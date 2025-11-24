นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

นานา ไรบีนา ประกาศขายบ้านหรู หวังนำเงินแก้ปัญหา หลังสารภาพทำธุรกิจเกินตัวจนหมุนเงินไม่ทัน ยืนยัน ‘เวย์ง สามีไม่รู้เห็นเรื่องนี้ ยอมรับรู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องโกหกเพื่อน
หลังจากมรสุมข่าวเรื่องการธุรกิจถาโถมอย่างหนัก วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) นานา ไรบีนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพบ้านหรูของครอบครัว พร้อมข้อความประกาศขายเพื่อนำเงินมาแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจเกินตัว
นานาได้โพสต์ภาพบ้านผ่านทางอินสตาแกรม nanarybena พร้อมข้อความว่า “จากสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ขอโอกาสโพสต์ขายตรงนี้อีกครั้ง ประกาศขาย ติดต่อ : xxx” สำหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นคฤหาสน์หรูที่ครอบครัวอินทชัยอาศัยอยู่และเพิ่งได้รับการรีโนเวตใหม่ โดย นานาและเวย์เคยเปิดบ้านให้ชมผ่านรายการ Intachai House เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสระว่ายน้ำส่วนตัวสร้างตามความฝันของลูกแฝด นอกจากนี้ยังมีดีไซน์หรูหรา ตกแต่งใหม่ด้วยวัสดุพรีเมียม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในบ้าน และที่ทำเอาหลาย ๆ คนฮือฮาคือห้องน้ำสุดเท่ที่มีชั้นวางรองเท้าสะสมตั้งโชว์อยู่
ทั้งนี้ นานา ได้โพสต์ภาพบ้าน ทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านของแต่ละห้อง บริเวณห้องครัว ห้องรับแขก สระว่ายน้ำ พร้อมระบุข้อความว่า “จากสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ขอโอกาสประกาศโพสต์ขายบ้านหลังนี้อีกครั้งค่ะ ติดต่อ : คุณกอล์ฟ 095-149-4246
Property Type: 3-Story Single House
Price 69MB
– Land area: 87.90 sq. wah
– Usable area: Approximately 450 sq.m
**Features:**
– 5 Bedrooms
– 5 Bathrooms
– 2 Multipurpose Rooms
– 1 Powder Room
– 1 Storage Room
– European Kitchen
– Separate Thai Kitchen
– 1 Maid Room with Ensuite Bathroom
– Swimming Pool
– Total parking: 4 spaces (2 inside, 2 outside)
**Common Fee:** Approximately 80,000 THB per year.”
ก่อนหน้านี้ สาวนานาได้เปิดใจผ่านไลฟ์สดเปิดใจยอมรับว่าตนคือดาราตัวแม่อักษรย่อ น. พร้อมชี้แจงถึงปัญหาเรื่องเงินที่กำลังประสบอยู่ ซึ่งเกิดจากการทำธุรกิจเกินตัวจนหมุนเงินไม่ทันกลายเป็นวิกฤตงูกินหาง ต้องนำเงินจากที่หนึ่งไปโปะอีกที่หนึ่ง แต่ยืนยันไม่ได้นำเงินไปใช้ในทางเสื่อมเสีย เช่น การพนัน หรือ ลงทุนอะไรที่ไม่ดี
เธออธิบายต่อว่า ‘เวย์ ไทยเทเนียม’ ผู้เป็นสามี ไม่รู้เห็นเรื่องนี้มาก่อน เพิ่งมารู้ก่อนทุกคนได้ไม่นาน เพราะเธอเป็นคนดูแลการเงินทั้งหมด สามีมีหน้าที่คิดโปรเจกต์และลงมือทำเท่านั้น หลังจากทราบเรื่องคนรักก็ได้ขอดูบัญชีและเข้าใจสถานการณ์แล้ว อีกเรื่องที่ต้องออกมาเคลียร์คือเพื่อนสนิท ตนยอมรับว่ารู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องโกหกเพื่อนเพราะกลัวจะเสียมิตรภาพ ล่าสุดได้โทรขอโทษและนัดเพื่อน ๆ เพื่อเล่าความจริงให้ทุกคนฟังแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นานา ปล่อยโฮกอด ดีเจบอย ยันไม่ได้เข้าข้าง แต่ขอยืนอยู่ข้าง ๆ ไม่เสียเงินแต่เสียใจ
- ข้าวโพด เพื่อนสนิท นานา โพสต์ตัดพ้อ “ความซื่อสัตย์” ที่ซื้อไม่ได้ด้วยความดี
- หัวอกแม่! เจนี่ โพสต์ถึงเพื่อนรัก ทำคนสูญเงินหมดตัว-ลูกไม่ได้เรียนต่อ คนโยงถึง ‘นานา’
ติดตาม The Thaiger บน Google News: