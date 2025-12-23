กองทัพบก ประณามเขมร ยิง BM-21 ใส่พลเรือนสระแก้ว บาดเจ็บ 8 ราย
กองทัพบก ประณามเขมร ยิง BM-21 ใส่พลเรือน ในพื้นที่ จ.สระแก้ว บาดเจ็บ 8 ราย เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ธันวาคม 2568) เวลา 16.00 น. จากการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ยิงเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองเสม็ด อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนไทย โดยมิใช่พื้นที่ทางทหารนั้น การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้กำลังที่ไม่เลือกเป้าหมาย และเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง
เหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีโดยตรงรวมจำนวน 8 ราย แบ่งเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวน 7 ราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนอีก 1 ราย โดยผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายมีอาการรุนแรงจากสะเก็ดและแรงระเบิด ในจำนวนนี้ มีประชาชนเพศชาย อายุ 71 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดและแรงระเบิด มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณแผ่นหลัง ได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสระแก้ว นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการรุนแรงอีก 3 ราย ได้แก่ ประชาชนเพศหญิง อายุ 73 ปี ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดบริเวณไหล่ซ้ายและศีรษะ มีอาการหูอื้อ ประชาชนเพศหญิง อายุ 55 ปี มีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ลึกถึงกระดูกบริเวณข้อเท้าขวา กระดูกหักและกระดูกโผล่ รวมทั้งมีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่ขาซ้าย และประชาชนเพศชาย อายุ 43 ปี มีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่บริเวณศีรษะ ไม่สามารถจำเหตุการณ์ได้ โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโคกสูง อันเป็นผลจากความรุนแรงในการใช้อาวุธจรวดโจมตีเข้าสู่พื้นที่ชุมชน
ขณะเดียวกัน การโจมตีดังกล่าวยังส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน ทำให้ที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้ดำรงชีวิตได้ตามปกติ และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรง
โฆษกกองทัพบกย้ำว่า การใช้อาวุธจรวด BM-21 ซึ่งมีอานุภาพทำลายล้างสูง โจมตีเข้าสู่พื้นที่พลเรือนโดยตรงเช่นนี้ เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้ในทุกกรณี และสะท้อนถึงการใช้กำลังโดยไม่คำนึงถึงชีวิต ความปลอดภัย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ก่อให้เกิดความสูญเสีย และความเดือดร้อนอย่างรุนแรงแก่ประชาชนในพื้นที่
กองทัพบกขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการใช้กำลังต่อพื้นที่พลเรือน และตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของชาติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทหารกัมพูชา ยิง BM-21 โจมตีบ้านเรือนริมชายแดน
- บ้านประชาชน จ.สระแก้ว ได้รับความเสียหาย เจออาวุธหนักเขมรยิงมั่วตกใส่
- “หลวงตาสุจย์” บอก “ฮุนเซน” ขอให้อัดคลิปเจรจายุติสงคราม ทหารเขมรอ่อนเพลีย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: