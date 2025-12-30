ช็อกวงการ ดารารุ่นใหญ่ ดับกะทันหัน แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะ คนมองข้าม

ช็อกวงการบันเทิงไต้หวัน “เฉาซีผิง” ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิตกะทันหันในบ้านพักวัย 66 ปี แพทย์รีบเตือน 7 สัญญาณมรณะที่ห้ามมองข้าม
วงการบันเทิงไต้หวันต้องพบกับข่าวเศร้าส่งท้ายปี สื่อท้องถิ่น ETtoday รายงานว่า “เฉาซีผิง” (Tsao Hsi-ping) ศิลปินอาวุโสชื่อดัง ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในวัย 66 ปี เมื่อช่วงดึกของคืนวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนเกิดเหตุ ลูกบุญธรรมของเฉาซีผิงได้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยดับเพลิงนิวไทเป สาขาซานฉง เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่พักย่านซานฉง พบว่าดารารุ่นใหญ่ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว สภาพศพเริ่มแข็งตัวและปรากฏรอยจ้ำเลือด บ่งบอกว่าเสียชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้ว ทำให้ลูกบุญธรรมต้องตัดสินใจด้วยความเจ็บปวด ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ยุติการกู้ชีพ
การจากไปอย่างกะทันหันครั้งนี้ ทำให้ประเด็นเรื่องสุขภาพถูกหยิบยกมาพูดถึงทันที โดย พญ.เฉิน ซินเหมย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับภาวะการเสียชีวิตเฉียบพลัน ว่ามักจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้า 7 ประการ ดังนี้
-
เหงื่อออกท่วมผิดปกติ: โดยเฉพาะบริเวณศีรษะ ลำคอ และแผ่นหลัง มักเป็นสัญญาณก่อนเกิดโรคหัวใจกำเริบ
-
สีหน้าเปลี่ยน: หน้าดำคล้ำหรือซีดขาวเผือก ต้องระวังภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (Pulmonary Embolism)
-
วูบหรือหน้ามืดบ่อย: มองเห็นภาพตัดหรือมืดไปชั่วขณะ อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
-
ปวดศีรษะรุนแรง: สัญญาณเตือนความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
-
ปวดตามร่างกายโดยหาสาเหตุไม่ได้: อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
-
เจ็บหน้าอกบ่อยครั้ง: เสี่ยงต่อการมีคราบไขมันสะสมในหลอดเลือดหัวใจ
-
ไม่มีอาการเตือน: ข้อนี้ถือว่า “น่ากลัวที่สุด” และพบได้บ่อยในผู้เสียชีวิตแบบฉับพลัน
พญ.เฉิน ย้ำว่าสัญญาณอันตรายสูงสุดคือความรู้สึก “ไม่สบายเนื้อสบายตัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน” โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรง ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือผู้ที่พักผ่อนน้อย หากมีความรู้สึกแปลกๆ เกิดขึ้น ให้หยุดกิจกรรมทุกอย่างแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
ด้านสำนักอนามัยกรุงไทเปและกรมส่งเสริมสุขภาพ ได้ออกคำแนะนำเพิ่มเติมในช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำลง เพื่อป้องกันความเสี่ยง รักษาความอบอุ่น เน้นบริเวณศีรษะ คอ และปลายมือปลายเท้า ห้ามอาบน้ำทันทีหลังรับประทานอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงอารมณ์ฉุนเฉียว
หากมีอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น หายใจลำบาก หรือมีสัญญาณอัมพฤกษ์ (ปากเบี้ยว แขนตก พูดไม่ชัด) ให้รีบโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉินทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แห่ห่วง แอ๊ด คาราบาว หลอดเสียงอักเสบวิกฤติ ฝืนร้องเพลงมานาน หยุดงานกะทันหัน
- สิ้นตำนาน 29 ปี Sony หุ้ยโจว ปิดโรงงานถาวร กระทบ 3 หมื่นชีวิต จ่ายชดเชยหลักล้าน
- เปิดนาทีสลด! รถบรรทุกแกลบพลิกคว่ำทับรถเอสยูวีเละทั้งคัน คนขับเสียชีวิตคาที่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: