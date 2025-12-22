เขมรหน้าแหก ยื่นสถานทูตสหรัฐ ช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตก
ชาวกัมพูชา ฮือหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ร้องช่วยระงับไทยใช้ F-16 ถล่มชายแดน แต่ถูกปัดตกเหตุ “ยื่นในนามบุคคล”
22 ธันวาคม 2568 – สำนักข่าว CamboJANews รายงานเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในกรุงพนมเปญ มีกลุ่มประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกัมพูชา เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้สหรัฐฯ เข้าแทรกแซงกรณีข้อพิพาททางทหาร
กลุ่มผู้ชุมนุมระบุวัตถุประสงค์ในการยื่นหนังสือว่า ต้องการขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ให้ช่วยหยุดยั้งกองทัพไทย จากกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยได้ใช้เครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ทิ้งระเบิดโจมตีดินแดนกัมพูชา โดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนพลเรือน
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าทางสถานทูตสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะรับหนังสือร้องเรียน ให้เหตุผลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทำการยื่นเรื่องในนามของบุคคลธรรมดา ไม่ได้ดำเนินการในนามของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นทางการ
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตได้แนะนำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไปยื่นต่อ กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แทน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปอยเปตโดนถล่ม! เปิดคลิปนาทีทัพอากาศ ปูพรมทลายดง “สแกมเมอร์เขมร”
- คนไทยในปอยเปต เตือนรีบเผ่นด่วน! หลุดข้อมูล “ทหารเขมร” เปลี่ยนใส่ชุดพลเรือนขนอาวุธ-โดรน เข้าตึกจำนวนมาก
- “หลวงตาสุจย์” บอก “ฮุนเซน” ขอให้อัดคลิปเจรจายุติสงคราม ทหารเขมรอ่อนเพลีย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: