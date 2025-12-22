ตรวจสลากกาชาด 2568 ทุกหน่วยงาน เช็กผลสลากที่นี่
การออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2568 (เวที 1) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญในงานกาชาดประจำปีได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยในรอบนี้เป็นการหมุนวงล้อออกรางวัลสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ รวม 21 องค์กร
วิธีการสลากกาชาด 2568
ให้ท่านดูชื่อหน่วยงานบนหน้าสลากของท่านว่าเป็นของหน่วยงานใด จากนั้นเลือกตรวจผลรางวัลตามชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ในเว็บไซต์
รายชื่อหน่วยงานที่ประกาศผลในเวทีที่ 1 (21 ธ.ค. 68)
-
การไฟฟ้านครหลวง
-
กระทรวงสาธารณสุข
-
กรมการปกครอง
-
กรมที่ดิน
-
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-
กรมการพัฒนาชุมชน
-
สมาคมแม่บ้านทหารบก
-
กระทรวงมหาดไทยกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
-
กระทรวงการต่างประเทศ
-
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
-
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
-
กระทรวงการคลัง
-
มูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ
-
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
กองทัพอากาศ
-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
-
สโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก
-
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ประชาชนผู้สนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทยสามารถตรวจสอบผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ 🔗 ตรวจผลรางวัล: https://www.iredcross.org/raffle/campaign/rcfair2025
สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมบรรยากาศการออกรางวัลย้อนหลัง เพื่อความโปร่งใสกับตรวจสอบความถูกต้อง สามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดได้ที่
