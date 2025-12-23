ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี
ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน วางยาข่มขืนอดีตภรรยา เป็นระยะเวลานานกว่า 13 ปี อดีตสามีโดนหนัก 56 กระทง
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้ตั้งข้อหาอดีตสามีและชายอีก 5 คน ฐานก่อเหตุร่วมกันล่วงละเมิดอดีตภรรยาเป็นระยะเวลานาน 13 ปี
โดยฟิลิปส์ ยัง วัย 49 ปี ถูกตั้งข้อหาถูกตั้งข้อหาคดีอาชญากรรมทางเพศรวม 56 กระทง รวมถึงข้อหาข่มขืน และการให้สารหรือยาโดยมีเจตนาทำให้เหยื่อมึนงงหรือหมดแรง เพื่อเอื้อให้เกิดการกระทำทางเพศ
ชายวัย 49 ปีรายนี้ ยังถูกตั้งข้อหาลักลอบแอบถ่าย ครอบครองภาพลามกอนาจารของเด็ก และครอบครองภาพรุนแรงผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีชายอีก 5 คนถูกตั้งข้อหาความผิดที่เกี่ยวข้องกับอดีตภรรยาของเขา คือ โจแอนน์ ยัง วัย 48 ปี ซึ่งเลือกจะไม่ปกปิดตัวตนตามกฎหมาย
เบื้องต้นนายฟิลิปิส์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่ชายอีกคนที่เหลือ 5 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ด้านตำรวจกล่าวว่าข้อหาที่พวกเขาตั้งให้กับชายทั้ง 6 คนนั้น เกิดขึ้นจากการสอบสวนที่ซับซ้อนและยาวนาน และทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เสียหายแล้ว
