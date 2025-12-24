ประวัติ ‘วีร์ ศรีวราธนบูลย์’ แรปเปอร์สาวไฟแรง ความสามารถเพียบ สู่ผู้สมัครชิงเก้าอี้ สส.ครั้งแรก
ประวัติ “วีร์ ศรีวราธนบูลย์” หรือ วีร์ Badbitchbkk แรปเปอร์สาวมากความสามารถ จากเวที The Rapper สู่ผู้สมัคร สส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์
สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงการเมืองไทยอีกครั้ง เมื่อ วีร์ ศรีวราธนบูลย์ หรือที่รู้จักกันในนาม วีร์ Badbitchbkk แรปเปอร์สาวมากความสามารถ ได้ออกมาประกาศตัวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ว่าพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 23 (พระโขนง-บางนาฉ ภายใต้สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ นับเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองด้วยโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดา
รู้จักตัวตน “วีร์ ศรีวราธนบูลย์”
“วี” หรือชื่อจริง วีร์ ศรีวราธนบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอายุ 26 ปี เธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจหลากหลายด้าน ตั้งแต่ดนตรี กีฬา ไปจนถึงการเขียน โดยมีประวัติการศึกษาที่น่าสนใจดังนี้
- มัธยมศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
- ปริญญาตรี: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เส้นทางสายดนตรีและผลงานโดดเด่น
ก่อนก้าวเข้าสู่ถนนการเมือง วีร์ สร้างชื่อในวงการเพลงแร็ปและคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาอย่างโชกโชน โดยมีผลงานและความสำเร็จที่การันตีความสามารถมากมาย
- เป็น 1 ใน 3 ศิลปินเยาวชนตัวแทนประเทศไทย สาขาเพลง RAP เข้าร่วมโครงการ International Performing Art Talent Workshop ของ Yes Academy ร่วมกับตัวแทนอาเซียน ในปี 2558
- ผู้เข้าแข่งขันรายการ The Rapper 2021 และเป็นอดีตสมาชิกกลุ่มแร็ปเปอร์หญิง Bitchersweet
- สร้างความฮือฮาด้วย MV เพลง “GRADUATED” ที่สวมชุดครุยแร็ปเสียดสีสังคมและการศึกษาไทย จนกลายเป็นไวรัลยอดวิวทะลุแสน
- เป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวที่มีชื่อเข้าชิงรางวัล New Face Award ของเวที Rap is Now ในปี 2564
- เจ้าของผลงานเพลงหลากหลายแนว ทั้งเพลงเดือดๆ และเพลงเศร้าซึ้งกินใจ อาทิ “Deegunna”, “ตะวัน”, “กล้ำกลืน” และผลงานล่าสุดปีนี้ “จีบได้ไหม” และ “เมื่อไหร่เธอจะรักฉัน”
- ร่วมแสดงใน MV เพลง “Reo” ของแรปเปอร์ดัง 1MILL ในปี 2562
ความสามารถรอบด้าน
ไม่เพียงแต่ด้านดนตรี วีร์ ยังมีความสามารถในด้านอื่นๆ ที่น่าทึ่ง สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เธอสร้างประวัติศาสตร์เป็นนิสิตหญิงคนแรกของคณะอักษรศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยกน้ำหนักใน “จุฬาฯ เฟรชชี่เกมส์ 2018” โดยกวาดทั้งเหรียญทองและเหรียญเงิน นอกจากนี้หลังเรียนจบ เธอยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ทั้งกองบรรณาธิการเว็บไซต์ บิวตี้ครีเอเตอร์ และนักออกแบบรอยสัก
สำหรับการตัดสินใจลงสมัคร สส. ในครั้งนี้ วีร์ ระบุว่า เธอไม่ได้เข้ามาด้วยเส้นสายหรือนายทุนใหญ่หนุนหลัง แต่มาด้วยใจที่มุ่งมั่น อยากนำประสบการณ์ด้านการสื่อสาร ดนตรี และความเข้าใจในมุมมองของคนรุ่นใหม่ มาใช้เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน เพื่อผลักดันการเมืองที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์สังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง
