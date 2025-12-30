ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 15:05 น.
50
ดูดวงวันนี้ 31/12/68

เช็ก 4 ราศี เตรียมรับสายด่วน! ข่าวดีเรื่องงานพุ่งชน “สัมภาษณ์ปุ๊บ รู้ผลปั๊บ” ได้งานสายฟ้าแลบ

ดวงชะตาประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดาวพุธ (การสื่อสาร) ทำมุมตรีโกณกับดาวมฤตยู (ความเปลี่ยนแปลงฉับพลัน) ส่งผลให้เกิดคลื่นพลังงานแห่งความ “เซอร์ไพรส์” ในเรื่องการงาน โดยเฉพาะคนที่กำลังหางาน สมัครงานทิ้งไว้ หรือรอฟังผล วันนี้จะเป็นวันที่ “ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก” จากที่เงียบหายไปนาน จู่ ๆ ก็ติดต่อมา หรือเรียกตัวเช้า-สัมภาษณ์บ่าย-รู้ผลเย็น และนี่คือ 4 ราศีที่ต้อง “เตรียมตัวให้พร้อม 24 ชั่วโมง”

1. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนวันนี้โทรศัพท์มือถือคืออวัยวะที่ 33 ห้ามวางห่างตัวเด็ดขาด! ใบสมัครที่คุณส่งไปนานจนลืม หรือโปรไฟล์ในเว็บหางานจะไปเข้าตา Headhunter แบบจัง ๆ จะมีสายโทรเข้ามาเพื่อนัดสัมภาษณ์ด่วน หรือขอคุยเบื้องต้นทันที สกิลการตอบคำถามของคุณวันนี้คมกริบ ถามมาตอบได้ ไหวพริบดีจนคนสัมภาษณ์ประทับใจ มีโอกาสปิดจ็อบได้งานสูงมาก

2. ราศีกันย์

ชาวกันย์วันนี้ดวงนารีอุปถัมภ์ หรือผู้ใหญ่เมตตา จะนำพาโอกาสแบบ “Fast Track” มาให้ อาจมีกรณีพนักงานเก่าลาออกกะทันหัน ทำให้บริษัทต้องการคนมาแทนที่ด่วนที่สุด และหวยก็มาออกที่คุณ! การเรียกตัวครั้งนี้แทบไม่มีคู่แข่ง เพราะเขาอยากได้ “คุณ” โดยเฉพาะ อำนาจการต่อรองอยู่ในมือคุณเต็มที่ สามารถเรียกเงินเดือนหรือสวัสดิการที่ต้องการได้ง่ายกว่าปกติ เพราะเขารีบใช้คน

3. ราศีธนู

ชาวธนูวันนี้ดวงการงานโดดเด่นในเรื่องต่างประเทศ หรือองค์กรชั้นนำ ให้เช็กอีเมลทุกช่องทาง (รวมถึง Junk Mail) ข่าวดีจะมาในรูปแบบตัวหนังสือ เป็นจดหมายเชิญสัมภาษณ์ หรือแจ้งผลการคัดเลือกที่ทำให้คุณกระโดดตัวลอย เป็นโอกาสที่รอมานาน หรือเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ซึ่งจะเปลี่ยนโปรไฟล์คุณให้ดูแพงขึ้นทันที

4. ราศีกุมภ์

ชาวกุมภ์วันนี้ดวงชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีมาก ที่ไหนที่เคยปฏิเสธคุณไป หรือที่ไหนที่คุณคิดว่าไม่ได้แน่ ๆ วันนี้อาจมี “ลมพัดหวน” ติดต่อกลับมาพิจารณาใหม่ หรือเรียกไปคุยรอบ Final แบบงง ๆ ความเป็นตัวของตัวเองของคุณ คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาเลือกคุณในวินาทีสุดท้าย ไม่ต้องพยายามเหมือนใคร แค่เป็นคุณก็ชนะแล้ว

คำแนะนำส่งท้าย

“ความประทับใจแรกพบ (First Impression)” สำคัญที่สุด หากมีการ VDO Call หรือนัดเจอแบบกะทันหัน ขอให้ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูสะอาดตา สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส ดวงเปิดทางให้แล้ว เหลือแค่คุณเปิดใจคว้าโอกาส ขอให้ได้งาน ได้เงิน ได้เริ่มต้นสิ่งดี ๆ ครับ!

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
