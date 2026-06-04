ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS จีน ดวลศึก VNL 2026 นัดที่สอง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:58 น.
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เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS จีน ดวลศึก VNL 2026 นัดที่สอง

เปิดรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอล ไทย VS จีน ดวลศึกเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) นัดที่สอง เวลา 18.30 น.

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ในวันนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเตรียมลงสนามดวลกับทีมชาติจีน ขณะที่เว็บไซต์ Volleyball World ประกาศรายชื่อ 14 นักกีฬาของทั้งสองทีมชาติแล้ว

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย

  • หมายเลข 2: ปิยนุช แป้นน้อย (ลิเบโร)
  • หมายเลข 3: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
  • หมายเลข 5: ทัดดาว นึกแจ้ง (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 6: วริศรา ศรีทาเลิศ (หัวเสา)
  • หมายเลข 7: ปพัชญา พลทำ (บีหลัง)
  • หมายเลข 9: กัลยรัตน์ คำวงษ์ (ลิเบโร)
  • หมายเลข 10: นันท์นภัส มูลจะคำ (บีหลัง)
  • หมายเลข 11: ศศิภาพร จันทวิสูตร (หัวเสา)
  • หมายเลข 15: ณัฏฐณิชา ใจแสน (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 16: พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีหลัง)
  • หมายเลข 18: อัจราพร คงยศ (หัวเสา)
  • หมายเลข 26: กัญธิมา เอกปัชชา (หัวเสา)
  • หมายเลข 29: วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 41: แก้วกัลยา กมุลทะลา (บอลเร็ว)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อด)

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติจีน

  • หมายเลข 2: จวง อวี่ซาน (หัวเสา)
  • หมายเลข 3: ถัง ซิน (บีหลัง)
  • หมายเลข 4: จาง จื่อซวน (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 6: กง เซียงอวี่ (บีหลัง และกัปตันทีม)
  • หมายเลข 7: หวัง หยวนหยวน (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 8: เฉิน โฮ่วอวี่ (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 9: หวัง อ้าวเชียน (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 10: หยาง ชูหมิง (บีหลัง)
  • หมายเลข 13: ตง อวี่หาน (หัวเสา)
  • หมายเลข 14: เซี่ย เซิ่งอวี่ (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 16: กัว จงหนาน (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 17: หนี เฟยฝาน (ลิเบโร)
  • หมายเลข 19: จู ซิงเฉิน (หัวเสา)
  • หมายเลข 22: โจว เย่ถง (บีหลัง)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน: จ้าว หย่ง (Yong Zhao)

รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ไทย จีน VNL 2026
Volleyball World

สถิติการแข่งขัน ไทย-จีน 5 นัดล่าสุด

สถิติการพบกัน 5 ครั้งหลังสุด (เฮดทูเฮด) ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติจีน ทีมชาติจีนเก็บชัยชนะไปได้ 3 ครั้ง และทีมชาติไทยคว้าชัยชนะ 2 ครั้ง รายละเอียดผลการแข่งขันมีดังนี้

  • 1 มิถุนายน 2024: ไทย แพ้ จีน 0-3 เซต (เนชันส์ ลีก)
  • 6 ตุลาคม 2023: จีน ชนะ ไทย 3-0 เซต (เอเชียนเกมส์)
  • 6 กันยายน 2023: ไทย ชนะ จีน 3-2 เซต (ชิงแชมป์เอเชีย)
  • 28 สิงหาคม 2022: จีน ชนะ ไทย 3-2 เซต (เอเชียนคัพ)
  • 5 มิถุนายน 2022: ไทย ชนะ จีน 3-2 เซต (เนชันส์ ลีก)

ทัพนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามดวลกับทีมชาติจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 18.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS (ช่อง 29)

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มิ.ย. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 04 มิ.ย. 2569 11:58 น.
69
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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