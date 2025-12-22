พระชั้นผู้ใหญ่ กัมพูชา เสนอทุกวัดติดธงชาติ ปลุกกระแสสู้ไทย อ้างถูกรุกรานหนัก
ประธานมหาเถรสมาคมกัมพูชา เสนอวัดทั่วประเทศติดธงชาติ ปลุกกระแสสามัคคีสู้ไทย กล่าวหาไทยเปิดฉากรุกราน ถล่มพลเรือนและโบราณสถาน
พระสิริโกศล สุม สุขา ประธานมหาเถรสมาคมกัมพูชา ได้เรียกร้องให้วัดทั่วประเทศประดับธงชาติ เพื่อแสดงเจตจำนงในการรวมพลังสามัคคีปกป้องชาติ
พระสิริโกศล กล่าวว่า “เพื่อแสดงเจตจำนงในการรวมพลังสามัคคีปกป้องชาติ วัดทุกแห่งทั่วประเทศควรประดับธงชาติพันธุ์รั้ววัดให้ปลิวไสวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะชาติของเรากำลังเผชิญกับความทุกข์ยาก”
นอกจากนี้ กัมพูชา อ้างว่า กองทัพไทยได้เปิดฉากรุกรานกัมพูชาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2025 ฝ่ายกัมพูชาได้ขานรับข้อเสนอของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี แต่ฝ่ายไทยกลับปัดตกข้อเสนอเหล่านั้น
พวกเขาไม่เพียงแต่เปิดฉากโจมตีกองทัพกัมพูชาที่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังกำหนดเป้าหมายไปที่พลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอีกด้วย เช่น ปราสาทโบราณ สะพานโบราณ โรงพยาบาล วัดวาอาราม บ้านเรือน ใกล้ค่ายผู้ลี้ภัยสงคราม และโรงเรียน เป็นต้น
ฝ่ายไทยได้โกหกต่อโลกและกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกัมพูชาเพื่อยั่วยุและสร้างข้ออ้างในการรุกรานกัมพูชา ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกต่างรับรู้ชัดเจนแล้วว่าไทยได้เปิดฉากโจมตีรุกรานกัมพูชา ก่อสงครามรุกรานเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตการเมืองภายในอันร้าวลึกของตน
ปฏิบัติการทางทหารของไทยต่อกัมพูชา ไม่ใช่การใช้สิทธิป้องกันตนเองตามที่ผู้นำและกองทัพไทยได้กล่าวเท็จต่อพลเมืองของตนและต่างประเทศแต่อย่างใด แต่เป็นการรุกรานอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาอย่างชัดแจ้ง
องค์การสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศต้องดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติการรุกรานนี้ และหยุดยั้งการก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายป่าเถื่อนต่อชาติและประชาชนชาวกัมพูชา
ที่มา: FRESH NEWS
