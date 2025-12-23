แม่ค้าอึ้ง ลูกค้าจ่ายแบงก์ 20 ขาด แปะสลิปยอด 2,500 ซ่อมมุม ชาวเน็ตถึงกับแซว

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 10:53 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 10:53 น.
54
ไวรัลสุดฮา! แม่ค้าได้รับแบงก์ 20 บาทขาด ซูมดูมุมที่แปะซ่อมถึงกับอึ้ง เจอสลิปใบเสร็จยอดซื้อ 2,500 บาท ชาวเน็ตแห่แซว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้ TikTok บัญชี @pleple6565 โพสต์คลิปวิดีโอที่กลายเป็นไวรัล เมื่อเจ้าตัวได้รับธนบัตรใบละ 20 บาทมาจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อตรวจเช็กดูอย่างละเอียดกลับพบความผิดปกติบริเวณมุมของธนบัตรที่มีรอยขาดหายไป โดยมีกระดาษสีขาวแปะซ่อมแซมไว้ด้วยเทปใส พร้อมระบุข้อความประกอบคลิปในเชิงตัดพ้อแบบติดตลกว่า “แม่นไผเอามาจ่ายกู”

รอยต่อของธนบัตรที่ถูกแปะด้วยกระดาษใบเสร็จรับเงินสีขาว
ความพีคของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่สภาพธนบัตรที่ชำรุดเท่านั้น แต่เมื่อเจ้าของคลิปดูรายละเอียดบนกระดาษสีขาวที่นำมาแปะซ่อมมุมธนบัตร กลับพบว่าเป็นสลิปใบเสร็จ ของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ที่ระบุยอดซื้อสินค้า 2,500 บาท ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้ง คลิปดังกล่าวกลายเป็นประเด็นฮอตที่ชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวกันอย่างสนุกสนาน เช่น

“มีชื่อนามสกุลพร้อม” , “โครงการคนละซีก” , “มีชื่อที่บิลครับ ประกาศตามหาเจ้าของเลย555” , “ยอดรวม 2500” เป็นต้น

สำหรับกรณีธนบัตรขาดนั้น จากข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถนำไปแลกกับธนาคารได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ธนบัตรครึ่งฉบับ

  • ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น
  • ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับ ได้ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น โดยต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

ธนบัตรต่อท่อนผิด

  • ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน
  • ถ้าไม่เกินสองท่อน แต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกัน ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ในกรณีที่ธนบัตรชำรุดขาดออกจากกันมากกว่าสองท่อน จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

ธนบัตรขาดวิ่น

  • ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป
  • หากส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล และมีสภาพที่จะไม่เสียหายจากการจัดส่ง ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น

ธนบัตรลบเลือน

  • ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ
  • หากการลบเลือนนั้น ไม่ถึงกับทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง โดยให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้น ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล

ทั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอแลกธนบัตรชำรุดได้ที่ ธนคารออมสิน หรือธนาคารอื่น (เฉพาะวันพุธ ยกเว้นสาขาย่อยและสาขาในห้างสรรพสินค้า) โดยต้องเตรียมหลักฐาน ได้แก่ ธนบัตรชำรุด บัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝาก

ตำรวจอังกฤษ ตั้งข้อหาอดีตสามีกับชายอีก 5 คน ข่มขืนอดีตภรรยา 13 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

