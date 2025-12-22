ข่าว

เขมรหน้าแหก ยื่นสถานทูตสหรัฐ ช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตก

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 19:12 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 17:15 น.
เขมรหน้าแหก ยื่นสถานทูตสหรัฐ ช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตก

ชาวกัมพูชา ฮือหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ร้องช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตกเหตุ “ยื่นในนามบุคคล”

22 ธันวาคม 2568 – สำนักข่าว CamboJANews รายงานเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในกรุงพนมเปญ มีกลุ่มประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกัมพูชา เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้สหรัฐฯ เข้าแทรกแซงกรณีข้อพิพาททางทหาร

กลุ่มผู้ชุมนุมระบุวัตถุประสงค์ในการยื่นหนังสือว่า ต้องการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ให้ช่วยหยุดยั้งกองทัพไทย จากกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ทิ้งระเบิดโจมตีดินแดนกัมพูชา โดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนพลเรือน

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าทางสถานทูตสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะรับหนังสือร้องเรียน ให้เหตุผลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทำการยื่นเรื่องในนามของบุคคลธรรมดา ไม่ได้ดำเนินการในนามของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นทางการ

ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตได้แนะนำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไปยื่นต่อ กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แทน

