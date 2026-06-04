เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS จีน ดวลศึก VNL 2026 นัดที่สอง
เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS จีน ดวลศึกเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) นัดที่สอง เวลา 18.30 น.
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ในวันนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเตรียมลงสนามดวลกับทีมชาติจีน ขณะที่เว็บไซต์ Volleyball World ประกาศรายชื่อ 14 นักกีฬาของทั้งสองทีมชาติแล้ว
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย
- หมายเลข 2: ปิยนุช แป้นน้อย (ลิเบโร)
- หมายเลข 3: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
- หมายเลข 5: ทัดดาว นึกแจ้ง (บอลเร็ว)
- หมายเลข 6: วริศรา ศรีทาเลิศ (หัวเสา)
- หมายเลข 7: ปพัชญา พลทำ (บีหลัง)
- หมายเลข 9: กัลยรัตน์ คำวงษ์ (ลิเบโร)
- หมายเลข 10: นันท์นภัส มูลจะคำ (บีหลัง)
- หมายเลข 11: ศศิภาพร จันทวิสูตร (หัวเสา)
- หมายเลข 15: ณัฏฐณิชา ใจแสน (เซตเตอร์)
- หมายเลข 16: พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีหลัง)
- หมายเลข 18: อัจราพร คงยศ (หัวเสา)
- หมายเลข 26: กัญธิมา เอกปัชชา (หัวเสา)
- หมายเลข 29: วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (บอลเร็ว)
- หมายเลข 41: แก้วกัลยา กมุลทะลา (บอลเร็ว)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อด)
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติจีน
- หมายเลข 2: จวง อวี่ซาน (หัวเสา)
- หมายเลข 3: ถัง ซิน (บีหลัง)
- หมายเลข 4: จาง จื่อซวน (เซตเตอร์)
- หมายเลข 6: กง เซียงอวี่ (บีหลัง และกัปตันทีม)
- หมายเลข 7: หวัง หยวนหยวน (บอลเร็ว)
- หมายเลข 8: เฉิน โฮ่วอวี่ (บอลเร็ว)
- หมายเลข 9: หวัง อ้าวเชียน (บอลเร็ว)
- หมายเลข 10: หยาง ชูหมิง (บีหลัง)
- หมายเลข 13: ตง อวี่หาน (หัวเสา)
- หมายเลข 14: เซี่ย เซิ่งอวี่ (เซตเตอร์)
- หมายเลข 16: กัว จงหนาน (บอลเร็ว)
- หมายเลข 17: หนี เฟยฝาน (ลิเบโร)
- หมายเลข 19: จู ซิงเฉิน (หัวเสา)
- หมายเลข 22: โจว เย่ถง (บีหลัง)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: จ้าว หย่ง (Yong Zhao)
สถิติการแข่งขัน ไทย-จีน 5 นัดล่าสุด
สถิติการพบกัน 5 ครั้งหลังสุด (เฮดทูเฮด) ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติจีน ทีมชาติจีนเก็บชัยชนะไปได้ 3 ครั้ง และทีมชาติไทยคว้าชัยชนะ 2 ครั้ง รายละเอียดผลการแข่งขันมีดังนี้
- 1 มิถุนายน 2024: ไทย แพ้ จีน 0-3 เซต (เนชันส์ ลีก)
- 6 ตุลาคม 2023: จีน ชนะ ไทย 3-0 เซต (เอเชียนเกมส์)
- 6 กันยายน 2023: ไทย ชนะ จีน 3-2 เซต (ชิงแชมป์เอเชีย)
- 28 สิงหาคม 2022: จีน ชนะ ไทย 3-2 เซต (เอเชียนคัพ)
- 5 มิถุนายน 2022: ไทย ชนะ จีน 3-2 เซต (เนชันส์ ลีก)
ทัพนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามดวลกับทีมชาติจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 18.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS (ช่อง 29)
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