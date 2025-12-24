ประวัติ ‘วีร์ ศรีวราธนบูลย์’ แรปเปอร์สาวไฟแรง ความสามารถเพียบ สู่ผู้สมัครชิงเก้าอี้ สส.ครั้งแรก

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 09:45 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 09:45 น.
ประวัติ “วีร์ ศรีวราธนบูลย์” หรือ วีร์ Badbitchbkk แรปเปอร์สาวมากความสามารถ จากเวที The Rapper สู่ผู้สมัคร สส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์

สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงการเมืองไทยอีกครั้ง เมื่อ วีร์ ศรีวราธนบูลย์ หรือที่รู้จักกันในนาม วีร์ Badbitchbkk แรปเปอร์สาวมากความสามารถ ได้ออกมาประกาศตัวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ว่าพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 23 (พระโขนง-บางนาฉ ภายใต้สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ นับเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองด้วยโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดา

รู้จักตัวตน “วีร์ ศรีวราธนบูลย์”

“วี” หรือชื่อจริง วีร์ ศรีวราธนบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอายุ 26 ปี เธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจหลากหลายด้าน ตั้งแต่ดนตรี กีฬา ไปจนถึงการเขียน โดยมีประวัติการศึกษาที่น่าสนใจดังนี้

  • มัธยมศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  • ปริญญาตรี: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพโปรไฟล์ วีร์ ศรีวราธนบูลย์ ในชุดสูทสมัคร สส.
FB/ วีร์ ศรีวราธนบูลย์

เส้นทางสายดนตรีและผลงานโดดเด่น

ก่อนก้าวเข้าสู่ถนนการเมือง วีร์ สร้างชื่อในวงการเพลงแร็ปและคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาอย่างโชกโชน โดยมีผลงานและความสำเร็จที่การันตีความสามารถมากมาย

  • เป็น 1 ใน 3 ศิลปินเยาวชนตัวแทนประเทศไทย สาขาเพลง RAP เข้าร่วมโครงการ International Performing Art Talent Workshop ของ Yes Academy ร่วมกับตัวแทนอาเซียน ในปี 2558
  • ผู้เข้าแข่งขันรายการ The Rapper 2021 และเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มแร็ปเปอร์หญิง Bitchersweet
  • สร้างความฮือฮาด้วย MV เพลง “GRADUATED” ที่สวมชุดครุยแร็ปเสียดสีสังคมและการศึกษาไทย จนกลายเป็นไวรัลยอดวิวทะลุแสน
  • เป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวที่มีชื่อเข้าชิงรางวัล New Face Award ของเวที Rap is Now ในปี 2564
  • เจ้าของผลงานเพลงหลากหลายแนว ทั้งเพลงเดือดๆ และเพลงเศร้าซึ้งกินใจ อาทิ “Deegunna”, “ตะวัน”, “กล้ำกลืน” และผลงานล่าสุดปีนี้ “จีบได้ไหม” และ “เมื่อไหร่เธอจะรักฉัน”
  • ร่วมแสดงใน MV เพลง “Reo” ของแรปเปอร์ดัง 1MILL ในปี 2562

ความสามารถรอบด้าน

ไม่เพียงแต่ด้านดนตรี วีร์ ยังมีความสามารถในด้านอื่นๆ ที่น่าทึ่ง สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นนิสิตหญิงคนแรกของคณะอักษรศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยกน้ำหนักใน “จุฬาฯ เฟรชชี่เกมส์ 2018” โดยกวาดทั้งเหรียญทองและเหรียญเงิน นอกจากนี้หลังเรียนจบ เธอยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ทั้งกองบรรณาธิการเว็บไซต์ บิวตี้ครีเอเตอร์ และนักออกแบบรอยสัก

สำหรับการตัดสินใจลงสมัคร สส. ในครั้งนี้ วีร์ ระบุว่า เธอไม่ได้เข้ามาด้วยเส้นสายหรือนายทุนใหญ่หนุนหลัง แต่มาด้วยใจที่มุ่งมั่น อยากนำประสบการณ์ด้านการสื่อสาร ดนตรี และความเข้าใจในมุมมองของคนรุ่นใหม่ มาใช้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน เพื่อผลักดันการเมืองที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์สังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง

FB/ Badbitchbkk
FB/ Badbitchbkk
FB/ Badbitchbkk
FB/ Badbitchbkk
FB/ Badbitchbkk

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

