ LALISA (2564): สร้างกระแสฟีเวอร์ให้กับ ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า รวมถึง ลูกชิ้นยืนกิน ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ กลายเป็นเมนูยอดฮิตที่สร้างรายได้ให้แม่ค้าในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน
-
มิวสิกวิดีโอ Rockstar (มิถุนายน 2567): พลิกโฉม ย่านเยาวราช ให้กลายเป็นจุดเช็กอินระดับโลก ยอดค้นหาคำว่า Yaowarat บน Google พุ่งสูงขึ้นทันที รวมถึงปลุกกระแสโรงหนังเก่าอย่าง โรงหนังออสการ์ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
-
ซีรีส์ระดับโลก (กุมภาพันธ์ 2568): การเลือกถ่ายทำที่ เกาะสมุย และ เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสมุยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 51 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลระดับลักชัวรี
-
กระแสผ้าไทย (พระนครศรีอยุธยา): การสวมชุดผ้าไทยเที่ยววัดของลิซ่า จุดประกายเทรนด์ นุ่งผ้าไทยเที่ยววัด ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าหัตถกรรม ผ้าซิ่น และการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้คึกคักอย่างเห็นได้ชัด
