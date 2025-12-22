คนไทยในปอยเปต เตือนรีบเผ่นด่วน! หลุดข้อมูล “ทหารเขมร” เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนขนอาวุธ-โดรน เข้าตึกจำนวนมาก
คนไทยในปอยเปตเตือน รีบเผ่นด่วน! หลุดข้อมูล “ทหารเขมร” เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนขนอาวุธ-โดรน เข้าตึกจำนวนมาก หลังสั่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด แสบใช้แก๊งสแกมเมอร์จีนเช็กกล้องวงจรปิดดูการเคลื่อนไหวกองทัพไทย
จากกรณีมีรายงานว่า ทหารกัมพูชาได้สั่งอพยพชาวบ้านในพื้นที่ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดยระบุเหตุผลว่า กำลังจะมีการสู้รบเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยต่อมาในกลุ่ม The Wild Chronicles Group สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์ สงคราม ข่าวต่างประเทศ โพสต์ภาพบันทึกแชตสนทนาโดยอ้างว่ามาจากเทเลแกรมของคนไทยในปอยเปต เผยข้อมูลสอดคล้องกันว่า ทหารเขมรทำการเปลี่ยนมาสวมใส่ชุดพลเรือน อีกทั้งยังดำเนินการขนอาวุธและโดรนจำนวนมาก เข้าไปในตึกที่กำลังก่อสร้างแห่งหนึ่งในปอยเปต
ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Army Military Force” ยืนยันรายงานวันนี้ (22 ธ.ค.68) แล้วว่า ด่วน! ทหารกัมพูชาได้เข้ายึดตึกของพลเรือนแห่งหนึ่งในปอยเปต เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้ตัวอาคารเป็นที่กำบังและซ่อนตัวในการยิงอาวุธโจมตีทหารไทยในระหว่างการสู้รบ
เวลา 14.20 น. ที่ผ่านมา “แก๊งสแกมเมอร์จีน-กัมพูชา” ในย่านปอยเปต รีบหนีเอาตัวรอด หลังทหารกัมพูชาเข้ายึดอาคารตรงข้ามใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้ตัวอาคารเป็นที่กำบังและซ่อนตัวในการยิงอาวุธโจมตีทหารไทยในระหว่างการสู้รบ
จากนั้นระบุแจ้งเตือนไปยังทหารทุกนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ริมชายแดนปอยเปต ขณะนี้แก๊งสแกมเมอร์จีนใช้กล้องวงจรปิดดูการเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอยู่ แนะนำควรรีบตัดไฟ ทำลายตู้เซิฟเวอร์กล้องและระบบอินเตอร์เน็ต ก่อนเน้นย้ำว่าตอนนี้คลิปกำลังว่อนเน็ตฝั่งกัมพูชาเลยด้วย (ดูคลิป)
mสถานการณ์ในปอยเปตยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง หลังมีรายงานว่ากองทัพอากาศยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ ส่งผลให้บรรยากาศภายในเมืองเคร่งเครียด ชาวกัมพูชาและผู้พักอาศัยต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังปกคลุมพื้นที่ชายแดน.
ข่าวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดตอนนี้ เปิดทุกมุมมองที่น่าสนใจ วิเคราะห์เจาะลึกเบื้องหลังทั้งหมดที่นี่
- พลตรีออง วิบูล นายพลเขมร ถูกสไนเปอร์ไทยสอยดับ คาสมรภูมิตาควาย
- น้องมาเฟีย ขอโทษพูดแรงไป ยันรักชาติ แจงปมไม่ด่าเขมร หวั่นกระทบธุรกิจ
- สื่อไต้หวัน วิเคราะห์เดือด ไทยถล่มกัมพูชา หวังล้างบางสแกมเมอร์ ต้นตอทำลายการท่องเที่ยว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: