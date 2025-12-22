เศรษฐกิจ

เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 13:04 น.
ตรวจสลากกาชาด 2568 ทุกหน่วยงาน เช็กผลสลากที่นี่

การออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2568 (เวที 1) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญในงานกาชาดประจำปีได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยในรอบนี้เป็นการหมุนวงล้อออกรางวัลสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ รวม 21 องค์กร

วิธีการสลากกาชาด 2568

ให้ท่านดูชื่อหน่วยงานบนหน้าสลากของท่านว่าเป็นของหน่วยงานใด จากนั้นเลือกตรวจผลรางวัลตามชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ในเว็บไซต์

รายชื่อหน่วยงานที่ประกาศผลในเวทีที่ 1 (21 ธ.ค. 68)

  1. การไฟฟ้านครหลวง

  2. กระทรวงสาธารณสุข

  3. กรมการปกครอง

  4. กรมที่ดิน

  5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  6. กรมการพัฒนาชุมชน

  7. สมาคมแม่บ้านทหารบก

  8. กระทรวงมหาดไทยกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

  9. กระทรวงการต่างประเทศ

  10. บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

  11. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  12. กระทรวงการคลัง

  13. มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ

  14. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  15. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  16. กองทัพอากาศ

  17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  18. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  19. สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

  20. สโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก

  21. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ประชาชนผู้สนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทยสามารถตรวจสอบผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ 🔗 ตรวจผลรางวัล: https://www.iredcross.org/raffle/campaign/rcfair2025

สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมบรรยากาศการออกรางวัลย้อนหลัง เพื่อความโปร่งใสกับตรวจสอบความถูกต้อง สามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดได้ที่

