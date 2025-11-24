ข่าวดาราบันเทิง

นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 15:29 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 16:38 น.
122
นานา ประกาศขายบ้าน หลังยอมรับทำธุรกิจเกินตัว

นานา ไรบีนา ประกาศขายบ้านหรู หวังนำเงินแก้ปัญหา หลังสารภาพทำธุรกิจเกินตัวจนหมุนเงินไม่ทัน ยืนยัน ‘เวย์ง สามีไม่รู้เห็นเรื่องนี้ ยอมรับรู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องโกหกเพื่อน

หลังจากมรสุมข่าวเรื่องการธุรกิจถาโถมอย่างหนัก วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) นานา ไรบีนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพบ้านหรูของครอบครัว พร้อมข้อความประกาศขายเพื่อนำเงินมาแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจเกินตัว

นานาได้โพสต์ภาพบ้านผ่านทางอินสตาแกรม nanarybena พร้อมข้อความว่า “จากสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ขอโอกาสโพสต์ขายตรงนี้อีกครั้ง ประกาศขาย ติดต่อ : xxx” สำหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นคฤหาสน์หรูที่ครอบครัวอินทชัยอาศัยอยู่และเพิ่งได้รับการรีโนเวตใหม่ โดย นานาและเวย์เคยเปิดบ้านให้ชมผ่านรายการ Intachai House เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสระว่ายน้ำส่วนตัวสร้างตามความฝันของลูกแฝด นอกจากนี้ยังมีดีไซน์หรูหรา ตกแต่งใหม่ด้วยวัสดุพรีเมียม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกคนในบ้าน และที่ทำเอาหลาย ๆ คนฮือฮาคือห้องน้ำสุดเท่ที่มีชั้นวางรองเท้าสะสมตั้งโชว์อยู่

ทั้งนี้ นานา ได้โพสต์ภาพบ้าน ทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านของแต่ละห้อง บริเวณห้องครัว ห้องรับแขก สระว่ายน้ำ พร้อมระบุข้อความว่า “จากสิ่งที่ทำผิดพลาดไป ขอโอกาสประกาศโพสต์ขายบ้านหลังนี้อีกครั้งค่ะ ติดต่อ : คุณกอล์ฟ 095-149-4246

Property Type: 3-Story Single House
Price 69MB

– Land area: 87.90 sq. wah
– Usable area: Approximately 450 sq.m

**Features:**
– 5 Bedrooms
– 5 Bathrooms
– 2 Multipurpose Rooms
– 1 Powder Room
– 1 Storage Room
– European Kitchen
– Separate Thai Kitchen
– 1 Maid Room with Ensuite Bathroom
– Swimming Pool
– Total parking: 4 spaces (2 inside, 2 outside)

**Common Fee:** Approximately 80,000 THB per year.”

โพสต์ประกาศขายบ้าน นานา ไรบีนา
IG/ @nanarybena

ก่อนหน้านี้ สาวนานาได้เปิดใจผ่านไลฟ์สดเปิดใจยอมรับว่าตนคือดาราตัวแม่อักษรย่อ น. พร้อมชี้แจงถึงปัญหาเรื่องเงินที่กำลังประสบอยู่ ซึ่งเกิดจากการทำธุรกิจเกินตัวจนหมุนเงินไม่ทันกลายเป็นวิกฤตงูกินหาง ต้องนำเงินจากที่หนึ่งไปโปะอีกที่หนึ่ง แต่ยืนยันไม่ได้นำเงินไปใช้ในทางเสื่อมเสีย เช่น การพนัน หรือ ลงทุนอะไรที่ไม่ดี

เธออธิบายต่อว่า ‘เวย์ ไทยเทเนียม’ ผู้เป็นสามี ไม่รู้เห็นเรื่องนี้มาก่อน เพิ่งมารู้ก่อนทุกคนได้ไม่นาน เพราะเธอเป็นคนดูแลการเงินทั้งหมด สามีมีหน้าที่คิดโปรเจกต์และลงมือทำเท่านั้น หลังจากทราบเรื่องคนรักก็ได้ขอดูบัญชีและเข้าใจสถานการณ์แล้ว อีกเรื่องที่ต้องออกมาเคลียร์คือเพื่อนสนิท ตนยอมรับว่ารู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องโกหกเพื่อนเพราะกลัวจะเสียมิตรภาพ ล่าสุดได้โทรขอโทษและนัดเพื่อน ๆ เพื่อเล่าความจริงให้ทุกคนฟังแล้ว

นานา ประกาศขายบ้าน หลังทำธุรกิจเกินตัว
ภาพจาก Instagram : nanarybena

 

นานา ไรบีนา
ภาพจาก Instagram : nanarybena
นานา ไรบีนา และ เวย์ ไทยเทเนียม
ภาพจาก Instagram : nanarybena

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก สุขภาพและการแพทย์

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า และ เนปจูน เลิกรากันแล้ว เพราะเลือกเติบโตคนละทาง บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย ดูดวง

อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ บันเทิง

“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย อัปเดตเรื่อง นานา ไรบีนา เชื่อมโยงสตอรี่ไอจีเจนี่ บันเทิง

กรรชัย ทิ้งบอมบ์ ‘นานา’ มีข่าวรูปธรรมรออยู่ วิเคราะห์สตอรี่ ‘เจนี่’ คาดมีส่วนเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ลูกทิ้งข้อความจุกอก! อยู่กับพ่อติดเตียง 2 คน “16 ฉัยยากุลอุทิศ อ.หาดใหญ่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โตเกียว รถพุ่งชนคน ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึกกลางโตเกียว! เก๋งพุ่งกวาดฝูงชนดับ 1 เจ็บนับ 10 ราย คนขับทิ้งรถหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; รับตกใจ &quot;เท้ง&quot; หลุดปากความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” รับตกใจ “เท้ง” หลุดความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจดาด้าร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังรู้ความจริง นานา ไรบีนา หมุนเงินผิดวัตถุประสงค์ บันเทิง

ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม เศรษฐกิจ

แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิป โรนัลโด้ จักรยานอากาศงามหยด กดตุงที่ 954 บนวัย 40 กะรัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ประกาศขายบ้าน หลังยอมรับทำธุรกิจเกินตัว บันเทิง

นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด &quot;นครศรีฯ-สงขลา&quot; วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล ข่าว

ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด “นครศรีฯ-สงขลา” วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถเดินเครื่อง-จ่ายน้ำได้ ข่าว

กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูง 3 เมตร เดินเครื่องผลิต-จ่ายน้ำไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกฯ อังกฤษ &quot;เดวิด คาเมรอน&quot; ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกฯ อังกฤษ “เดวิด คาเมรอน” ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว ข่าวการเมือง

สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ตะโกนด่า-โบกเบค่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 15:29 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 16:38 น.
122
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
Back to top button