พ่อแค้น ลูกชายถูกตำรวจวิสามัญ หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์ จะทำร้ายพ่อ-จนท ถามทำเกินไปไหม

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 12:17 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 10:50 น.
73
พ่อแค้น ลูกชายถูกตำรวจวิสามัญ หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์ จะทำร้ายพ่อ-จนท ถามทำเกินไปไหม

พ่อหัวใจสลาย เห็นลูกชายถูกตำรวจนิวยอร์กวิสามัญต่อหน้า หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์พุ่งใส่เจ้าหน้าที่ ถามรุนแรงเกินไปไหม

21 ธันวาคม 2025 – สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสะเทือนขวัญในย่านฟาร์ร็อกอะเวย์ เขตควีนส์ นครนิวยอร์ก พ่อคนหนึ่งต้องตกอยู่ในสภาวะโศกเศร้าและโกรธแค้น หลังจากต้องเห็นลูกชายวัย 29 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ NYPD ยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา สืบเนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาทในครอบครัวที่บานปลายจนนำไปสู่การเผชิญหน้าด้วยอาวุธ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 911 เมื่อเวลาเกือบ 00.30 น. ของวันอาทิตย์ เหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพ่อกับลูกชายที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบนถนนนาโมเก

ฟิลิป ริเวรา หัวหน้าสายตรวจ NYPD เปิดเผยว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงได้พบกับพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุรออยู่ด้านนอก เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในที่พักเพื่อตามหาลูกชาย ทราบชื่อคือ เชส เฟรย์ แต่ในตอนแรกไม่พบตัว จนกระทั่งเชสปรากฏตัวขึ้นที่โถงทางเดินพร้อมกับกำมีดคัตเตอร์ไว้ในมือ

พ่อหัวใจสลาย เห็นลูกชายถูกตำรวจนิวยอร์กวิสามัญต่อหน้า หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์พุ่งใส่เจ้าหน้าที่ ถามรุนแรงเกินไปไหม

สถานการณ์เริ่มตึงเครียดเมื่อ นายเควิน เฟรย์ ผู้เป็นพ่อ ได้ตรงเข้ายื้อยุดฉุดกระชากกับลูกชาย ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามระงับเหตุและออกคำสั่งหลายครั้งให้ชายคนดังกล่าววางอาวุธลง แต่เขาปฏิเสธที่จะทำตาม

เมื่อนายเควินผละตัวออกจากการยื้อยุดและถอยไปอยู่หลังแนวตำรวจ ลูกชายวัย 29 ปี ซึ่งยังคงถือมีดคัตเตอร์อยู่ได้ตัดสินใจพุ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่นายหนึ่งจึงยิงปืนไฟฟ้าใส่เพื่อสกัดกั้นแต่ไม่เป็นผล ทำให้เจ้าหน้าที่อีกนายต้องตัดสินใจใช้อาวุธปืนประจำกายยิงเข้าใส่เพื่อหยุดยั้ง แม้เจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR ช่วยชีวิตในที่เกิดเหตุ แต่เชสได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลจาโคบี

พ่อหัวใจสลาย เห็นลูกชายถูกตำรวจนิวยอร์กวิสามัญต่อหน้า หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์พุ่งใส่เจ้าหน้าที่ ถามรุนแรงเกินไปไหม

คีน บราโว เพื่อนบ้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ได้ยินเสียงกระแทกประตูและเสียงการต่อสู้ ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ตามมาด้วยเสียงตะโกนซ้ำๆ ของนายเควินว่า “คุณฆ่าลูกผมต่อหน้าต่อตาผมเลยเหรอ? คุณฆ่าลูกชายผม!”

ภาพจากที่เกิดเหตุเผยให้เห็นนายเควินถูกตำรวจใส่กุญแจมือพาตัวออกไปชั่วคราว ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวและกลับมายังละแวกบ้านด้วยความโศกเศร้าและไม่พอใจ

ทางตำรวจระบุว่าเหตุการณ์นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติของคดีวิสามัญฆาตกรรม พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงอันตรายที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญในทุกวัน ซึ่งการรับแจ้งเหตุทั่วไปสามารถลุกลามเป็นสถานการณ์อันตรายถึงชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

พ่อหัวใจสลาย เห็นลูกชายถูกตำรวจนิวยอร์กวิสามัญต่อหน้า หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์พุ่งใส่เจ้าหน้าที่ ถามรุนแรงเกินไปไหม พ่อหัวใจสลาย เห็นลูกชายถูกตำรวจนิวยอร์กวิสามัญต่อหน้า หลังคลั่งถือมีดคัตเตอร์พุ่งใส่เจ้าหน้าที่ ถามรุนแรงเกินไปไหม

