ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง ‘ส.อ.กัมปนาท’ ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น
สดุดีวีรชน! ญาติรอรับร่าง “ส.อ.กัมปนาท” ทหารกล้าพลีชีพ สมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้นใจ ญาติภูมิใจสละชีพเพื่อชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศความโศกเศร้าที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อญาติและชาวบ้านได้เตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างของทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย
ที่วัดเจริญสูง บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และญาติพี่น้อง ได้ระดมกำลังกันเตรียมสถานที่และนำรถดับเพลิงมาฉีดล้างทำความสะอาดเมรุและศาลาวัด เพื่อรอรับร่างของ ส.อ.กัมปนาท ทองแสง ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ที่พลีชีพในสมรภูมิรบตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีกำหนดการเคลื่อนร่างมาถึงในช่วงบ่ายวันนี้
คุณป้าของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ก่อนหน้านี้ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายจากต้นสังกัดว่าหลานได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่แม่ของหลาน ซึ่งทำงานที่ภูเก็ต จะโทรกลับมายืนยันว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ทั้งนี้ ป้าเล่าถึงลางบอกเหตุว่า ได้คุยกับหลานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา หลานเคยพูดเป็นนัยว่า “หากมีใครโทรมา อย่าตกใจนะ” นอกจากนี้ เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว ส.อ.กัมปนาท ยังได้โทรศัพท์คุยกับแม่คล้ายการสั่งเสีย โดยบอกรายละเอียดว่ามีทรัพย์สินเก็บไว้ที่ใดบ้าง
สำหรับประวัติของ ส.อ.กัมปนาท เริ่มต้นจากการจับได้ใบแดงเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ที่ อ.คอนสวรรค์ ก่อนจะมุ่งมั่นสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารได้สำเร็จ โดยปัจจุบันยังไม่มีครอบครัว แม้ญาติจะเสียใจจนแทบช็อกแต่ก็ภูมิใจที่หลานได้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติจนวาระสุดท้าย
