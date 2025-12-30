ข่าวดาราบันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 02:33 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:38 น.
75
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการบันเทิงไต้หวัน “เฉาซีผิง” ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิตกะทันหันในบ้านพักวัย 66 ปี แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะที่ห้ามมองข้าม

วงการบันเทิงไต้หวันต้องพบกับข่าวเศร้าส่งท้ายปี สื่อท้องถิ่น ETtoday รายงานว่า “เฉาซีผิง” (Tsao Hsi-ping) ศิลปินอาวุโสชื่อดัง ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในวัย 66 ปี เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนเกิดเหตุ ลูกบุญธรรมของเฉาซีผิงได้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยดับเพลิงนิวไทเป สาขาซานฉง เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่พักย่านซานฉง พบว่าดารารุ่นใหญ่ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว สภาพศพเริ่มแข็งตัวและปรากฏรอยจ้ำเลือด บ่งบอกว่าเสียชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้ว ทำให้ลูกบุญธรรมต้องตัดสินใจด้วยความเจ็บปวด ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ยุติการกู้ชีพ

เฉาซีผิง ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิตกะทันหันในบ้านพักวัย 66 ปี แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะที่ห้ามมองข้าม

การจากไปอย่างกะทันหันครั้งนี้ ทำให้ประเด็นเรื่องสุขภาพถูกหยิบยกมาพูดถึงทันที โดย พญ.เฉิน ซินเหมย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับภาวะการเสียชีวิตเฉียบพลัน ว่ามักจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้า 7 ประการ ดังนี้

  1. เหงื่อออกท่วมผิดปกติ: โดยเฉพาะบริเวณศีรษะ ลำคอ และแผ่นหลัง มักเป็นสัญญาณก่อนเกิดโรคหัวใจกำเริบ

  2. สีหน้าเปลี่ยน: หน้าดำคล้ำหรือซีดขาวเผือก ต้องระวังภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary Embolism)

  3. วูบหรือหน้ามืดบ่อย: มองเห็นภาพตัดหรือมืดไปชั่วขณะ อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย

  4. ปวดศีรษะรุนแรง: สัญญาณเตือนความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง

  5. ปวดตามร่างกายโดยหาสาเหตุไม่ได้: อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

  6. เจ็บหน้าอกบ่อยครั้ง: เสี่ยงต่อการมีคราบไขมันสะสมในหลอดเลือดหัวใจ

  7. ไม่มีอาการเตือน: ข้อนี้ถือว่า “น่ากลัวที่สุด” และพบได้บ่อยในผู้เสียชีวิตแบบฉับพลัน

เฉาซีผิง ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิตกะทันหันในบ้านพักวัย 66 ปี แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะที่ห้ามมองข้าม

พญ.เฉิน ย้ำว่าสัญญาณอันตรายสูงสุดคือความรู้สึก “ไม่สบายเนื้อสบายตัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน” โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรง ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือผู้ที่พักผ่อนน้อย หากมีความรู้สึกแปลกๆ เกิดขึ้น ให้หยุดกิจกรรมทุกอย่างแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

ด้านสำนักอนามัยกรุงไทเปและกรมส่งเสริมสุขภาพ ได้ออกคำแนะนำเพิ่มเติมในช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลง เพื่อป้องกันความเสี่ยง รักษาความอบอุ่น เน้นบริเวณศีรษะ คอ และปลายมือปลายเท้า ห้ามอาบน้ำทันทีหลังรับประทานอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงอารมณ์ฉุนเฉียว

หากมีอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น หายใจลำบาก หรือมีสัญญาณอัมพฤกษ์ (ปากเบี้ยว แขนตก พูดไม่ชัด) ให้รีบโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉินทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 31/12/68 ดูดวง

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

1 นาที ที่แล้ว
ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม บันเทิง

ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว ข่าวต่างประเทศ

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กินเลี้ยงบริษัท 2568 ไลฟ์สไตล์

“ปาร์ตี้ออฟฟิศ” เมื่อความสนุกกลายเป็นภาระ เปิดกลยุทธ์ “อยู่ให้รอดและกลับให้เป็น”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบตัวครูสาววัย 36 ส่งข้อความอนาจารหาลูกศิษย์วัย 12 เนื้อหาติดเรทเกินรับได้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านถังหูลู่จีนคิวทะลัก หลังชาวเน็ตแห่อุดหนุน ช่วยคุณตาหาเงินเลี้ยงหลาน 3 คน หลังลูกชายตายด้วยมะเร็ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ย้อมแมว “นมกล่อง UHT หมดอายุ” ลบวันที่ทิ้ง-ปั๊มใหม่ หลอกขายออนไลน์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น เที่ยวนอร์เวย์ติดแหง็กกลางพายุ ข่าวดารา

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก รีวิวทริปสิ้นปีที่นอร์เวย์ ยิ้มสู้พายุหิมะ น่ารักจนใจละลาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ยฤทธิรงค์ csi la ข่าวการเมือง

ผู้สมัครสส.ภูมิใจไทย โร่แจ้งความ หลังเพจดังกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติจากเงินวัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนตรึงกำลัง ซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเข้าวันที่ 2 ระดมยิงจรวดขู่ชาติพันธมิตร สหรัฐฯเชื่อยังไม่บุกเร็วๆนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชนินทร์&quot; ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ข่าวการเมือง

“ชนินทร์” ซัดพรรคส้ม ทำผิดซ้ำซาก ไร้ความรับผิดชอบ ปมเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดม ปกรณ์ ลัม ขอโทษหลังโพสต์คอมเมนต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับจินนี่ บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่บ้านเดทตอลโหนกระแส ข่าวอาชญากรรม

คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองโฆษกนายกฯ วอน ปชช.เร่งใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 เด็ดดวง โพสต์โซเชียลได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 30 ธ.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปไวรัล ลูกน้อยวิ่งออกถนนโดนรถทับต่อหน้า แม่โพสต์เตือนสติตัวเอง รับเป็นบทเรียนราคาแพง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ยศสุดาโดม ข่าว

2 ผู้สมัครสส.หญิงพรรคส้ม ประณาม “โดมปกรณ์ลัม” หวังกฎหมายคุกคามเพศคุ้มครองทุกคน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เฮียชู” แนะนำ “โดม” ให้ไปรัชดา มีอาบอบนวดให้ได้ระบาย เผื่อจะได้หายอยาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นส่งท้ายปีเก่า 2025 ต้อนรับปีใหม่ 2026 ก้าวสู่ศักราชใหม่ ด้วยใจเบิกบาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ธ.ค. 2568 02:33 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 14:38 น.
75
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 31/12/68

4 ราศี มีข่าวดีเรื่องสัมภาษณ์-เรียกตัวกะทันหัน เตรียมชุดเก่งรอฟังข่าวดีเลย

เผยแพร่: 31 ธันวาคม 2568

โคราช ดับพุ่ง 13 ศพ ‘ไข้หูดับ’ ใช้ตะเกียบคีบ “หมูกระทะ” ไม่สุก

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
คำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนถึงการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว

เปิดคำทำนาย บาบา วานก้า ปี 2026 เตือนรับมือเอเลี่ยน-สงคราม-AI

เผยแพร่: 30 ธันวาคม 2568
Back to top button