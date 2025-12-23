ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 08:31 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 08:31 น.
58

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน วางยาข่มขืนอดีตภรรยา เป็นระยะเวลานานกว่า 13 ปี อดีตสามีโดนหนัก 56 กระทง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้ตั้งข้อหาอดีตสามีและชายอีก 5 คน ฐานก่อเหตุร่วมกันล่วงละเมิดอดีตภรรยาเป็นระยะเวลานาน 13 ปี

โดยฟิลิปส์ ยัง วัย 49 ปี ถูกตั้งข้อหาถูกตั้งข้อหาคดีอาชญากรรมทางเพศรวม 56 กระทง รวมถึงข้อหาข่มขืน และการให้สารหรือยาโดยมีเจตนาทำให้เหยื่อมึนงงหรือหมดแรง เพื่อเอื้อให้เกิดการกระทำทางเพศ

ชายวัย 49 ปีรายนี้ ยังถูกตั้งข้อหาลักลอบแอบถ่าย ครอบครองภาพลามกอนาจารของเด็ก และครอบครองภาพรุนแรงผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีชายอีก 5 คนถูกตั้งข้อหาความผิดที่เกี่ยวข้องกับอดีตภรรยาของเขา คือ โจแอนน์ ยัง วัย 48 ปี ซึ่งเลือกจะไม่ปกปิดตัวตนตามกฎหมาย

เบื้องต้นนายฟิลิปิส์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่ชายอีกคนที่เหลือ 5 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

ด้านตำรวจกล่าวว่าข้อหาที่พวกเขาตั้งให้กับชายทั้ง 6 คนนั้น เกิดขึ้นจากการสอบสวนที่ซับซ้อนและยาวนาน และทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เสียหายแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประณามเขมร ยิง BM-21 ใส่พลเรือนสระแก้ว บาดเจ็บ 8 ราย

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เฮลิคอปเตอร์ทัพบกฯ ลงจอดฉุกเฉิน บาดเจ็บ 4 ราย ส่งโรงพยาบาลหมดแล้ว

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นาวิกโยธิน เข้าช่วยสิงโต-หมี ถูกขังในคาสิโน คาดเจ้าของเป็นชาวจีน

58 นาที ที่แล้ว
หญิงวัย 60 เหงาใจแอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบเรียกสามีตัวจริงมารับ ทำครอบครัวพัง ลูกหลานอับอายจนมองหน้าไม่ติด ข่าวต่างประเทศ

ชีวิตคู่พินาศ หญิง 60 แอบคบชู้หนุ่มรุ่นลูก เมียหลวงตามตบล้างน้ำ ลูกอายมุดแผ่นดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569 ท่องเที่ยว

7 ที่เที่ยว เคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2569 กรุงเทพ ฉลองข้ามปีสุดอลังการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 23 12 68 ดูดวง

5 ราศี รักมีงอนเงียบ ๆ อย่าปล่อยค้างข้ามคืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาซาพบเบาะแสใหม่ “ดาวไททัน” อาจมีสิ่งมีชีวิตใต้ “บ่อโคลนน้ำแข็ง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นร.หญิงวัย 15 กระโดดเชือกวันละ 3,000 ที หวังผอมทางลัด สุดท้ายเกือบพิการ ข่าวต่างประเทศ

นร.หญิงวัย 15 กระโดดเชือกวันละ 3,000 ที หวังผอมทางลัด สุดท้ายเกือบพิการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง ข่าวต่างประเทศ

สั่งคุก 4 ทรชน รุมโทรมเด็ก 16 ขังรร.-เวียนเทียนข่มขืนข้ามเมือง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวพรมแดนลาว-จีน กลางดึก สะเทือนถึงเชียงราย ผวาเตียงสั่น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีช็อก สาวข้ามเพศ ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เข้ารับอิสลาม หวังไถ่บาป พี่ชายชี้เป็นเพราะ &#039;ฮอร์โมน&#039; ข่าวต่างประเทศ

คดีช็อก สาวข้ามเพศ ฆ่าพ่อแม่ตัวเอง เข้ารับอิสลาม หวังไถ่บาป พี่ชายชี้เป็นเพราะ ‘ฮอร์โมน’

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “อามาเนะ มิเชล” นางแบบสาวลูกครึ่งคัพ E ผันตัวมาเล่น AV ถูกยกเทียบชั้นตำนาน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลสหรัฐ เผยภาพถ่ายช็อก คดีเจฟฟรีย์ กับเด็กหญิง วัยยังไม่เจริญพันธุ์ ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลสหรัฐ เผยภาพถ่ายช็อก คดีเจฟฟรีย์ กับเด็กหญิง วัยยังไม่เจริญพันธุ์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิศวกรสายเยอรมันสร้างประวัติศาสตร์ “ผู้ใช้วีลแชร์” คนแรกที่เดินทางไปอวกาศสำเร็จ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 22/12/68 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 22/12/68 รู้ครบทุกรางวัล เช็กสถิติหวยออกวันจันทร์ 10 งวด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น คลิปสาวหิ้วถุงช้อปปิ้ง ผู้ชายไม่ลุกให้นั่งบนรถไฟฟ้า แซะ สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ถกสนั่น คลิปสาวหิ้วถุงช้อปปิ้ง ผู้ชายไม่ลุกให้นั่งบนรถไฟฟ้า แซะ สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรหน้าแหก ยื่นสถานทูตสหรัฐ ช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตก ข่าว

เขมรหน้าแหก ยื่นสถานทูตสหรัฐ ช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า สาวอัดคลิปยืนบนรถไฟ บ่นปวดขา แต่ไร้ผู้ชายลุกให้นั่ง ลั่น “สุภาพบุรุษตายหมดแล้ว?” ด้านชาวเน็ตเสียงแตก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิว กุลวุฒิ ได้กี่บาท หลังคว้า คว้าอันดับ 3 แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025 เศรษฐกิจ

วิว กุลวุฒิ ได้กี่บาท หลังคว้า คว้าอันดับ 3 แบดมินตัน เวิลด์ ทัวร์ ไฟนอลส์ 2025

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางการไนจีเรีย ช่วยเด็กนักเรียน 130 ชีวิตสำเร็จ หลังถูกติดอาวุธจับเป็นตัวประกัน เรียกค่าไถ่ ข่าวต่างประเทศ

ไนจีเรีย ช่วยเด็กนักเรียน 130 ชีวิตสำเร็จ หลังถูกติดอาวุธจับเป็นตัวประกัน เรียกค่าไถ่

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรณิการ์วานิช พรรคประชาชนเป็นอะไรกับฮุนเซน ข่าวการเมือง

ช่อ พรรณิการ์ เคลื่อนไหวหลังแจ้งความ ตอบทำไมพรรคส้มเจอโยง “ฮุน เซน”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ &quot;ตลาดช่องอานม้า&quot; พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม ข่าว

เปิดภาพ! ทหารไทย เคลียร์พื้นที่ “ตลาดช่องอานม้า” พร้อมปักธงชาติอย่างสง่างาม

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บางจากใจดี! ตรึงราคาน้ำมันยาว 6 วันช่วงปีใหม่ พร้อมลดกลุ่มพรีเมียมลิตรละ 5 บาท

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 08:31 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 08:31 น.
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุวรรณภูมิ เตรียมจัดอุปกรณ์ป้องกันเร่งด่วน หลังเจอโดรนบินในพื้นที่

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

กองทัพบก ประณามเขมร ยิง BM-21 ใส่พลเรือนสระแก้ว บาดเจ็บ 8 ราย

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

เฮลิคอปเตอร์ทัพบกฯ ลงจอดฉุกเฉิน บาดเจ็บ 4 ราย ส่งโรงพยาบาลหมดแล้ว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

นาวิกโยธิน เข้าช่วยสิงโต-หมี ถูกขังในคาสิโน คาดเจ้าของเป็นชาวจีน

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button