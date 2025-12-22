บ้านประชาชน จ.สระแก้ว ได้รับความเสียหาย เจออาวุธหนักเขมรยิงมั่วตกใส่
บ้านประชาชน พื้นที่โคกสูง จ.สระแก้ว ไฟไหม้ได้รับความเสียหาย หลังเจออาวุธหนักเขมรยิงมั่วตกใส่ เคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
เพจ กองทัพบก ทันกระแส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในวันที่ 22 ธ.ค. 68 ซึ่งเป็นวันที่ 15 ว่า “กัมพูชา โจมตีเป้าหมายพลเรือน เช้านี้ กระสุนปืนเครื่องยิงลูกระเบิด ตกใส่ยุ้งข้าวชาวบ้าน พื้นที่โคกสูง จ.สระแก้ว ไหม้เสียหาย”
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านดอนหลุมได้รับผลกระทบโดยตรง หนึ่งในนั้นคือบ้านของ นายพิสูตร จิตต์เทศ ซึ่งถูกกระสุนปืนตกใส่จนเกิดไฟลุกไหม้ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนัก
เคราะห์ดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปก่อนหน้านี้แล้ว
คาดว่าการโจมตีครั้งนี้ทางกองทัพเขมรเป็นการยิงแบบสุ่ม ไม่เจาะจงเป้าหมาย ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ขึ้น
